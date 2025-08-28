Tisza-csomag: nem csak az SZJA került célkeresztbe, a családtámogatás és a rezsicsökkentés is

Hírlevél

18 perce
Olvasási idő: 7 perc
A baloldali kormányok idején már megtapasztalták a magyar családok, mit jelent a progresszív adópolitika: kisebb fizetés, nagyobb teher, kevesebb támogatás. Most ugyanez körvonalazódik a Tisza terveiben is, nyugat-európai baloldali mintákra hivatkozva. Ha a „Tisza-csomag” valósággá válik, szakértők szerint a következmények ugyanazok lehetnek, mint a Bokros-csomag idején: megszorítások, áremelkedés és a középosztály terheinek súlyos növekedése.
Magyar Péterszjaadóemelés

A magyar baloldali kormányok történetében visszatérő elem volt az adóemelés, különösen a progresszív személyi jövedelemadó (szja) bevezetése. Most Magyar Péter pártjának gazdasági tervei is hasonló irányba mutatnak a Tisza-csomagban: többkulcsos, magasabb szja, dráguló energia és a támogatások átalakítása. Nem véletlen, hogy a Bokros-csomag párhuzama mellett egyre többen a nyugat-európai baloldali modelleket látják visszaköszönni a háttérben.

Tisza-csomag Forrás: M1 / YouTube
A Tisza-csomag nem sokban különbözik a baloldali kormányok gazdasági programjától / Fotó: M1 / YouTube

Tisza-csomag baloldali mintára

„A baloldali, vagyis inkább globalista beállítottságú pártok etatista szemléletűek, vagyis az államközpontúságban hisznek, amikor az állam központilag kívánja irányítani akár a teljes gazdaságot. Azt vallják, hogy alaposan meg kell adóztatni mindenkit, cégeket, magánszemélyeket egyaránt és az állam eldönti, hogy a szociális elosztórendszeren keresztül kinek mennyit juttat vissza ebből”. 

A jobboldali, patrióta kormányzatok pedig abban hisznek, hogy meghagyják a választás lehetőségét a cégeknek, magánszemélyeknek abban, hogy mire költi a jövedelmüket, amelyen keresztül különböző adók formájában befolyik majd egy jelentős összeg az államkasszába.

„A jövedelemelosztásban tehát a hazai szempontokat is figyelembe veszik” – vázolta fel a kétféle adófilozófia közötti különbséget leegyszerűsítve az Origónak Boros Imre közgazdász.

A baloldal örök receptje: progresszív szja

Áttérve a korábbi hazai példákra, az 1995-ös Bokros-csomag klasszikus példája volt annak, hogyan gondolkodik a baloldal: drasztikus megszorítások, a családtámogatások megnyirbálása, az adóterhek növelése, amellyel a mostani „Magyar-csomag” hasonló vonásokat mutat:

  • adóemelés az SZJA-n keresztül,
  • megnövekedő rezsiterhek a piacosítás miatt,
  • bizonytalan családtámogatási jövő.

A 2002–2010 közötti baloldali-globalista kormányok egyik fő vonása is a magas adóterhelés volt. A szocialista kabinetek progresszív, többkulcsos szja-t működtettek, ahol már az átlagjövedelem után is jóval több adót fizettek a családok, mint ma. A Gyurcsány–Bajnai-időszakban a kulcsok elérték a 36–40 százalékot, ráadásul a családi adókedvezményeket leszűkítették, így a középosztály jövedelme erősen leapadt.

Jöhet a háromkulcsos szja?

Nem újdonság, Brüsszel már régóta kritizálja a magyar adórendszert, amely véleményük szerint rosszul osztja el az adóterheket. A Tisza-párt kiszivárgott tervei azt mutatják, – az uniónak kedvezve – a külföldi baloldali minták alapján akarják átszervezni a 2010 óta sikeresen működő magyar egykulcsos, családbarát adórendszert is. Ez a Tax Foundation adatai alapján nem túl bíztató hír: a központi és regionális adók összegét is tartalmazó számok azt mutatják, a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsokat használó uniós tagállamok között élen járnak olyan országok, mint Franciaország, Spanyolország, Finnország vagy Svédország, ahol jelenleg baloldali vagy baloldali-koalíciós kormányok működnek.

A kiszivárgott tervek szerint a Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszert vezetne be:

  • csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint
  • az átlagkeresők már 22 százalékot fizetnének,
  • a magasabb jövedelműek pedig 33 százalékig adóznának.

Ez gyakorlatilag ugyanaz a modell, mint amit a baloldali kormányok használtak 2010 előtt, csak most új névvel, „Tisza-csomagként” tálalva. Magyar Péter korábbi adócsökkentési és családbarát ígéretei így egyértelműen szemben állnak a most körvonalazódó tervekkel.

 

