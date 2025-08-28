Tisza-csomag: nem csak az SZJA került célkeresztbe, a családtámogatás és a rezsicsökkentés is

A magyar baloldali kormányok történetében visszatérő elem volt az adóemelés, különösen a progresszív személyi jövedelemadó (szja) bevezetése. Most Magyar Péter pártjának gazdasági tervei is hasonló irányba mutatnak a Tisza-csomagban: többkulcsos, magasabb szja, dráguló energia és a támogatások átalakítása. Nem véletlen, hogy a Bokros-csomag párhuzama mellett egyre többen a nyugat-európai baloldali modelleket látják visszaköszönni a háttérben.

A Tisza-csomag nem sokban különbözik a baloldali kormányok gazdasági programjától / Fotó: M1 / YouTube

Tisza-csomag baloldali mintára

„A baloldali, vagyis inkább globalista beállítottságú pártok etatista szemléletűek, vagyis az államközpontúságban hisznek, amikor az állam központilag kívánja irányítani akár a teljes gazdaságot. Azt vallják, hogy alaposan meg kell adóztatni mindenkit, cégeket, magánszemélyeket egyaránt és az állam eldönti, hogy a szociális elosztórendszeren keresztül kinek mennyit juttat vissza ebből”.

A jobboldali, patrióta kormányzatok pedig abban hisznek, hogy meghagyják a választás lehetőségét a cégeknek, magánszemélyeknek abban, hogy mire költi a jövedelmüket, amelyen keresztül különböző adók formájában befolyik majd egy jelentős összeg az államkasszába.

„A jövedelemelosztásban tehát a hazai szempontokat is figyelembe veszik” – vázolta fel a kétféle adófilozófia közötti különbséget leegyszerűsítve az Origónak Boros Imre közgazdász.

A baloldal örök receptje: progresszív szja

Áttérve a korábbi hazai példákra, az 1995-ös Bokros-csomag klasszikus példája volt annak, hogyan gondolkodik a baloldal: drasztikus megszorítások, a családtámogatások megnyirbálása, az adóterhek növelése, amellyel a mostani „Magyar-csomag” hasonló vonásokat mutat:

adóemelés az SZJA-n keresztül,

megnövekedő rezsiterhek a piacosítás miatt,

bizonytalan családtámogatási jövő.

A 2002–2010 közötti baloldali-globalista kormányok egyik fő vonása is a magas adóterhelés volt. A szocialista kabinetek progresszív, többkulcsos szja-t működtettek, ahol már az átlagjövedelem után is jóval több adót fizettek a családok, mint ma. A Gyurcsány–Bajnai-időszakban a kulcsok elérték a 36–40 százalékot, ráadásul a családi adókedvezményeket leszűkítették, így a középosztály jövedelme erősen leapadt.