Drámai új részletek kerültek elő a Tisza-csomaggal kapcsolatban

A Tisza Párt tavaszi Nemzet Hangja szavazásán az egyik kérdés arról szólt, hogy akarja-e, hogy egységesen 9 százalékra csökkenjen (jelenleg mindenki számára 15 százalék) a személyi jövedelemadó (szja). Ehhez képest az Index által megírt kiszivárgott Tisza-dokumentum három kulcsos progresszív adózásról szól. A lényege, hogy a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. A számítások szerint a Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havi szinten.

Tisza-csomag és a választási ígéretek

Mindez nagyon nehezen összehozható azzal, hogy tavasszal a párt még épp ellenkezőleg gondolkodott az szja-ról. Sőt a választási ígéreteiben szerepel az zöldségek és gyümölcsök áfájának mérséklése is. A kettő együtt azonban nem megy. Ha valaki áfát szeretne csökkenteni, nem tud egyben szja-t is.

A hazai adórendszer ma a fogyasztásra épül. Varga Mihály jegybankelnök, korábbi pénzügyminiszter ezt a rendszert tartja igazságosnak, hiszen mindenki fogyaszt, ennek megfelelően mindenki a fogyasztásának megfelelően adózik. Magyarán minél nagyobb a fogyasztás annál több forgalmi adó érkezik az államkasszába. Ha valaki azt csökkenteni szeretné, akkor kompenzálnia kell a személyi adóztatás révén.

Csakhogy a hazai vállalati szektor jó ideje képes a jelenlegi adózási szabályokkal együtt élni, sőt a jelenlegi rendszer kínál versenyképességi lehetőségeket, ha azt most valaki megbolygatná, az nagyon komoly hatással lenne a teljes vállalati és munkavállalói szektorra.

A szakszervezetek már megkongatták a vészharangot, az elemzők egyenesen az elvándorlás felerősödésével és a feketegazdaság kiterjedésével számolnak.

A Tisza Párt szja-emelésről szóló kiszivárgott tervezet lénygében mindenkit érintene, akinek a bruttó jövedelme 416 666 forint feletti – mondta Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. A probléma az, hogy ez a jövedelmi érték jóval alacsonyabb, mint az átlag fizetés (májusban 702 800 forint) és 562 300 forintos úgynevezett medián fizetés.

Így kijelenthető, hogy a magyar munkavállalók túlnyomó többségét érintené a legalább 22 százalékos, de akár már a 33 százalékos kulcs is.

Ellentmondások

Mindez keresztbe "vágná" a jövedelmek felzárkóztatását célzó állami, kormányzati programot. A jelenlegi szabályok alapján egy esetleges új adórendszert 2027-ben lehetne élesíteni Magyarországon, ekkor pedig a jövedelmek már várhatón 800 ezer forint környékén lesznek és a legalsó határok is közelítenék a Tisza-csomag adózási alsó határait.