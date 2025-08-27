Bajba kerülhet a szépségipar: élesedik egy rákkeltő hatású anyag tiltása

A TPO (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) egy fotómegkötő anyag, amelynek segítségével a műköröm zselé és gél lakk UV fény alatt megkeményedik. Az állatkísérletek alapján azonban feltételezhető, hogy az összetevő az emberre nézve is rákkeltő hatású, mutagén és a nők esetében a reprodukcióra is hatással lehet. Mivel az alapanyag a körömlemezen keresztül felszívódhat, ezért használata súlyos kockázatokat hordozhat.

Szeptembertől tilos a TPO-t tartalmazó készítmények haszálata a műkörömépítésben

Fotó: Shutterstock

Az Európai Unió ezért úgy döntött, hogy 2025. szeptember 1-jétől tilos forgalmazni – gyártani és értékesíteni – TPO-t tartalmazó kozmetikai termékeket. A TPO-t a CMR 1B kategóriába sorolták, és felkerült az EU tiltott összetevők listájára (Annex II).

Fontos azonban kiemelni, hogy elővigyázatosságról van szó, nem arról, hogy ez az anyag akut egészségügyi veszélyt jelentene.

Korábban az is elterjedt, hogy a műköröm készítésnél használt gél lakkot tiltják be – nem erről van szó, mert csak ez az összetevő került tiltólistára.

A magyarországi szabályozás még az uniós irányelvnél is szigorúbb, ugyanis szeptember 1-től nemcsak a TPO forgalmazása, hanem a felhasználása is tilos lesz. Vagyis a műkörmösök nem használhatják fel a még meglévő, ilyen alkotóanyagot tartalmazó készleteket sem.

A TPO-mentes termékváltozatok jelenthetik a megoldást

De már eddig sem minden műkörmös alapanyag tartalmazott TPO-t, és több termék korábban is TPO-mentes volt.

A gyártók pedig már fejlesztik a megfelelő termékalternatívákat a betiltott alapanyagot tartalmazó készítmények helyett.

Már meg is jelent a forgalomban két újabb, TPO-mentes változat, amelyek alkotórésze

TPO-L,

illetve Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate.

Ezek az anyagok hasonlóan hatékonyak a kötési folyamatban, és megfelelnek az új EU-s szabályozásnak.