Mindenki a Trump-Putyin-találkozóra vár, ami sokat jelenthet a világnak

Augusztzs 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök, hogy a negyedik évébe lépett orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. Nagyhatalmak vezetőinek csúcstalálkozóját régen várta ennyire a világ, különösen egy zajló háború lehetséges lezárása kapcsán, mely az elmúlt évek alatt számos áldozatot jelentett és komoly gazdasági károkat okozott a feleknek. Miként megírtuk, egyes értesülések szerint a Trump-Putyin-találkozó helyszínéül orosz oldalon Budapest is felmerült lehetséges, elfogadott helyszínkén, és egyes elemzők szerint a két vezető lehetséges megállapodásának főként Magyarország és Csehország számára lehetnek jótékony gazdasági hatásai. Összefoglaljuk, hogyan hangol a világ - gazdasági szempontból - a pár nap múlva esedékes Trump-Putyin-találkozóra, miközben határidőhöz közeledik a Kínára kivetett amerikai vámok felfüggesztési határidejének lejárta.
Élénk a hangulat a hét elején a pénzpiacokon. Erős forinttal és optimista hangulatban nyitottak a tőzsdék a régóta várt Trump-Putyin-találkozó hetén, melyre Alaszkában kerül sor, a territóriumon, melyet az Egyesült Államok nagyjából 150 éve vásárolt meg Oroszországtól, és amely 1959 januárja óta az ország 49. tagállama. Az MBH Elemzési Centrumának összefoglalója szerint a távol-keleti tőzsdéken többnyire pozitív hangulatban zajlott a kereskedés. A befektetők főleg arra figyelnek, hogy az augusztus 12-ei határidőt meghosszabbítja-e az Egyesült Államok, vagy már holnap életbe lépnek a bejelentett vámszintek Kínával szemben. A japán tőzsde ma ünnepnap miatt zárva tart.
Egyelőre pozitív a hangulat Európában is. A kontinensre is igaz az állítás: a térség befektetői ma főleg a kereskedelmi bejelentésekre és a várhatóan pár napon belül megvalósuló Trump-Putyin-találkozó részleteire figyelhetnek.
Az árfolyamok tekintetében a forint legjobb formáját. Miközben a dollár 1,1670 körül mozog ma reggel az euróval szemben, a jen pedig 147,50-nél járt az ázsiai kereskedés ideje alatt a zöldhasúval szemben, a forint 395,10 körül mozog az euróval szemben. Azaz a forint egyelőre stabilan tartja kivívott pozícióit. Az Erste Befektetési Zrt. elemzői kommentárja szerint a magyarországi átlagos költségvetési adatok valamint az inflációs adatok is segítettek stabilizálni a forint árfolyamát a 11 hónapos csúcson.
A kommentárok kitérnek rá, hogy a kőolaj ára tovább csökkent a Trump-Putyin-találkozó hírére. A pénteki találkozó azt is jelenti, hogy a mai nappal nem lépnek életbe az Oroszországot sújtó további szankciók, melyek érintették volna az orosz olajexportot. A korábbi OPEC+ megállapodással együtt ez a mostani hír is az olajárak csökkenése felé mutat, ami viszont áttételesen kedvező a kereskedelmi, valamint az inflációs folyamatok számára is.
Az orosz-ukrán háború lezárása, a vérontás befejezésén túl érthető módon az is sokakat foglalkoztató kérdés, hogy milyen reálgazdasági hatásai lesznek a Trump-Putyin-találkozónak. Fontos leszögezni, hogy az alaszkai találkozó kapcsán nem indokolt várni a teljes körű, átfogó békemegállapodás bejelentését, de annak mégis lehetnek azonnali kedvező, de főként a jövőbe mutató, erőteljes gazdasági hatásai, főként a várakozásoknak köszönhetően. Ezek mértéke és jellege a két vezető konkrét bejelentéseitől függ, de általánosságban véve az várható, hogy kedvező piaci hatásokkal járnak majd.
A két, egymással háborúban álló ország gazdaságát eltérő jelleggel és mértékben, de szintén megviselte a több éve tartó háborúskodás, ennek részleteire itt nem térünk ki. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy - miként megírtuk - a napokban már bejelentettek egy, Donald Trump közvetítésével létrejött békemegállapodást: az azeri-örmény konfliktus lezárását. Ezt ugyan nem lehet egy az egyben összehasonlítani az orosz-ukrán háborúval és annak lehetséges megoldásával, de érdemes röviden összefoglalni a néhány napja bejelentett megállapodáshoz köthető gazdasági várakozásokat.
Ezek között említeni érdemes a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok, a turizmus erősödését. Szélesebb spektrumon tekintve annak ugyanakkor nemzetközi megállapodásai is lehetnek. Örményország tenger nélküli ország, s bár Törökországgal való viszonya nem teljesen rendezett, a két ország későbbi határnyitása elősegítheti Örményország integrációját a Középső Folyosó, vagy más néven Transz-Kaszpi Nemzetközi Közlekedési Útvonalba, mely projekt egy Kínát Európával összekötő új gazdasági-kereskedelmi útvonal Oroszország és Irán elkerülésével. Kína és Európa között 2021-ben meghaladta az 1157 milliárd dollárt az áruforgalom mértéke, ám a szárazföldi szállításokba a 2022 februárjában kitört orosz-ukrán háború, valamint a szankciók is beleszóltak.
Az Örményország integrációjával is megvalósuló új kereskedelmi útvonal a két térség között fontos gazdasági előnyöket jelenthet az érintettek számára.
Ennek a
egyaránt magában foglaló gazdasági-szállítási útvonalnak a létrejöttét egyébként a Fehér Ház is támogatja. Washington úgy ítéli meg, hogy azon keresztül saját gazdasági jelentősége erősödhet a térségben.
A megállapodásból fakadó jövőbeni gazdasági lehetőségek Donald Trump számára is fontosak, az örmény miniszterelnök és azerbajdzsáni elnök is megállapodásokat írt alá az Egyesült Államokkal a gazdasági lehetőségek közös kiaknázásáról. Valamint a felek közös javaslatot fogalmaztak meg egy 43 kilométeres tranzitfolyosóra, amely Azerbajdzsánt Nahicsevánnal, egy örmény terület által Azerbajdzsántól elválasztott exklávéval köti össze. A folyosó a „Trump Útvonal a Nemzetközi Békéért és Jólétért” elnevezést kapja.
A régióban zajló fejleményeknek Magyarország számára is jelentősége van, elengedő csak a MOL Csoport számára egyre fontosabbá váló, a Kaszpi-tenger térségéből befogadott szénhidrogén-szállítmányokra utalni.
Mindezek az elemek persze nem feleltethetők meg közvetlenül az orosz-ukrán háborút lezáró lehetséges megállapodás elemeinek, gazdasági hatásainak, de talán jól példázzák, hogy a vérontás befejezése mellett, a két országnál jelentkező gazdasági hasznon túl milyen tágabb gazdasági jelentőségei lehetnek a régóta vár orosz-ukrán békének.
Miközben a világ a Trump-Putyin-találkozót várja, a Forbes a pénteki tárgyalás érdekes aspektusát ragadta meg. Az már eldőlt, hogy a találkozó Alaszkában lesz, ám cikkünk készítésének pillanatáig azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy a hatalmas államon belül hol. A találkozó akár valamelyik amerikai katonai bázison is lehet - ilyenekből kilenc működik Alaszkában -, de lehetséges helyszín lehet Anchorage is, Alaszka legnépesebb városa, önálló közigazgatási egységként kvázi fővárosa.
Alaszkában egyébként épp most zajlik a turisztikai főszezon, amely jelentős gazdasági teljesítményt hoz az állam számára. Azt, hogy mekkorát, az ottani utaztatási iparági szövetség tavalyi adatai jelzik: 2024 májusa és szeptembere között mintegy 2,7 millió, nem alaszkai látogató fordult meg a turisztikailag fontos helyszíneken. Ezen belül a látogatók 66 százaléka óceánjáróval, 31 százalékuk pedig repülővel érkezett.
Augusztus a második legforgalmasabb hónap az alaszkai turizmusban.
A hajóutakra érkező látogatók valamivel több mint negyede Alaszkában kezdi vagy fejezi be hajóútját, Anchorage-ban is megfordultak. A többi, hajón érkező turista az államon kívül kezdi és fejezi be hajóútját, főként Vancouverből és Seattle-ből indulva, majd oda visszatérve.
A két vezető csúcstalálkozója egészen biztosan jelentős biztonsági intézkedéseket, előkészületeket jelent a találkozó tényleges helyszínén. Mivel a pontos alaszkai helyszínt még nem jelentették meg, ezért egyelőre nem lehet azt sem tudni, milyen hatása lesz annak a turizmusra, a hétköznapokra.
Már ha lesz egyáltalán:
Donald Trump Skóciába tett látogatásai minimális kényelmetlenséggel jártak csak, pár útlezárással és a légi közlekedés minimális zavarásával megvalósultak.
Korábban, a volt amerikai elnök Joe Biden és Putyin orosz elnök találkozója 2021-ben, Genfben, fokozott biztonsági intézkedéseket követelt a helyszínen a svájci hatóságoktól, akik az egyébként szokásosnál 1000-nél több katonát állomásoztattak a térségben. Ugyanakkor a légi forgalomban akkor sem volt jelentős fennakadás, annak ellenére sem, hogy a vezetőket szállító repülőgépek miatt jelentős légtérkorlátozásokat léptettek életbe.