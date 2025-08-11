Hírlevél

Mindenki a Trump-Putyin-találkozóra vár, ami sokat jelenthet a világnak

Régen övezett akkora várakozás nagyhatalmak vezetőinek találkozóját, mint amekkora az augusztus 15-én, Alaszkában Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között megvalósuló tárgyalást körülveszi. A Trump-Putyin-találkozónak önmagában jelentős, pozitív gazdasági következményei lehetnek, melyek kapcsán a nemrég megkötött azeri-örmény megállapodás is mutathatja a példát.
Augusztzs 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök, hogy a negyedik évébe lépett orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. Nagyhatalmak vezetőinek csúcstalálkozóját régen várta ennyire a világ, különösen egy zajló háború lehetséges lezárása kapcsán, mely az elmúlt évek alatt számos áldozatot jelentett és komoly gazdasági károkat okozott a feleknek. Miként megírtuk, egyes értesülések szerint a Trump-Putyin-találkozó helyszínéül orosz oldalon Budapest is felmerült lehetséges, elfogadott helyszínkén, és egyes elemzők szerint a két vezető lehetséges megállapodásának főként Magyarország és Csehország számára lehetnek jótékony gazdasági hatásai. Összefoglaljuk, hogyan hangol a világ - gazdasági szempontból - a pár nap múlva esedékes Trump-Putyin-találkozóra, miközben határidőhöz közeledik a Kínára kivetett amerikai vámok felfüggesztési határidejének lejárta.

(FILES) Russian President Vladimir Putin (R) and US President Donald Trump shake hands before a meeting in Helsinki on July 16, 2018. US President Donald Trump said on August 8, 2025 he would meet with Russian counterpart Vladimir Putin on August 15 in Alaska, as the Republican billionaire hopes to help mediate an end to the war in Ukraine, trump-putyin találkozó
Az egész világ várja az Alaszkában megvalósuló Trump-Putyin-találkozót (korábbi felvétel)
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump-Putyin-találkozó, forint árfolyam, kínai vámok, olajár

Élénk a hangulat a hét elején a pénzpiacokon. Erős forinttal és optimista hangulatban nyitottak a tőzsdék a régóta várt Trump-Putyin-találkozó hetén, melyre Alaszkában kerül sor, a territóriumon, melyet az Egyesült Államok nagyjából 150 éve vásárolt meg Oroszországtól, és amely 1959 januárja óta az ország 49. tagállama. Az MBH Elemzési Centrumának összefoglalója szerint a távol-keleti tőzsdéken többnyire pozitív hangulatban zajlott a kereskedés. A befektetők főleg arra figyelnek, hogy az augusztus 12-ei határidőt meghosszabbítja-e az Egyesült Államok, vagy már holnap életbe lépnek a bejelentett vámszintek Kínával szemben. A japán tőzsde ma ünnepnap miatt zárva tart.

Egyelőre pozitív a hangulat Európában is. A kontinensre is igaz az állítás: a térség befektetői ma főleg a kereskedelmi bejelentésekre és a várhatóan pár napon belül megvalósuló Trump-Putyin-találkozó részleteire figyelhetnek.

Az árfolyamok tekintetében a forint legjobb formáját. Miközben a dollár 1,1670 körül mozog ma reggel az euróval szemben, a jen pedig 147,50-nél járt az ázsiai kereskedés ideje alatt a zöldhasúval szemben, a forint 395,10 körül mozog az euróval szemben. Azaz a forint egyelőre stabilan tartja kivívott pozícióit. Az Erste Befektetési Zrt. elemzői kommentárja szerint a magyarországi átlagos költségvetési adatok valamint az inflációs adatok is segítettek stabilizálni a forint árfolyamát a 11 hónapos csúcson.

A kommentárok kitérnek rá, hogy a kőolaj ára tovább csökkent a Trump-Putyin-találkozó hírére. A pénteki találkozó azt is jelenti, hogy a mai nappal nem lépnek életbe az Oroszországot sújtó további szankciók, melyek érintették volna az orosz olajexportot. A korábbi OPEC+ megállapodással együtt ez a mostani hír is az olajárak csökkenése felé mutat, ami viszont áttételesen kedvező a kereskedelmi, valamint az inflációs folyamatok számára is.

A sanghaji tőzsde épülete - jó hangulatban indult a kereskedés az ázsiai tőzsdéken, várva a Trump-Putyin találkozót (illusztráció)
A sanghaji tőzsde épülete - jó hangulatban indult a kereskedés az ázsiai tőzsdéken, várva a Trump-Putyin-találkozót (illusztráció)
Fotó: Wikipedia Commons

Mire példa az örmény-azeri megállapodás, mely Trumpnak köszönhető?

Az orosz-ukrán háború lezárása, a vérontás befejezésén túl érthető módon az is sokakat foglalkoztató kérdés, hogy milyen reálgazdasági hatásai lesznek a Trump-Putyin-találkozónak. Fontos leszögezni, hogy az alaszkai találkozó kapcsán nem indokolt várni a teljes körű, átfogó békemegállapodás bejelentését, de annak mégis lehetnek azonnali kedvező, de főként a jövőbe mutató, erőteljes gazdasági hatásai, főként a várakozásoknak köszönhetően. Ezek mértéke és jellege a két vezető konkrét bejelentéseitől függ, de általánosságban véve az várható, hogy kedvező piaci hatásokkal járnak majd.

A két, egymással háborúban álló ország gazdaságát eltérő jelleggel és mértékben, de szintén megviselte a több éve tartó háborúskodás, ennek részleteire itt nem térünk ki. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy - miként megírtuk - a napokban már bejelentettek egy, Donald Trump közvetítésével létrejött békemegállapodást: az azeri-örmény konfliktus lezárását. Ezt ugyan nem lehet egy az egyben összehasonlítani az orosz-ukrán háborúval és annak lehetséges megoldásával, de érdemes röviden összefoglalni a néhány napja bejelentett megállapodáshoz köthető gazdasági várakozásokat. 

Ezek között említeni érdemes a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok, a turizmus erősödését. Szélesebb spektrumon tekintve annak ugyanakkor nemzetközi megállapodásai is lehetnek. Örményország tenger nélküli ország, s bár Törökországgal való viszonya nem teljesen rendezett, a két ország későbbi határnyitása elősegítheti Örményország integrációját a Középső Folyosó, vagy más néven Transz-Kaszpi Nemzetközi Közlekedési Útvonalba, mely projekt egy Kínát Európával összekötő új gazdasági-kereskedelmi útvonal Oroszország és Irán elkerülésével. Kína és Európa között 2021-ben meghaladta az 1157 milliárd dollárt az áruforgalom mértéke, ám a szárazföldi szállításokba a 2022 februárjában kitört orosz-ukrán háború, valamint a szankciók is beleszóltak. 

Az Örményország integrációjával is megvalósuló új kereskedelmi útvonal a két térség között fontos gazdasági előnyöket jelenthet az érintettek számára.

Ennek a 

  • közutakat,
  • vasútvonalakat, 
  • olaj- és gázvezetékeket, 
  • optikai hálózatokat

 egyaránt magában foglaló gazdasági-szállítási útvonalnak a létrejöttét egyébként a Fehér Ház is támogatja. Washington úgy ítéli meg, hogy azon keresztül saját gazdasági jelentősége erősödhet a térségben. 

A megállapodásból fakadó jövőbeni gazdasági lehetőségek Donald Trump számára is fontosak, az örmény miniszterelnök és azerbajdzsáni elnök is megállapodásokat írt alá az Egyesült Államokkal a gazdasági lehetőségek közös kiaknázásáról. Valamint a felek közös javaslatot fogalmaztak meg egy 43 kilométeres tranzitfolyosóra, amely Azerbajdzsánt Nahicsevánnal, egy örmény terület által Azerbajdzsántól elválasztott exklávéval köti össze. A folyosó a „Trump Útvonal a Nemzetközi Békéért és Jólétért” elnevezést kapja.

A régióban zajló fejleményeknek Magyarország számára is jelentősége van, elengedő csak a MOL Csoport számára egyre fontosabbá váló, a Kaszpi-tenger térségéből befogadott szénhidrogén-szállítmányokra utalni.

Mindezek az elemek persze nem feleltethetők meg közvetlenül az orosz-ukrán háborút lezáró lehetséges megállapodás elemeinek, gazdasági hatásainak, de talán jól példázzák, hogy a vérontás befejezése mellett, a két országnál jelentkező gazdasági hasznon túl milyen tágabb gazdasági jelentőségei lehetnek a régóta vár orosz-ukrán békének.

Hol lehet a tényleges helyszín Alaszkán belül?

Miközben a világ a Trump-Putyin-találkozót várja, a Forbes a pénteki tárgyalás érdekes aspektusát ragadta meg. Az már eldőlt, hogy a találkozó Alaszkában lesz, ám cikkünk készítésének pillanatáig azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy a hatalmas államon belül hol. A találkozó akár valamelyik amerikai katonai bázison is lehet - ilyenekből kilenc működik Alaszkában -, de lehetséges helyszín lehet Anchorage is, Alaszka legnépesebb városa, önálló közigazgatási egységként kvázi fővárosa.

Alaszkában egyébként épp most zajlik a turisztikai főszezon, amely jelentős gazdasági teljesítményt hoz az állam számára. Azt, hogy mekkorát, az ottani utaztatási iparági szövetség tavalyi adatai jelzik: 2024 májusa és szeptembere között mintegy 2,7 millió, nem alaszkai látogató fordult meg a turisztikailag fontos helyszíneken. Ezen belül a látogatók 66 százaléka óceánjáróval, 31 százalékuk pedig repülővel érkezett.

Augusztus a második legforgalmasabb hónap az alaszkai turizmusban.

A hajóutakra érkező látogatók valamivel több mint negyede Alaszkában kezdi vagy fejezi be hajóútját, Anchorage-ban is megfordultak. A többi, hajón érkező turista az államon kívül kezdi és fejezi be hajóútját, főként Vancouverből és Seattle-ből indulva, majd oda visszatérve.

Anchorage, Alaszka, Trump-Putyin találkozó
Az alaszkai Anchorage városáról készült felvétel – egyelőre nem közölték a Trump-Putyin-találkozó pontos helyszínét
Fotó: Unsplash

A két vezető csúcstalálkozója egészen biztosan jelentős biztonsági intézkedéseket, előkészületeket jelent a találkozó tényleges helyszínén. Mivel a pontos alaszkai helyszínt még nem jelentették meg, ezért egyelőre nem lehet azt sem tudni, milyen hatása lesz annak a turizmusra, a hétköznapokra. 

Már ha lesz egyáltalán: 

Donald Trump Skóciába tett látogatásai minimális kényelmetlenséggel jártak csak, pár útlezárással és a légi közlekedés minimális zavarásával megvalósultak. 

Korábban, a volt amerikai elnök Joe Biden és Putyin orosz elnök találkozója 2021-ben, Genfben, fokozott biztonsági intézkedéseket követelt a helyszínen a svájci hatóságoktól, akik az egyébként szokásosnál 1000-nél több katonát állomásoztattak a térségben. Ugyanakkor a légi forgalomban akkor sem volt jelentős fennakadás, annak ellenére sem, hogy a vezetőket szállító repülőgépek miatt jelentős légtérkorlátozásokat léptettek életbe.

 

