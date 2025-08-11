Mindenki a Trump-Putyin-találkozóra vár, ami sokat jelenthet a világnak

Augusztzs 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök, hogy a negyedik évébe lépett orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. Nagyhatalmak vezetőinek csúcstalálkozóját régen várta ennyire a világ, különösen egy zajló háború lehetséges lezárása kapcsán, mely az elmúlt évek alatt számos áldozatot jelentett és komoly gazdasági károkat okozott a feleknek. Miként megírtuk, egyes értesülések szerint a Trump-Putyin-találkozó helyszínéül orosz oldalon Budapest is felmerült lehetséges, elfogadott helyszínkén, és egyes elemzők szerint a két vezető lehetséges megállapodásának főként Magyarország és Csehország számára lehetnek jótékony gazdasági hatásai. Összefoglaljuk, hogyan hangol a világ - gazdasági szempontból - a pár nap múlva esedékes Trump-Putyin-találkozóra, miközben határidőhöz közeledik a Kínára kivetett amerikai vámok felfüggesztési határidejének lejárta.

Az egész világ várja az Alaszkában megvalósuló Trump-Putyin-találkozót (korábbi felvétel)

Élénk a hangulat a hét elején a pénzpiacokon. Erős forinttal és optimista hangulatban nyitottak a tőzsdék a régóta várt Trump-Putyin-találkozó hetén, melyre Alaszkában kerül sor, a territóriumon, melyet az Egyesült Államok nagyjából 150 éve vásárolt meg Oroszországtól, és amely 1959 januárja óta az ország 49. tagállama. Az MBH Elemzési Centrumának összefoglalója szerint a távol-keleti tőzsdéken többnyire pozitív hangulatban zajlott a kereskedés. A befektetők főleg arra figyelnek, hogy az augusztus 12-ei határidőt meghosszabbítja-e az Egyesült Államok, vagy már holnap életbe lépnek a bejelentett vámszintek Kínával szemben. A japán tőzsde ma ünnepnap miatt zárva tart.

Egyelőre pozitív a hangulat Európában is. A kontinensre is igaz az állítás: a térség befektetői ma főleg a kereskedelmi bejelentésekre és a várhatóan pár napon belül megvalósuló Trump-Putyin-találkozó részleteire figyelhetnek.

Az árfolyamok tekintetében a forint legjobb formáját. Miközben a dollár 1,1670 körül mozog ma reggel az euróval szemben, a jen pedig 147,50-nél járt az ázsiai kereskedés ideje alatt a zöldhasúval szemben, a forint 395,10 körül mozog az euróval szemben. Azaz a forint egyelőre stabilan tartja kivívott pozícióit. Az Erste Befektetési Zrt. elemzői kommentárja szerint a magyarországi átlagos költségvetési adatok valamint az inflációs adatok is segítettek stabilizálni a forint árfolyamát a 11 hónapos csúcson.