Hamarosan olyan országokból özönlenek majd a turisták, amelyeket sosem gondoltunk volna

1975 és 2019 között a turisták száma világszerte nagyjából 15 évente megduplázódott, napjainkra átlépve az évi 1,5 milliárd utazót. A kulcsfontosságú iparágak közül a turizmus szenvedte a legnagyobb veszteségeket a COVID-19 megjelenésével. Az ágazat azonban elképesztő ütemben éledt újjá, és 2023-ban már 88%-os fellendülést ért el a világjárvány előtti szinthez képest.

Napjainkban Kínából indul útnak a legtöbb utazó és Franciaország a turisták legnagyobb kedvence. A kép illusztráció.

2040-re olyan országokból is özönlenek majd a turisták, ahonnan csak kevesen várnák

Manapság a legtöbb turista Kínából indul útnak, a top 5 leglátogatottabb ország 2010 óta pedig Franciaország, Spanyolország, az Egyesült Államok, Olaszország és Kína.

A becslések szerint 2040-re az utazók száma tovább fog növekedni, elérve a 2,4 milliárdot. Az utazási gyakoriság fokozódása miatt az öt legnagyobb küldőország (Kína, az Egyesült Államok, Németország, az Egyesült Királyság és Oroszország) piaci részesedése várhatóan tovább bővül, de

a középosztály várható felemelkedése miatt olyan országokból is egyre több ember indul majd útnak, mint Pakisztán, Brazília, Szaúd-Arábia, Indonézia és Mexikó.

Ami a bejövő turistákat illeti, 2040-ig várhatóan továbbra is az európai országok fogják birtokolni a legnagyobb részesedést. 2040-re Spanyolország, Franciaország, az Egyesült Államok és Kína még tartani fogja helyét az első 5-ben, míg Olaszország a hatodik helyre esik vissza. Mexikó az ötödik helyre léphet elő, Szaúd-Arábia, Indonézia és az Egyesült Arab Emírségek pedig bekerülhet a top 15-be állítják a Deloitte elemzői.