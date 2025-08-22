Magyarország kenterbe veri fél Európát: így lettünk a kontinens egyik legmenőbb országa!

Az idei nyári turisztikai szezont értékelő cikk jelent meg az egyik neves szakmai portálon, mely szerint 2025 soha nem látott utazási boomot hozott Európában. A mediterrán térségben, Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában – újabb csatlakozóként Horvátországban –, illetve Svájc, Málta, Magyarország és Törökország térségében rekordot döntő beutazások, szállásfoglalások és költés jellemzik a turizmust. A 2025‑ös adatok azt mutatják: az európaiak utazás iránti szenvedélye minden korábbinál magasabb szintre ugrott, a turizmus dübörög. Ez a jelenség azonban nem csupán a rekordokról szól, már középtávon is olyan gazdasági, városszerkezeti és jövőtervezési kihívásokkal jár, amelyek hosszú távon formálják az érintett országok turisztikai és infrastrukturális arculatát.
Az európai turisták azért választják Magyarországot, mert hazánk egyszerre kínál megfizethető árakat, gazdag, páratlan kulturális örökséget és változatos élményeket. Budapest történelmi épületei, ikonikus látnivalói, a művészeti galériák, a világhírű fürdők, és persze pezsgő éjszakai élet nagyon vonzó programcsomagot kínál. A Balaton, a borvidékek, mint Tokaj vagy Eger, különleges gasztronómiai élményeket adnak. A Michelin Guide elismerései tovább növelik a főváros nemzetközi presztízsét: ma már több csillagos étterem is várja az igényes gasztroturistákat.
Magyarország biztonságos, könnyen megközelíthető és egész évben vonzó úti cél. A cikk kiemeli: 2025 első felében Magyarországon több mint 8,2 millió vendég szállt meg hivatalos szálláshelyeken, összesen 18,9 millió vendégéjszakát töltöttek – ez 8 százalékos növekedést jelent a beutazásokban és 5 százalékost az éjszakák számában. Budapest továbbra is központi vonzerő: termálfürdők, pezsgő élet és történelmi helyszínek jellemzik. A turisztikai stratégia fókuszában a tartózkodás hosszának és az egy vendégre jutó kiadás növelése áll, amellyel az ország Közép-Európa egyik legdinamikusabb fejlődő turisztikai célpontja lesz – írják.
Az elmúlt hónapokban a magyar turizmus soha nem látott lendületet vett. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint 2025 első felében közel 19 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyeken, ami 4,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A növekedés két irányból érkezett:
A külföldi turisták költései folyamatosan nőnek, a belföldi utazók pedig egyre hosszabb ideig maradnak a szálláshelyeken. A kormány célja, hogy az ne csak szezonális, hanem egész éves desztináció legyen Magyarország, ehhez a gyógyturizmus, a konferenciaturizmus és a gasztronómia fejlesztése kulcskérdés. Mik az érvek Magyarország mellet:
Magyarország tehát nemcsak felzárkózott a kontinens turisztikai nagyhatalmaihoz, hanem több mutatóban már le is körözött számos nyugat-európai versenytársat. A rekord vendégszám, a növekvő bevételek, a nemzetközi díjak és a pozitív médiafigyelem mind azt mutatják: hazánk Európa egyik vezető turisztikai célpontja lett, pedig még az év másik nagyon erős időszaka, az adventi-karácsonyi szezon még hátravan.