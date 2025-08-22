Magyarország kenterbe veri fél Európát: így lettünk a kontinens egyik legmenőbb országa!

Az idei nyári turisztikai szezont értékelő cikk jelent meg az egyik neves szakmai portálon, mely szerint 2025 soha nem látott utazási boomot hozott Európában. A mediterrán térségben, Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában – újabb csatlakozóként Horvátországban –, illetve Svájc, Málta, Magyarország és Törökország térségében rekordot döntő beutazások, szállásfoglalások és költés jellemzik a turizmust. A 2025‑ös adatok azt mutatják: az európaiak utazás iránti szenvedélye minden korábbinál magasabb szintre ugrott, a turizmus dübörög. Ez a jelenség azonban nem csupán a rekordokról szól, már középtávon is olyan gazdasági, városszerkezeti és jövőtervezési kihívásokkal jár, amelyek hosszú távon formálják az érintett országok turisztikai és infrastrukturális arculatát.

A turizmus az egyedi értékeket keresi, drónshow a Duna felett/Fotó: Csudai Sándor

Miért választják a külföldiek hazánkat?

Az európai turisták azért választják Magyarországot, mert hazánk egyszerre kínál megfizethető árakat, gazdag, páratlan kulturális örökséget és változatos élményeket. Budapest történelmi épületei, ikonikus látnivalói, a művészeti galériák, a világhírű fürdők, és persze pezsgő éjszakai élet nagyon vonzó programcsomagot kínál. A Balaton, a borvidékek, mint Tokaj vagy Eger, különleges gasztronómiai élményeket adnak. A Michelin Guide elismerései tovább növelik a főváros nemzetközi presztízsét: ma már több csillagos étterem is várja az igényes gasztroturistákat.

Magyarország biztonságos, könnyen megközelíthető és egész évben vonzó úti cél. A cikk kiemeli: 2025 első felében Magyarországon több mint 8,2 millió vendég szállt meg hivatalos szálláshelyeken, összesen 18,9 millió vendégéjszakát töltöttek – ez 8 százalékos növekedést jelent a beutazásokban és 5 százalékost az éjszakák számában. Budapest továbbra is központi vonzerő: termálfürdők, pezsgő élet és történelmi helyszínek jellemzik. A turisztikai stratégia fókuszában a tartózkodás hosszának és az egy vendégre jutó kiadás növelése áll, amellyel az ország Közép-Európa egyik legdinamikusabb fejlődő turisztikai célpontja lesz – írják.

Hazánk Európa egyik vezető turisztikai célpontja

Az elmúlt hónapokban a magyar turizmus soha nem látott lendületet vett. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint 2025 első felében közel 19 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyeken, ami 4,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A növekedés két irányból érkezett:

a külföldi turisták vendégéjszakái meghaladták a 10 milliót, ami 6 százalék feletti bővülést jelentett,

míg a belföldi utazók több mint 8,7 millió éjszakát töltöttek el itthon, 4 százalék feletti növekedéssel.

Csak júniusban 4,4 millió vendégéjszakát regisztráltak (+5,1 százalék), az év első negyedévében pedig egyes hónapokban 15–16 százalékos ugrásokat mértek. Május elején Magyarország elérte az év ötmilliomodik külföldi látogatóját – soha ilyen korán nem történt még meg ez a mérföldkő.



Mitől dübörög nálunk a turizmus?

A külföldi turisták költései folyamatosan nőnek, a belföldi utazók pedig egyre hosszabb ideig maradnak a szálláshelyeken. A kormány célja, hogy az ne csak szezonális, hanem egész éves desztináció legyen Magyarország, ehhez a gyógyturizmus, a konferenciaturizmus és a gasztronómia fejlesztése kulcskérdés. Mik az érvek Magyarország mellet:

Megfizethetőség: Budapest és a vidéki városok ár-érték aránya szinte verhetetlen Európában.

Biztonság: Magyarország a kontinens egyik legbiztonságosabb országának számít.

Sokszínűség: fürdők, kastélyok, borvidékek, fesztiválok – mindenki talál magának programot.

Könnyű elérhetőség: a közvetlen légijáratok száma folyamatosan bővül, Budapestre több mint 100 városból érkeznek közvetlen járatok.



Magyarország tehát nemcsak felzárkózott a kontinens turisztikai nagyhatalmaihoz, hanem több mutatóban már le is körözött számos nyugat-európai versenytársat. A rekord vendégszám, a növekvő bevételek, a nemzetközi díjak és a pozitív médiafigyelem mind azt mutatják: hazánk Európa egyik vezető turisztikai célpontja lett, pedig még az év másik nagyon erős időszaka, az adventi-karácsonyi szezon még hátravan.

