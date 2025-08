Lett volna ütőkártya Európa kezében, rekord a turizmusban, jó hír a nyugdíjasoknak – heti összefoglaló

Több szempontból is csalódás a vámokról szóló amerikai–európai uniós tárgyalások eredménye, Magyarország továbbra is népszerű úti cél. Kiderült, mikor érkeznek az élelmiszer-utalványok, és remek adatok érkeztek a turizmusból is. Heti összefoglaló.

A vámokról szóló amerikai–európai uniós tárgyalások eredménye csalódást keltett Európában – derül ki a Magyar Külügyi Intézet tanulmányából. Felidézik a nemzetközi sajtóvisszhangot is. A tanulmány három tényezőt nevesít. Egyik, hogy Európa rendkívül kiegyensúlyozatlan tárgyalási pozíciója annak köszönhető, hogy az Európai Bizottság felkarolta a globális kereskedelmi háborút. A második az Európai Bizottság megszállottsága az Ukrajnában zajló, egyre inkább kudarcba fulladó háború támogatásával kapcsolatban. Ez a megszállottság világosan megmutatkozik Ursula von der Leyen azon ragaszkodásában, hogy az Egyesült Államokból történő fokozott energiaimport vállalása egy átfogóbb stratégia része, amelynek célja Európa gazdasági elszakítása Oroszországtól. Azonban az orosz vezetékes gáz továbbra is jóval olcsóbb, mint az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG). A harmadik pedig az, hogy az európaiak láthatóan rendkívül félreinformáltak az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti tényleges gazdasági helyzetről. Úgy tűnik, az európaiak egyáltalán nem értik, milyen egyértelmű alkupozícióval rendelkeznek a kereskedelmi tárgyalások során az Egyesült Államokkal szemben, és ehelyett azt hiszik, hogy semmilyen ütőkártyájuk nincs. A kormányzat célja, hogy a GDP 13 százalékát előállító turizmus lendületét és versenyképességét tovább erősítse

Fotó: MTI/Faludi Imre NGM: Rekordot dönthet a nyári szezon a turizmusban, Magyarország továbbra is népszerű úti cél A KSH adatai szerint 2025 júniusában az előző évhez képest összesen 4,4 százalékkal több, mintegy 1,9 millió vendéget fogadtak a szálláshelyek a nyár első hónapjában, akik több mint 4,4 millió vendégéjszakát töltöttek el. Az idei első félév eredményei szintén kedvezően alakultak. Január és június között 8,2 millió vendég szállt meg hazánkban, ami közel 8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a vendégéjszakák száma meghaladta a 18,9 milliót, ami 5 százalékkal volt magasabb, mint 2024 első félévében. A kormányzat célja, hogy a GDP 13 százalékát előállító turizmus lendületét és versenyképességét tovább erősítse, és az ágazat hosszú távon a magyar gazdaság egyik motorja legyen.

Itt vannak a legújabb gazdasági adatok – mutatjuk a számokat Magyarország bruttó hazai termékének (GDP) volumene 2025 második negyedévében a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – jelentette szerdán első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 0,4 százalékkal bővült. Ez a várakozásoknál némileg jobb eredményt, magasabb GDP-növekedést jelent, de a részletes adatokat közlő második becslés előtt csak valószínűsíteni lehet, hogy a növekedés szerkezetében mely ágazatok játszották a döntő szerepet. Lakás 3 százalékos kamatra? Így takaríthat meg több tízmilliót Szeptemberben indul az amúgy sem a lassúságáról ismert hazai lakáspiacon várhatóan alapos pezsgést hozó, egyedülálló Otthon Start Program. A fix 3 százalékos kamatozású program legfontosabb paraméterei ismertté váltak az elmúlt hetekben, így a társadalom azon – igen széles – csoportjainak tagjai, akik élhetnek a lehetőséggel, már el is kezdhették a felkészülést az első lakás megszerzésére. A kedvező, végig fix 3 százalékos kamatozású hitel kapcsán a legfontosabb kérdések egyike az, hogyan lehet a konstrukciót a legeredményesebben kombinálni más támogatási formákkal. Cikkünkben ezt tekintjük át. Több lakás épülhet, további előnyökhöz juthatnak a közszolgáltatásokban dolgozók Az idei ősz különösen mozgalmasnak ígérkezik az ingatlanpiacon, köszönhetően a bejelentett két új, jelentős, az első otthon megszerzését illetve a lakhatást támogató kormányzati programnak. Az Otton Start Program korábban már ismertté vált, a jogszabály is megjelent arról, de ezzel egyidejűleg Orbán Viktor miniszterelnök a héten bejelentette, hogy évi 1 millió forintos keretösszeggel támogatja a kormány a közszolgáltatásokban dolgozók lakhatását. A programok újépítésű, használt lakások vagy családi ház esetén is segítséget nyújtanak (az Otthon Start Program biztosan, a másik kezdeményezésnél hamarosan kiderül), de a várható keresleti piac több kérdést felvet. Ugyanakkor ezekre több pozitív válasz adható, erről összeállításunkat itt találja.

Jó hír érkezett a nyugdíjasoknak: kiderült, mikor érkeznek az élelmiszer-utalványok A nyugdíjasok támogatását célzó programot még tavasszal jelentették be, amelynek része volt az élelmiszer-utalvány bevezetése is. A juttatás célja, hogy könnyítsenek az idősek mindennapi kiadásain, különösen a kisnyugdíjasok helyzetén. A több mint 2,3 millió jogosult részére a Magyar Posta Zrt. ütemezetten 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesíti,

illetve megkísérli kézbesíteni a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, az irányítószámok emelkedő sorrendjében. A küldemények kézbesítését egy alkalommal kísérli meg a Posta a címhelyen.

