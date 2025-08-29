Szuperfegyvereket kapnak az ukránok? Új szintre lép a háború

A közlemény szerint az Ukrajnának értékesített fegyverzet tartalmaz kiterjesztett hatótávolságú rakétákat, és navigációs rendszereket, amelyek az ukrán védelmi képességeket fokozhatják.

Dánia, Hollandia és Norvégia állja az Ukrajnának szánt felszerelések vételárát. (illusztráció)

Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Dánia, Hollandia és Norvégia állja az Ukrajnának szánt felszerelések vételárát

Az eszközök között szerepel több mint 3000 ERAM rakéta, valamint megegyező számú GPS-egység, további kiegészítők és kiképzési, valamint technikai támogatás - olvasható a külügyminisztérium közleményében, amely szerint az adásvételről a kormányzat tájékoztatta a kongresszust. A bejelentés szerint az Ukrajnának szánt felszerelések vételárát a NATO-tagországok közül Dánia, Hollandia és Norvégia állja majd.

Ki fogja finanszírozni Ukrajna helyreállítását a jövőben?

Az orosz-ukrán háború 2022. február 24-i kitörése óta Oroszország több mint 350 ezer objektumot semmisített meg Ukrajnában. A Világbank legfrissebb felmérése szerint a közvetlen károk értéke eléri a 176 milliárd dollárt, a helyreállítási költségek becsült összege 524 milliárd dollárra rúg. Ami biztosra vehető, az az, hogy a helyreállítás legnagyobb részét az Európai Unió és tagállamai fogják végezni és finanszírozni. Ukrajna abban reménykedik, hogy az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak sikerül a befagyasztott orosz vagyont (körülbelül 200 milliárd eurót) is felhasználni, és nem csak annak kamatait kapja vissza kárpótlásként, amelyet majd a helyreállításra fordítanak.