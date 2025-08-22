Teljesen kiborultak az uniós gazdák Ursula von der Leyen amerikai szereplése miatt

A közelmúltban megkötött EU–USA megállapodás semmit sem hoz az uniós mezőgazdasági ágazat számára – mutatott rá a Copa-Cogeca legnagyobb uniós gazdaszervezet. Mindez annak ellenére, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban nyilvánosan nyilatkozott arról, és ígéretet tett az uniós gazdáknak, hogy bizonyos termékek nulla vámmal mehetnek majd az Amerikai Egyesült Államokban. Ez lett volna az úgynevezett "nulla nulláért" vámrendszer.

A Közös Agrárpolitika átalakítása ellen júliusban már tüntettek az uniós gazdák Brüsszelben (Fotó: Getty Images/Dursun Aydemir/Anadolu)

Cserbenhagyott uniós gazdák

Az érdekvédelmi szervezet szerint a minimális elvárás a borra és a szeszes italokra vonatkozó vámmentesség volt – ezt a megoldást mind az EU, mind az Egyesült Államok érdekelt felei támogatták –, de még ez sem valósult meg.

Éppen ellenkezőleg, ez a megállapodás jobb piacra jutást biztosít az amerikai agrár-élelmiszeripari termékek számára, miközben az uniós termelőknek magasabb vámokkal kell szembenézniük, amelyek jelenleg 15 százalékra emelkednek a kulcsfontosságú termékek esetében – mutatott rá a Copa Cogeca. Ez nemcsak indokolatlan, hanem mélyen káros is egy olyan ágazat számára, amelyre már amúgy is nyomás nehezedik a növekvő költségek, a szabályozási korlátozások és a fokozódó globális verseny miatt – tették hozzá.

Gyakorlatilag az EU mezőgazdaságát arra kérik, hogy fogadja el a gyengébb kereskedelmi feltételeket, míg az Egyesült Államok új előnyökre tesz szert. Ez nem viszonosság – ez egy stratégiai hiba, amely aláássa az EU saját gazdálkodóit, agrárszövetkezeteit és vidéki gazdaságait – fogalmazott az érdekvédelmi szervezet.

Uniós büdzsé: két vállra fektetnék a gazdákat

Ez a megállapodás megerősíti azt az aggasztó tendenciát, hogy a mezőgazdaság következetesen háttérbe szorul az uniós kereskedelmi tárgyalások során. Az uniós gazdák körében már egyébként is forrnak az indulatok. Emlékezetes, hogy a nyár elején mutatta be az Európai Bizottság legújabb hosszú távú költségvetési tervét, amely egy agrárpolitikai reformot is tartalmaz. A tét óriási: a Közös Agrárpolitika (KAP) alapjainak meggyengítése súlyosan érintheti az európai élelmiszer-biztonságot és kétségessé teheti a családi gazdaságok túlélését.

Miközben az Európai Bizottság jelentősen, akár 30 százalékkal is csökkentheti a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásait a következő uniós költségvetési ciklusban, Ukrajnának 100 milliárd eurót különítenének el.

A fentiek miatt újabb nagyszabású gazdademonstráció készül szeptemberben – közölte Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Véleménye szerint az európai élelmiszeripar egyértelműen az amerikai vámok megemelkedésével nézhet szembe. A termelés áttelepítésének nincs realitása az élelmiszerpiacon, így marad az árverseny vagy az új piacok megszerzése az emelt vámok elkerülésére, az utóbbi azonban már egy olyan globális folyamatot takar, amellyel nemcsak Európának, hanem más államoknak is meg kell küzdeniük.