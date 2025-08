Meglepő: vaskos fizetésemelést utasítottak el egy amerikai cég alkalmazottai

A légiutas-kísérők leszavazták az új munkaszerződést, amely legalább 26%-os azonnali béremelést, valamint öt év alatt akár 45,6%-os kumulatív béremelést biztosított volna, emellett egyéb, a munkakörülmények javítását célzó intézkedéseket irányzott elő. A United Airlinesnál legutóbb 2020-ban emelték a fizetéseket.

A United Airlines alkalmazottai elégedetlenek a légitársaság által felkínált új szerződéssel

Fotó: John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images /

Szakszervezetük, a légitársaság mintegy 28.000 légiutas-kísérőjét képviselő Association of Flight Attendants-CWA és a légitársaság még májusban jutott előzetes megállapodásra a fenti tartalmú béremeléssel kapcsolatban. A tárgyalások 2021 óta folytak a légitársasággal.

Erős üzenetet kapott a United Airlines vezetősége

A napokban azonban a légitársaság alkalmazottjai szavazást tartottak a szerződéstervezetről, és leszavavazták azt, mert elégedetlenek voltak az abban foglalt változtatásokkal. „Erős üzenetet küldünk a United Airlines vezetőségének azzal, hogy elutasítjuk az előzetes megállapodást, amely nem veszi figyelembe az elmúlt évek áldozatos és kemény munkáját, amit annak érdekében fejtettünk ki, hogy a légitársaság ilyen sikeressé váljon” – mondta Ken Diaz, a szakszervezet United részlegének elnöke.

A szakszervezet közlése szerint

a szavazásra jogosultak 92%-ából 71% szavazott a szerződés ellen.

Az amerikai légiutas-kísérők egyébként évek óta szorgalmazzák a béremeléseket. Más légitársaságok légiutas-kísérői és pilótái új munkaszerződéseket kötöttek a Covid-19 világjárványt követően.

A United Airlines légiutas-kísérői tavaly megszavazták, hogy még a sztrájkra is felhatalmazzák a szakszervezetet, ha nem születik számukra elfogadható megállapodás. Szövetségi közvetítést is kértek a munkaügyi tárgyalásokhoz. A légitársaság egy nyilatkozatban azt közölte, hogy továbbra is együttműködik a szakszervezettel.

„Légiutas-kísérőink a legjobbak az iparágban, és ez az előzetes megállapodás számos előrelépést és kiemelkedő fizetést tartalmazott” – áll a United Airlines közleményében. „A szavazás késlelteti a megállapodást, de a szakszervezet számos lépést vázolt fel a tárgyalásokhoz való visszatérés érdekében, beleértve a Nemzeti Közvetítő Testülettel való koordinációt is, továbbra is arra összpontosítunk, hogy légiutas-kísérőink olyan szerződést kaphassanak, amilyet megérdemelnek.”