Kimagaslóan nyitottak a magyarok a környezetbarát üzemanyagokra

A magyar felnőttek közel kétharmada hezitálás nélkül utazna bioüzemanyaggal működő repülővel is – ami különösen azzal összevetve tanulságos, hogy egy önvezető autóban történő utazást csak tízből négyen vállalnának be jelenleg. A friss adatok a MOL megbízásából készített országos reprezentatív kutatásból származnak, amelynek eredményeit augusztus 10-én, a biodízel világnapján publikálták. A felmérésből kiderült: kiemelkedő, 80 százalékot is meghaladó a bioüzemanyag-hajtású repülőgépen való utazási hajlandóság a 30–39 évesek körében. Hasonlóan magas ez az arány a felsőfokú végzettségűek között is.

A magyarok a MOL kutatása alapján nyitottak az alternatív üzemanyagokra, bármilyen járműtípusról legyen szó,

Fotó: AFP/Bruce Weaver / AFP/Bruce Weaver

A válaszok alapján

a magyar autóvezetők 83 százaléka számára fontos, hogy az autójához használt üzemanyag fenntartható forrásból származzon.

Különösen igaz ez a férfiakra, illetve az 50 éven felüli autóvezetőkre.

Az adatok egy látszólagos ellentmondásra is rámutatnak: miközben a legtöbben valamilyen anyagi előny vagy ösztönzés hatására váltanának zöldebb üzemanyagra (tízből kilenc válaszadó jelölt meg ilyen tartalmú válaszlehetőséget azok közül, akik eleve nyitottak a fenntartható üzemanyagok használatára), minden második autóvezető már ma is hajlandó lenne valamennyivel többet fizetni a bizonyíthatóan megújuló forrásból származó energiáért.

Szükség van az állami szerepvállalásra és a gyártó cégeket ösztönző, támogató jogszabályi környezetre az alternatív, fenntartható üzemanyagok elterjedése érdekében - ezzel az állítással a lakosság 64 százaléka ért egyet. Az életkor, az iskolai végzettség és a településméret növekedésével párhuzamosan nő az állami szerepvállalás iránti igény. Az ellentmondást a demográfiai eltérések oldják fel: ártöbbletet jellemzően a fiatalok és a diplomások hajlandóak fizetni a zöld üzemanyagokkal együtt járó tisztább környezetért, míg az árelőnyt igénylők relatív többsége az 50 feletti korosztályból kerül ki.

A MOL a már ma is állít elő megújuló alapanyagokból dízel-, valamint fenntartható repülőgép-üzemanyagot, és készen áll ennek bővítésére. A felkészültség azt jelzi, hogy a vállalatcsoport valóban stratégiai célként tekint a fenntartható mobilitásra, legyen szó akár a közúti, akár a légi közlekedésről. A komplex mobilitási szolgáltatóvá válás számunkra azt jelenti, hogy egyre többféle üzemanyagot kínálunk, megteremtve az okos energiaátmenet minden szükséges feltételét ügyfeleink számára. Ebben a folyamatban már ma is vezető szerepet játszunk a régióban, amit beruházásaink és fejlesztéseink révén tartósan meg kívánunk őrizni” – nyilatkozta Zsótér Csaba, a MOL-csoport üzemanyag üzletágának ügyvezető igazgatója.

A vállalat – egyebek között a Szegedi Tudományegyetemmel és a Pannon Egyetemmel együttműködve – folyamatosan kutatja és fejleszti a bioüzemanyagok előállításának, illetve felhasználásának új lehetőségeit.

Noha az alternatív üzemanyagok tekintetében nagyobb a nyitottság, mint a lehetőségek tárháza, a prémium üzemanyagok szinte mindenhol elérhetők. Ezeket néhány évente továbbfejlesztik, elsősorban a menettulajdonságok minimális javulását ígérik, azonban ha ez nem is valósul meg minden jármű esetében, az adalékolt üzemanyag eltarthatósági ideje hosszabb (ez főleg fűnyírók esetében lehet érdekes) valamint az üzemanyagrendszert kíméli. A kevesebb lerakódást illetve azok feloldását sorolhatjuk az előnyei közé. A prémium üzemanyagok gyakran jobb hidegindítási tulajdonságokkal is rendelkeznek, ami különösen télen lehet fontos.