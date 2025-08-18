Hírlevél

Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Magyarország

Rendkívül előkelő rangsorban került Európában a második helyre Magyarország

A Thomas Cook online utazási iroda közzétette azon európai célpontok listáját, amelyeket a leginkább érdemes felkeresni nyáron városlátogatás céljából. Az első helyre egy olyan ország került, ami sokak számára talán meglepetést okoz, a második helyen viszont Magyarország áll.
Sokaknak a nyári vakáció hallatán valószínűleg a homokos strandok és a nyugodt, türkizkék vizű tengerpartok jutnak az eszébe. Azonban nyáron is kellemes kikapcsolódást ígérhetnek a városlátogatások. 

Városlátogatás,.Esti kivliágításban a Parlament műemlék épülete a Duna-parton. Az épület Steindl Imre tervei alapján épült 1885 és 1904 között a historizáló eklektika jegyében. Alaprajza és tömeghatása barokk, részleteiben pedig, neogótikus stílusú. A magyar főváros világszerte egyik legismertebb épülete 1987 óta az UNESCO Épített Világörökség listáján is szerepel.MTVA/Bizományosi: Faludi Imre ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A nyári városlátogatások második legnépszerűbb célpontja Magyarország, olyan kedvelt városokkal, mint Budapest
A Thomas Cook online utazási iroda összegyűjtötte azokat az országokat, illetve városokat, amelyekben a legtöbb szállást foglalják le a nyári időszakban. 

A nyári városlátogatások legnépszerűbb helyszínei 

Az első Lengyelország, ahol a foglalások 17 százalékát regisztrálták – emeli ki a Time Out magazin. Második legnagyobb városa, Krakkó, amelynek épületei a román, a gótikus és a modern építészet nyomait viselik magukon, emellett az UNESCO Világörökség részét képező óvárosával és a második világháborúhoz kapcsolódó történelmi örökségével rengeteg látnivalót kínál.

Hosszabb sétát lehet tenni a Visztula folyó mentén, amelynek során felkereshetjük a Wawel-kastélyt (amely egykor a lengyel királyi családnak adott otthont), és mára az ország egyik legismertebb művészeti múzeumává vált. Ezután ellátogathatunk a Krakkói Kortárs Művészeti Múzeumba (MOCAK), amely tehetséges lengyel és nemzetközi művészek alkotásainak ad otthont. 

A történelem iránt különösen érdeklődők ellátogathatnak az Auschwitz-Birkenau emlékműhöz, valamint a Krakkó főtere (Európa legnagyobb középkori tere) alatt található Rynek földalatti múzeumba, ahol a város történelméről lehet megtekinteni érdekes tárlatokat.

Magyarország a ranglistán szorosan a második helyen áll 13 százalékos foglaltsági mutatóval. 

A Time Out a legvonzóbb úti célok közül kiemeli többek között Budapestet, amely modern szállodákkal, tetőtéri bárokkal és termálfürdőkkel büszkélkedhet – ezek a kikapcsolódási lehetőségek tökéletes alternatívát jelentenek a tengerparti nyaralásokkal szemben. 

Kultúrában sincs hiány a magyar fővárosban, amely rengeteg, különböző tematikájú múzeummal is büszkélkedhet.

Nem meglepő, hogy a rangsorban előkelő helyen szerepel Olaszország, amely a harmadik helyen áll 11 százalékkal. Népszerű nyári úti célt jelentő városainak hosszú a listája, az utazók sokféle lehetőség közül választhatnak. Rómában például felkereshetik a gladiátorok ősi történelmét is felidéző római Colosseumot, Firenzében kiváló éttermekben hódolhatnak a gasztronómiai élvezeteknek, Velencében pedig gondolákkal körbejárhatják a lagúnákat.

Az alábbiak a legnépszerűbb úti célok a nyári nyaralásokhoz a Thomas Cook szerint:

  • Lengyelország,
  • Magyarország,
  • Olaszország,
  • Spanyolország,
  • Írország.

 

 

 

 

