kiskereskedelem

Így spórolhatunk a kasszánál – trükkök a dráguló bevásárlások ellen

Az infláció lassulása ellenére a magyar háztartások jelentős része még mindig drágának érzi a mindennapi bevásárlást. Szakértők szerint azonban tudatos tervezéssel, okos vásárlási stratégiákkal és néhány apró szokásváltással akár több tízezer forintot is megtakaríthatunk havonta.
Bár az élelmiszerárak növekedése idén mérséklődött, a vásárlói kosár átlagos értéke továbbra is magas. Felmérések szerint a magyar családok több mint 70 százaléka aktívan keresi az akciókat, és a vásárlások jelentős részét már előre megtervezi. A legnagyobb megtakarítási lehetőséget az árak összehasonlítása, a hűségprogramok kihasználása és a szezonális termékek vásárlása jelenti.

vásárlás, vásárló, bolt
Ezekkel a trükkökkel lehet olcsóbb a vásárlás / Fotó: Shutterstock

Az egyik legegyszerűbb módszer a spórolásra, ha a bevásárlást listával kezdjük. Egy tervezett lista segít elkerülni az impulzusvásárlást, ami akár a teljes kiadásunk 20-30 százalékát is kiteheti. A tudatos vásárlók gyakran alkalmazzák azt a módszert, hogy több áruház akciós újságját is átnézik, és a nagyobb értékű termékeket ott veszik meg, ahol éppen kedvezmény van.

Az online árfigyelő alkalmazások és a szupermarketek mobilappjai ma már ingyenes eszközt adnak a kezünkbe: azonnal láthatjuk, hol olcsóbb a csirkehús, a tej vagy a kenyér. Emellett a diszkontláncok rendszeresen kínálnak saját márkás termékeket, amelyek ára akár 20-40 százalékkal alacsonyabb a nagynevű márkákénál, miközben a minőség sok esetben hasonló.

A tudatos bevásárlás segít a legjobban

Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a kisebb csomagolás nem mindig jelent kisebb árat. Az egységár összehasonlítása segíthet elkerülni a „látszatkedvezményeket”. Érdemes a szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett dönteni: nyáron például a hazai paradicsom, paprika vagy görögdinnye jóval kedvezőbb áron kapható, mint a téli import áruk.

A magyar vásárlók egyre nyitottabbak a közösségi vásárlásra is: barátokkal vagy szomszédokkal összeállva nagy tételben olcsóbban lehet beszerezni alapélelmiszereket, lisztet, cukrot vagy olajat. Ez a módszer különösen népszerű vidéken, ahol a nagyobb bevásárlásokat gyakran heti egyszer intézik. Összességében

  • a tudatos, tervezett bevásárlás,
  • az árak követése
  • és a szezonális kínálat kihasználása

továbbra is a legjobb recept a spórolásra. Bár a gazdasági környezet bizonytalan, a magyar háztartások számára még mindig van mozgástér a kasszánál – csak élni kell vele.

 

