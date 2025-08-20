Itt a nagy megfejtés: ezért vásárolunk másképp egyedül, mint társaságban

Amikor a legjobb barátoddal vásárolsz egy bográcsozáshoz, megjutalmazod magad időnként azzal a drága steakkel, amit egyedül soha nem vennél meg? Amikor a családoddal vásárolsz, szigorúan tartod magad a bevásárlólistához? És amikor a partnereddel vásárolsz, kipróbálhattok teljesen új termékeket?
Valószínűleg mindenki észrevette már ezeket a különbségeket a saját viselkedésében, vagy barátai és családtagjai vásárlási preferenciáiban. A tudatos vásárlási szokásokról az Origo korábban itt foglalkozott bővebben. Egy közlemény szerint a magyar vásárlók 20 százaléka vásárol rendszeresen tervezés nélkül, vagyis a spontán döntés is gyakori. A MediaMarkt legfrissebb, augusztus elején közzétett országos reprezentatív kutatásából kiderül, hogy a magyarok ötöde vásárol rendszeresen olyan terméket, amit előre nem tervezett megvenni. A fiatalabb korosztályra különösen jellemző, hogy a vásárlási döntéseket hangulatok és külső ingerek formálják, nem pedig tudatos tervek. Fontos megemlíteni, hogy Magyarországon a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online árfigyelő rendszeren keresztül már több mint 100 termékkategóriában, összesen mintegy 3000 különböző élelmiszertermék naponta frissülő ára követhető nyomon.
A német BILD most megkérdezte Georg Felser fogyasztópszichológus professzort, hogy mi állhat a háttérben, hogy másként vásárolunk egyedül, mint amikor társaságot kapunk.
„Igaz, hogy társaságban másképp vásárolunk, mint egyedül. Például sokkal több időt töltünk a boltban, amikor valakivel vásárolunk.” Azonban vannak különbségek attól függően, hogy kivel vásárolunk. „Barátokkal sokkal impulzívabban és spontánabban vásárolunk; a vásárlás inkább az élvezetről szól.” Ez magyarázza azt, hogy miért lehet, hogy nagyobb valószínűséggel nyúlunk egy drága steakért vagy egy finom csokoládéért a legjobb barátunkkal - mondta Georg Felser fogyasztópszichológus.
Hasonló különbség gyakran megfigyelhető a párok között is: Azok, akik egyedül vásárolnak a közös háztartásuknak, nagyobb valószínűséggel tartják magukat a bevásárlólistához . Amikor mindkét partner együtt vásárol, sok pár szívesebben próbál ki új dolgokat. Ha a hangulat pozitív, a párok nagyobb valószínűséggel költenek több pénzt luxuscikkekre, rágcsálnivalókra vagy drágább termékekre.
„A családban a vásárlás gyakran átgondoltabb és megfontoltabb” – magyarázza Dr. Felser professzor. Miért van ez? „A csoportnorma miatt van: Ez nem azt jelenti, hogy utánozunk valamit, hanem azt, hogy megfelelünk a normának. A család hosszú távú célokat képvisel, nem pedig az imidzs iránti igényeket – a dolgok egészen másképp lehetnek a barátokkal .” Ezért az inkább az élvezeten, mint az észszerűségen alapuló vásárlási döntéseket nagyobb valószínűséggel fogadják el a baráti körben.
A GfK és Nielsen piackutató cégek korábbi adatai szeirnt a magyarok vásárlási szokásai vegyesek, de általánosságban elmondható:
Összességében tehát elmondható, hogy a hétköznapi vásárlásoknál az egyedüllét, míg az élményszerű vagy nagyobb döntést igénylő vásárlásoknál a társaság bevonása a jellemzőbb a magyarok körében.
Az Origo korábban írt arról is, hogy az infláció lassulása ellenére a magyar háztartások jelentős része még mindig drágának érzi a mindennapi bevásárlást. Szakértők szerint azonban tudatos tervezéssel, okos vásárlási stratégiákkal és néhány apró szokásváltással akár több tízezer forintot is megtakaríthatunk havonta.