VOSZ: Üdvözöljük a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedéseket

„Értékeljük a kormányzat józanságát, hogy mind iparpolitikában, iparvédelemben, mind a foglalkoztatáspolitikában alkalmazkodni kíván a tavalyi tervekhez képest megváltozott gazdasági körülményekhez” – fogalmazott Perlusz László, a VOSZ főtitkára a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) augusztus 18-i ülése után.

A VOSZ a munkavállalóknak és a kormánynak is partnerséget ígért (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Üdvözöljük a Széchenyi Kártya Program további hiteltermékeire is kiterjesztésre kerül a rendkívül kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel, ahogy támogatjuk a Demján Sándor Program többi elemét is.

Fontosnak tartjuk az adó- és járulékkedvezmények és adminisztratív költségek csökkentését, ahogy a mesterséges intelligenciára épülő technológiák elterjedésének támogatását is – ebbe tevőlegesen, mind a Demján Programon keresztül, mind saját VOSZ fejlesztésekkel is beszállunk” – hangsúlyozta Perlusz László a szervezet közleménye szerint.

VOSZ: Folytatnánk a bérfelzárkóztatási programot

A főtitkár a tavaly kötött bérmegállapodás kapcsán kiemelte: „A bérfelzárkóztatási programot folytatni kívánjuk, de a gazdasági növekedés lényegesen elmarad a tavalyi terveknél, így az ütemezés újratárgyalása elkerülhetetlen lesz. Látva a kormányzati nyitottságot – az augusztus 18-i VKF ülésen is –, jó esély van egy vállalható és motiváló bérfejlesztés megvalósítására, amely azonban nem sújtja elviselhetetlen bérköltséggel a vállalkozásokat, sem a jövő évben, sem azután. A bérköltségek és az európai viszonylatban még mindig magas adóék csökkentése mellett a munkaadók partneri kezet nyújtanak a munkavállalóknak a reálbérek növelésére még az idén várható, szerény gazdasági növekedés viszonyai között is.

Az az EU-s irányelven alapuló célkitűzés, hogy 2027-re a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát Magyarországon, továbbra is realitás maradhat

– mondta Perlusz. „Továbbra is együttműködünk a versenygazdaság működési feltételeinek javításában és a gazdaság szereplőinek segítésében, abban, hogy a jelenlegi rendkívül nehéz körülmények ellenére is fenntartsák működésüket, megtartsák a munkahelyeket” – tette hozzá a főtitkár.