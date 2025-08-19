Hírlevél

Rendkívüli

Így alázta porig Trump a kispados európai vezetőket

VOSZ

VOSZ: Üdvözöljük a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedéseket

51 perce
Olvasási idő: 6 perc
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) üdvözli a gazdaság élénkítése és a munkahelyek megőrzése érdekében tett kormányzati intézkedéseket és továbbiakat javasol a vállalkozások működési feltételeinek javítása érdekében. A VOSZ közleménye külön kitér a Széchenyi Kártya Program kapcsán bejelentett új kormányzati intézkedésekre.
VOSZ

„Értékeljük a kormányzat józanságát, hogy mind iparpolitikában, iparvédelemben, mind a foglalkoztatáspolitikában alkalmazkodni kíván a tavalyi tervekhez képest megváltozott gazdasági körülményekhez” – fogalmazott Perlusz László, a VOSZ főtitkára a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) augusztus 18-i ülése után. 

munkavállaló, dolgozó, illusztráció, VOSZ
A VOSZ a munkavállalóknak és a kormánynak is partnerséget ígért (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Üdvözöljük a Széchenyi Kártya Program további hiteltermékeire is kiterjesztésre kerül a rendkívül kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel, ahogy támogatjuk a Demján Sándor Program többi elemét is.

Fontosnak tartjuk az adó- és járulékkedvezmények és adminisztratív költségek csökkentését, ahogy a mesterséges intelligenciára épülő technológiák elterjedésének támogatását is – ebbe tevőlegesen, mind a Demján Programon keresztül, mind saját VOSZ fejlesztésekkel is beszállunk” – hangsúlyozta Perlusz László a szervezet közleménye szerint.

VOSZ: Folytatnánk a bérfelzárkóztatási programot

A főtitkár a tavaly kötött bérmegállapodás kapcsán kiemelte: „A bérfelzárkóztatási programot folytatni kívánjuk, de a gazdasági növekedés lényegesen elmarad a tavalyi terveknél, így az ütemezés újratárgyalása elkerülhetetlen lesz. Látva a kormányzati nyitottságot – az augusztus 18-i VKF ülésen is –, jó esély van egy vállalható és motiváló bérfejlesztés megvalósítására, amely azonban nem sújtja elviselhetetlen bérköltséggel a vállalkozásokat, sem a jövő évben, sem azután. A bérköltségek és az európai viszonylatban még mindig magas adóék csökkentése mellett a munkaadók partneri kezet nyújtanak a munkavállalóknak a reálbérek növelésére még az idén várható, szerény gazdasági növekedés viszonyai között is. 

Az az EU-s irányelven alapuló célkitűzés, hogy 2027-re a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát Magyarországon, továbbra is realitás maradhat

– mondta Perlusz. „Továbbra is együttműködünk a versenygazdaság működési feltételeinek javításában és a gazdaság szereplőinek segítésében, abban, hogy a jelenlegi rendkívül nehéz körülmények ellenére is fenntartsák működésüket, megtartsák a munkahelyeket” – tette hozzá a főtitkár.

A kormányat lép azért, hogy elhárítsa a rossz EU-s szankciós és vámpolitika hatásait - erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszélt egy rendezvényen. A Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedések kibővítése mellett a kormányzat több intézkedéssel, többek között iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervvel készül az eddigi gazdasági eredmények megőrzésére és a következők megalapozására. Az Origo cikkét erről itt olvashatja.

 

