WC

Nyilvános WC-k a világ leglehetetlenebb helyein

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Manapság kevés olyan szeglete van a Földnek, ahova ne jutottak volna már el a turisták, nem csoda hát, hogy a nyilvános illemhelyeket is egyre-másra telepítik az utazók kedvenc útvonalai mentén, még akkor is, ha ezeknek valóban extrém területen jut csak hely. Galériás összeállításunkban a világ legfurább helyszínein felépített WC-ket mutatjuk.
A nyilvános illemhelyek nagyon fontosak a modern települések életében, ugyanakkor néha egészen elképesztő megoldásokkal lehet találkozni. Kattintson a galériára, hogy lássa a világ legextrémebb helyeire telepített nyilvános WC-ket!

Galéria: A világ 10 legkülönlegesebb WC-je
1/10
A sziklafalon található Barafu Camp vécéje 4600 méter magasan

A nyilvános WC-k meglepő története

Az első nyilvános WC-k eredete az ókorra nyúlik vissza. Diocletiánus császár idejében, Rómában már 144 nyilvános koedukált árnyékszék működött, amelyeket rendszerint bérlőkkel üzemeltettek. Ezeket az ún. Cloaka Maximákat a mindig pénzhiánnyal küszködő Vespasianus császár később meg is adóztatta. A legenda szerint tőle ered a híressé vált szálló ige mely szerint a „pénznek nincs szaga”.

A Római Birodalom bukásával aztán hosszú időre véget ért a csatornázott, nyilvános illemhelyek kora. A fallal körülvett, zsúfolt középkori városokban a lakók többnyire a városfal tövében intézték a „dolgukat”. Éjszakára pedig egy éjjeliedényt rendszeresítettek, és reggelente annak tartalmát nemes egyszerűséggel kilöttyintették az utcára. 

A 17. század hozott bizonyos előrelépést; a házakba ekkor már beépítettek egy kisebb helységet, a padozatba lyukat fúrtak és azon keresztül potytyantottak a polgárok. Az utcák ürülékkel történő elszennyeződése és a járványok megelőzése érdekében pedig a városi tereken nyilvános illemhelyeket telepítettek.

A 20. század a higiéniában is ugrásszerű előrelépést mutatott 

A fejlett országokban elmaradhatatlan igénnyé vált az otthonokban a vízöblítéses WC.

Az ENSZ 67. Közgyűlésén, 2013. július 17-én 122 ország (köztük Magyarország) támogatásával elfogadták a „Sanitation for All” című határozatot. Eszerint alapvető emberi jog lett, hogy mindenkinek megfelelő minőségű WC álljon a rendelkezésére. A munka dandárja azonban még hátra van, tekintve, hogy manapság is még több mint két milliárd ember él olyan körülmények között, hogy nemhogy vízöblítéses WC-je nincs, hanem semmilyen „árnyékszékkel” nem rendelkezik.

 

