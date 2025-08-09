Nyilvános WC-k a világ leglehetetlenebb helyein

A nyilvános WC-k meglepő története

Az első nyilvános WC-k eredete az ókorra nyúlik vissza. Diocletiánus császár idejében, Rómában már 144 nyilvános koedukált árnyékszék működött, amelyeket rendszerint bérlőkkel üzemeltettek. Ezeket az ún. Cloaka Maximákat a mindig pénzhiánnyal küszködő Vespasianus császár később meg is adóztatta. A legenda szerint tőle ered a híressé vált szálló ige mely szerint a „pénznek nincs szaga”.

A Római Birodalom bukásával aztán hosszú időre véget ért a csatornázott, nyilvános illemhelyek kora. A fallal körülvett, zsúfolt középkori városokban a lakók többnyire a városfal tövében intézték a „dolgukat”. Éjszakára pedig egy éjjeliedényt rendszeresítettek, és reggelente annak tartalmát nemes egyszerűséggel kilöttyintették az utcára.

A 17. század hozott bizonyos előrelépést; a házakba ekkor már beépítettek egy kisebb helységet, a padozatba lyukat fúrtak és azon keresztül potytyantottak a polgárok. Az utcák ürülékkel történő elszennyeződése és a járványok megelőzése érdekében pedig a városi tereken nyilvános illemhelyeket telepítettek.

A 20. század a higiéniában is ugrásszerű előrelépést mutatott

A fejlett országokban elmaradhatatlan igénnyé vált az otthonokban a vízöblítéses WC.

Az ENSZ 67. Közgyűlésén, 2013. július 17-én 122 ország (köztük Magyarország) támogatásával elfogadták a „Sanitation for All” című határozatot. Eszerint alapvető emberi jog lett, hogy mindenkinek megfelelő minőségű WC álljon a rendelkezésére. A munka dandárja azonban még hátra van, tekintve, hogy manapság is még több mint két milliárd ember él olyan körülmények között, hogy nemhogy vízöblítéses WC-je nincs, hanem semmilyen „árnyékszékkel” nem rendelkezik.