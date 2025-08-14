Sok új járatot indít a Wizz Air egy szomszédos országból

Novembertől a Wizz Air a pozsonyi repülőtéren nyit újabb bázist, ahonnan tizenkét európai úti cél válik közvetlenül elérhetővé – írja a Budflyer.

A Wizz Air új bázist létesít a pozsonyi repülőtéren

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Nicolas Economou

A Wizz Air a következő 12 útvonalat nyitja meg november 14-től december 16-ig fokozatosan:

Barcelona

Várna

Málaga

Alicante

Athén

Oslo

Bázel

Nápoly

Nis

Plovdiv

Lamezia Terme

Palermo

Ezeket az utakat 2 darab A321neo repülőgéppel fogják lebonyolítani.

A repülőtér közlése szerint az új Wizz Air bázisnak köszönhetően 1 millió fővel is növekedhet a repülőtér éves utasforgalma. A légitársaság lépése a budapesti reptér forgalmában is megmutatkozhat, hiszen kevesebb szlovák és nyugat-dunántúli utas választhatja majd a budapesti indulást vagy érkezést a közvetlen kapcsolatok számának növekedése miatt.

Ahogy nemrégiben beszámoltunk róla,

a Wizz Air márciustól négy új célállomással bővítette a Budapestről elérhető kínálatát: Bilbaóba, Wrocławba, Gdanskba és Vilniusba júliustól közvetlen járatok indultak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről.

Az új útvonalak nem csupán a magyar utazóközönségnek kínálnak kedvező lehetőséget a városok felfedezésére, de egyúttal Budapestet is elérhetőbbé teszik a látogatók számára.

Ezekkel az új járatokkal együtt Budapestről már 33 ország több mint 70 repülőterére lehet a Wizz Airrel utazni, amely így tovább erősíti piacvezető pozícióját Magyarországon. A légitársaság budapesti bázisán 17 gép állomásozik, hetente több mint 2000 járatot üzemeltet, amelyek révén a ferihegyi utasforgalom 36 százalékát teszi ki.

Az új járatnyitásokkal a Wizz Air további negyedmillió ülőhelyet tett elérhetővé éves szinten Budapestről.



