Kínzó fájdalommal és horrorisztikus kiütéssel támad – itt az új világjárvány?

Sok új járatot indít a Wizz Air egy szomszédos országból

A Wizz Air újabb bázist nyit a pozsonyi repülőtéren, ahonnan 12 desztináció válik elérhetővé. A szlovák fővároshoz közel eső magyarországi régiókból is sokan választhatják az új utazási lehetőséget, így a légitársaság mostani lépése akár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmát is befolyásolhatja.
Wizz AirBudapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérúti célrepülőtérjárat

Novembertől a Wizz Air a pozsonyi repülőtéren nyit újabb bázist, ahonnan tizenkét európai úti cél válik közvetlenül elérhetővé – írja a Budflyer.

WizzAir Airbus A321neo, Wizz Air
A Wizz Air új bázist létesít a pozsonyi repülőtéren 
Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Nicolas Economou

A Wizz Air a következő 12 útvonalat nyitja meg november 14-től december 16-ig fokozatosan: 

  • Barcelona 
  • Várna
  • Málaga
  • Alicante 
  • Athén
  • Oslo
  • Bázel
  • Nápoly 
  • Nis 
  • Plovdiv
  • Lamezia Terme 
  • Palermo 

Ezeket az utakat 2 darab A321neo repülőgéppel fogják lebonyolítani.

A repülőtér közlése szerint az új Wizz Air bázisnak köszönhetően 1 millió fővel is növekedhet a repülőtér éves utasforgalma. A légitársaság lépése a budapesti reptér forgalmában is megmutatkozhat, hiszen kevesebb szlovák és nyugat-dunántúli utas választhatja majd a budapesti indulást vagy érkezést a közvetlen kapcsolatok számának növekedése miatt.

Ahogy nemrégiben beszámoltunk róla, 

a Wizz Air márciustól négy új célállomással bővítette a Budapestről elérhető kínálatát: Bilbaóba, Wrocławba, Gdanskba és Vilniusba júliustól közvetlen járatok indultak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről. 

Az új útvonalak nem csupán a magyar utazóközönségnek kínálnak kedvező lehetőséget a városok felfedezésére, de egyúttal Budapestet is elérhetőbbé teszik a látogatók számára.

Ezekkel az új járatokkal együtt Budapestről már 33 ország több mint 70 repülőterére lehet a Wizz Airrel utazni, amely így tovább erősíti piacvezető pozícióját Magyarországon. A légitársaság budapesti bázisán 17 gép állomásozik, hetente több mint 2000 járatot üzemeltet, amelyek révén a ferihegyi utasforgalom 36 százalékát teszi ki. 

Az új járatnyitásokkal a Wizz Air további negyedmillió ülőhelyet tett elérhetővé éves szinten Budapestről.


 

 

