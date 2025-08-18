Új üzletet nyit Magyarországon az egyik legrégebbi lengyel üzletlánc

Új magyarországi üzletet nyit a lengyel W.kruk, Európa egyik, Lengyelországban pedig a legrégebbinek számító ékszerkereskedő. Az 1840-ben alapított, többségében saját tulajdonú, kisebb arányban franchise üzleteket működtető W.kruk a magyar főváros mellett több vidéki nagyvárosban is jelen van.

Az egyik budapesti plázában nyit új üzletet a W.kruk (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

Itt nyílik az új W.kruk üzlet

Hamarosan megnyílhat a W.kruk lengyek ékszer-kiskereskedő új magyarországi üzletet, legalábbis erre utal, hogy a jelek szerint a Kőbánya-Kispest csomópontnál működő Köki Terminálban már folynat az üzlet kialakításának munkálatai. Erre az Origo egyik olvasója hívta fel lapunk figyelmét az alábbi képpel:

A W.kruk megkezdte az üzlet kialakítását a Köki Terminálban

Fotó: Origo / olvasói fotó

A W.kruk Lengyelország legrégebbi ékszerkereskedője. A vállalatot Poznańban alapították, az első ékszerkészítő műhelyben felhalmozott tudás eleinte generációról generiációra szállt. A cég 1920-ben emelte be kínálatába a svájci óramárkákat is, 2004 óta a Rolex, 2020 óta a Patek Philippe kizárólagos képviselője a lengyel piacon.

A W.kruk központja jelenleg Krakkóban van.

A vállalat a VRG Capital Group részeként működik, Lengyelországban és Magyarországon mintegy 180 üzletből álló hálózattal (ebből 26 üzlet franchise rendszerben). A magyarországi leányvállalat a lengyel anyavállalaton keresztül kapcsolódik az ernyővállalati portfólióba.

A lengyel W.Kruk július elején kiadott tájékoztatása szerint jelentős akvizíciót hajtottak végre: megvásárolták a 45 üzletből és online áruházból álló Lilou hálózatot, melyet a márkanév alatt üzemeltetnek tovább.

A cég arany- és ezüstékszereket, vezető óramárkák termékeit, valamint kiegészítőket kínál vásárlóinak.

Az ékszerkereskedő magyarországi hálózata hat budapesti üzletből, valamint pécsi, szegedi, miskolci, nyíregyházi, szombathelyi boltjukból áll.

A Köki Terminálban lévő üzletük megnyitásának pontos dátuma még nem ismert, de az üzletet jelenleg takaró molinón jelzik, hogy munkatársak jelentkezését várják új boltjukba.

A Kőbánya-Kispest közlekedési csomópontnál működő bevásárlóközpontban az elmúlt hetekben több új kereskedelmi egység nyílt meg. Miként az Origo megírta, a McDonald's és a Simon's burger új éttermével szinte egyidőben a Konzolvilág is újra fizikai üzlettel van jelen a plázában.