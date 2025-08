Ez nem vicc: zombijárványról adtak ki modellezést a britek

A gazdasági modellezések nagyon hasznosak lehetnek feltevésen alapuló forgatókönyvek végiggondolására, és ebbe a körben egy zombijárvány gazdasági hatásai is beletartoznak – írja modellezéséről készült összefoglalójában a NIESR. Rögzítik: bár tényleges, a filmes előképekhez hasonló lefolyású zombijárvány kitörését nem tekintik valós fenyegetésnek, számos extrém terhelés érheti a brit társadalmat (és a többit is), melynek hatásait egy zombijárvány kitörésével lehet vizsgálni. Ezért elkészítették egy fiktív zombijárvány gazdasági hatásainak forgatókönyvét. Jelzésük szerint megállapításaik szerencsére nem fenyegető zombijárvány, hanem a pandémiák, háborúk, hirtelen kitörő lázongások, a közrendet és a stabilitást lényegében egyik napról a másikra felborító szélsőséges behatások gazdasági következményeit mutatják meg – mintha egy pusztító zombijárvány törne ki. Előre bocsátjuk: ebben a forgatókönyvben nem találkozni a most ismert világunk teljes összeomlásával, az árak elszabadulásával, az áruhiánnyal, komoly gazdasági visszaeséssel viszont igen.

Jelenet a The Walking Dead című, amerikai gyártású zombijárvány témájú tévésorozatból (illusztrációs célú kép)

Fotó: Northfoto/AMC/Jace Downs

Egy fiktív zombijárvány gazdasági modellje

A fikciós zombijárvány forgatókönyvet az elemzők saját, átfogó ökonometriai modellükre építették. Mivel a tanulmány szakmai anyag, ezért szóhasználata, tartalma is ennek megfelelő: szakkifejezések, bonyolult számítások eredményeit összegző grafikonok találhatók benne a szöveges megállapítások mellett. Az elemzők felhasználták munkájuk során a Covid-19 világjárvány mint globális krízis, valamint az orosz-ukrán háború néhány tanulságát is, mintegy ráültetve ezeket a valóságos tapasztalatokat modelljükre. Ezekből igyekszünk néhányat röviden, összefoglalóan bemutatni.

Az elemzők azt feltételezik, hogy a fertőzés kiindulási pontja egy kizárólag az Egyesült Királyságban gyártott és forgalmazott sör. Ez amennyire megmosolyogtatónak tűnik elsőre, annyira fontos kitétel a brit kocsmakultúra történelmi múltjának, és jelenben betöltött szerepének ismeretében. Az elemzők feltételezik, hogy idő kell ahhoz, hogy a kutatók igazolják, hogy

a sör a zombivírus emberi fertőzés szempontjából elsődleges vektora, de feltételezik, hogy sörszállítmányokra a hatóságok addig is viszonylag hamar vissza tudják vezetni a fertőzés megjelenését.

Kiszámolták azt is, hogy 15 hordó, zombifertőzést okozó sör révén az egyénre jutó fogyasztás adatok alapján először 2640 fertőzött lenne, ám utána a fertőzést az újabb betegek – tekintve, hogy a sör elfogyott – már egymásnak adnák át.