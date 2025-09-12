A kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy az 50 forintos visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre, a visszaváltási lehetőség a teljes nyitvatartási időben biztosított-e, meghibásodás esetén elérhető-e a kézi átvétel, a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről, és hogy a visszaváltási díj visszatérítése a fogyasztó kérésének megfelelően, ténylegesen megtörténik-e.

Sokan trükköznek az 50 forintos visszaváltási díjakkal, de ennek hamarosan vége. A kép illusztráció!

Sok félreértés terjedt el az 50 forintos visszaváltási díj kapcsán

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyasztók pontos és valós tájékoztatást kapjanak a fenntarthatósági szempontokról, és olyan rendszerek működjenek, amelyek valóban hozzájárulnak a környezet védelméhez. A vizsgálat másik fókuszterülete ezért a zöld állítások jogszerű használatát érinti majd -írták a közleményben.

Így jár körbe a palackonkénti 50 forint

Sok félreértés terjedt el az 50 forintos visszaváltási díj kapcsán, pedig ezen semelyik érintett nem keres, hanem ösztönzőként van jelen a visszaváltási rendszerben. A befizetett 50 forint tulajdonképpen körbemegy a rendszeren, senkinél nem jelent hasznot. Legelőször a gyártó fizeti be a MOHU-nak, majd ezt a gyártó visszakapja a terméket átvevő kereskedőtől, vagyis a bolttól. A bolt a vásárlótól kapja vissza, aki megveszi az italt, a vásárló pedig visszaváltáskor juthat újra hozzá az 50 forinthoz. A visszaváltási díj egy motivációs tényező a vásárlónak a palack visszavitelére.

A vissza nem váltott palackok után maradt 50 forintokból származó teljes összeget a hazai szabályozás alapján a MOHU-nak kötelező visszafordítania a visszaváltási rendszer üzemeltetésébe. Ezt kizárólag a rendszer üzemeltetésére, és fejlesztésére fordíthatja a vállalat. Erre a MOHU még áfát is fizet.

Így "adózik az 50 Ft-os palack"

A magánszemélyek esetében bevételnek, de adómentes bevételnek számít a kötelező visszaváltási rendszerben a visszaváltás alkalmával visszakapott 50 forint - derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatásából.