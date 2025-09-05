Új 5G hálózatot épít a magyar óriáscég, mutatjuk, hol!

Az együttműködés határozott előrelépés a One Macedonia azon törekvésében, hogy Észak-Macedónia vezető távközlési szolgáltatójává váljon, valamint hangsúlyozza a 4iG hosszú távú elkötelezettségét az európai szabványok szerinti, korszerű digitális infrastruktúra megvalósítása mellett, amely egyszerre erősíti a nemzeti versenyképességet és illeszkedik az Európai Unió digitális stratégiájához – áll a vállalat 5G hálózatépítésre vonatkozó tájékoztatójában.

A 4iG partnerével 5G hálózat építésébe kezd a Balkánon (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Zöldmezős lesz az 5G beruházás

A kiépítendő 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg – teljesen az alapoktól tervezve a legfejlettebb technológiai architektúrával, beleértve a rádiós hozzáférési hálózati (RAN) és a maghálózati komponenseket. A legújabb technológiának köszönhetően a One Macedonia országszerte a legújabb generációs konnektivitási lehetőséget kínálja majd lakossági és üzleti felhasználóinak.

A One Macedonia terve, hogy 2026 végéig legalább egy városban elindítja az új 5G SA hálózat szolgáltatásait, majd 2028-ig a főbb közlekedési útvonalak mentén kiterjesztik azt.

A cél, hogy a SA 5G szolgáltatás valamennyi városban elérhető legyen 2030-ra, valamint minden állampolgár számára rendelkezésre álljon legalább 100 Mbps sebesség 2032-re.

A One Macedonia és az Ericsson közötti együttműködés a nemzeti frekvenciaspektrum-tender lezárását követően kezdődhet meg, amelyen a 4iG Csoport helyi leányvállalata egyedüli ajánlattevőként indult. A pályázat eredményhirdetése november elejére várható, így a partnerség stratégiailag kulcsfontosságú időszakban indulhat el.

Az adatok szerint a balkáni régió a mobilszolgáltatások szempontjából igen koncentrált piacnak számít. Ezen belül Észak-Macedónia a régió legkoncentráltabb piaca, ahol mindössze két szolgáltató – az A1 és a Makedonski Telekom – osztozik a felhasználók több mint 94 százalékán.