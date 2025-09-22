Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

adósságválság

Csődben egy 135 milliós ország, pusztító éhínség fenyeget

24 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Etiópia egyre súlyosbodó gazdasági krízise még élesebb fordulatot vett, miután a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank fenntarthatatlannak nyilvánította az ország államadósságát, és figyelmeztetett, hogy a „reformfáradtság”, vagyis a lakosság reformokba való belefáradása és elégedetlensége kisiklathatja a pénzügyi és gazdasági stabilitás helyreállítására irányuló erőfeszítéseket, aminek nyomán még jobban elhúzódhat az ország adósságválsága.
Link másolása
Vágólapra másolva!
adósságválságéhínségadósságetiópiareformcsomag

A két szervezet múlt héten közzétett elemzése szerint az ország hivatalosan is adósságválságba került, a likviditás és a fizetőképesség fenntartását tekintve egyaránt. A krízist még jobban kiélezte egy 2023 végén elmulasztott eurókötvény-kamatfizetés, valamint az, hogy tavaly decemberben nem fizették ki a felvett, egymilliárd dolláros eurókötvény-tőketörlesztését.

TIGRAY, ETHIOPIA - 2023/05/18: A group of children looks at the camera at the IDP (internally displaced person ) Centre 'TVET' in the city of Tigray. In 2018, Abiy Ahmed took office as Ethiopia's Prime Minister. Just a year later, he earned the Nobel Peace Prize for his role in ending a two-decade conflict with Eritrea. However, on November 3, 2020, he initiated a military offensive in the north, triggering a prolonged and violent conflict. This unexpected battle, initially intended to be swift, has persisted for two years, despite a peace deal inked in November 2022. The aftermath of this conflict is evident daily on the Tigray streets, where food scarcity is a grim reality due to the ongoing blockade. (Photo by Edgar Gutiérrez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Az adósságválságban szenvedő Etiópiában továbbra is jellemző az alultápláltság
Fotó: SOPA Images / LightRocket

Az adósságválság kezelésének lehetőségei

Az elemzés szerint Etiópia külső adósságterhe átlépte a kulcsfontosságú küszöbértékeket. Az állami és államilag garantált külső adósság jelenleg az export 206,6 százalékát teszi ki, ami messze meghaladja a 140 százalékos felső határt, az adósságszolgálat pedig várhatóan az export 36,6 százalékára rúg majd jövőre – ez több mint háromszorosa az ajánlott határértéknek. A bevételi mutatók ugyanilyen aggasztóak, az adósságszolgálat várhatóan eléri a kormányzati bevételek 37,7 százalékát 2025-ben.

Jó hír valamelyest, hogy Etiópia teljes államadóssága a GDP 34,8 százalékára csökkent, a három évvel ezelőtti közel 49 százalékról. De mivel ennek közel felével külső hitelezőknek – főként a Világbank egyik intézményének, a Nemzetközi Fejlesztési Társulásnak és Kínának – tartoznak, a szűkös devizatartalékokra nehezedő nyomás továbbra is súlyos. 
Az IMF szerint az ország gazdaságának stabilizálása egy ambiciózus reformcsomaggal érhető el, amely magában foglalja a piaci alapú árfolyamrendszerre való áttérést, a költségvetési konszolidációt és a szigorúbb monetáris politikát. 

Ugyanakkor a politikai és társadalmi ellenállás megakaszthatja a reformok végigvitelét – figyelmeztet a dokumentum. A lakosság elégedetlensége már felszínre került többek között az emelkedő megélhetési költségek miatt, az infláció pedig 13 százalék felett mozog. 

Bár a gazdasági növekedés viszonylag erős – tavaly 8,1 százalék volt, az idei évre pedig 7,2 százalékos lehet az előrejelzések szerint –, a 2019 előtti átlagos értékekhez képest lassabb a GDP bővülésének lendülete, emellett a szűnni nem akaró biztonsági kihívások is alááshatják a befektetői bizalmat.

Etiópia pénzügyi helyzetének stabilizálása most a G20-ak által koordinált adósságátstrukturáláson múlik. 

Az állami hitelezőkkel márciusban elért elvi megállapodás várhatóan utat nyit a hivatalos megállapodáshoz a következő hónapokban, de a magánhitelezőkkel továbbra sem sikerült megegyezni.

The seal for the International Monetary Fund is seen near the World Bank headquarters (R) in Washington, DC on January 10, 2022. (Photo by Stefani Reynolds / AFP)
Az IMF szerint Etiópia gazdaságának stabilizálása egy ambiciózus reformcsomaggal érhető el
Fotó: STEFANI REYNOLDS / AFP/Stefani Reynolds

Éhínség és alultápláltság súlyosbítja a helyzetet

Az IMF becslése szerint az ország 2028-ig 10,8 milliárd dolláros finanszírozási hiánnyal néz szembe, amelyet adósságcsökkentéssel, multilaterális hitelezéssel és reformokkal kell áthidalni. A sikeres szerkezetátalakítás 2028 júliusára a kockázati küszöbértékek alá csökkentheti az adósságrátákat, de a gazdaság átstrukturálásában esetlegesen bekövetkező késedelmek vagy a reformok nem megfelelő végrehajtása meghosszabbíthatja az ország gazdasági agóniáját.

A több mint 135 milliós Etiópiában továbbra is súlyos éhínség áll fenn, az emberek milliói szembesülnek súlyos élelmiszerhiánnyal az aszály, az elhúzódó fegyveres konfliktusok hatásai és a finanszírozás csökkentése miatt. 

Az élelmiszersegélyek iránti igény továbbra is magas az ország északi, keleti és déli részén, és az idén már körülbelül 5,3 millió ember kapott humanitárius segítséget az országban.

A válság hozzájárul az akut alultápláltság magas szintjéhez, a Világélelmezési Program az idei első negyedévben több százezer gyermeknek és terhes nőnek vagy kismamának nyújtott segítséget alultápláltság miatt.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!