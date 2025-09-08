Évi egymilliárd adózatlan szál: hatalmas illegális üzletág ellen lép fel a hatóság

Évente mintegy egymilliárd szál adózatlan cigaretta kerül forgalomba Magyarországon, melynek kétharmada hamisított – hangzott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Illegális Dohány Elleni Munkacsoportja (IDEM) és a Philip Morris Magyarország Kft. (PMHU) közös sajtótájékoztatóján az AI Summit Konferencián. Az eseményen bemutatták az IDEM-projektet is, amelynek célja az illegális dohánytermék-kereskedelem visszaszorítása.

A cél az illegális dohánytermékek kereskedelmének visszaszorítása

Fotó: AFP

A PMHU adószabályozási főosztályvezetője, Pozsgai Zoltán hangsúlyozta: míg korábban mindössze 1–2 százalék volt az illegális cigaretta aránya, ma már 10 százalék körül mozog. Az évente elérhető 600–700 millió szál hamis termék komoly kihívást jelent a hatóságok számára. „Új dimenziók nyíltak a cigarettahamisítás terén, és a szervezett bűnözés egyik fő tevékenységévé vált” – fogalmazott.

Drónok, duplafalú kamionok, online rendelés

Az illegális cigarettagyártók egyre kifinomultabb módszerekkel dolgoznak. Dr. Varga Sándor pénzügyőr ezredes, az IDEM vezetője elmondta: a hamis termékek földön, vízen és levegőben egyaránt eljutnak a fogyasztókhoz, gyakran teherautók rejtekfalaiban vagy drónok segítségével. Az online platformokon pedig bárki könnyedén rendelhet illegális cigarettát, megkerülve a hivatalos trafikrendszert.

Sokmilliárdos fogások

A NAV az elmúlt évben egy összehangolt akcióban 41 helyszínen csapott le, melynek során 156 tonna dohányt, 1 millió doboz cigarettát, valamint 2000 raklapnyi alapanyagot foglaltak le, összesen 24 milliárd forint értékben. Magyarországon évente 5–6 illegális dohánygyárat számolnak fel, az Európai Unióban pedig 100–130 hasonló üzemet zárnak be, ezek közül 40–50 Lengyelországban található.

Mi hajtja az illegális piacot?

A szakértők szerint az illegális cigarettakereskedelem növekedésének legfőbb oka a jövedéki adó emelése, amely a hivatalos árak növekedésével erősíti a keresletet az olcsóbb, hamis termékek iránt. Emellett a gyártáshoz szükséges gépek és alapanyagok könnyen beszerezhetők, sokszor Kínából, így a bűnszervezetek képesek féláron kielégíteni a fogyasztói igényeket.