Jelentős károkat okozna a Tisza által korábban beígért áfacsökkentés

Az elmúlt héten kiszivárgott dokumentum szerint háromkulcsos adó bevezetésére készül kormányra kerülése esetén a Tisza párt, ám csütörtökön újabb vélemény is napvilágra került: a párt gazdasági programírója, Dálnoki Áron ebben egyenesen úgy fogalmazott, felelőtlenség nagy áfacsökkentést ígérni – tudta meg a Mandiner.

Az áfacsökkentés korábban a párt egyik komoly ígérete volt / Forrás: Facebook

Ennyit az áfacsökkentésről

A lap azt írja: az újabb megnyilvánulás újabb arculcsapásként éri a Tisza-szavazókat, hiszen maga, a párt gazdasági programírója rántotta le a leplet arról, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza a sokat emlegetett áfacsökkentést.

Az ÁFA-bevétel egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne

– hangsúlyozta Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén. Magyar korábbi ígérete viszont egy éve még úgy szólt: kormányra kerülve a párt a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát.

Ez a kormány álláspontja az áfacsökkentést illetően

Aki az áfacsökkentés mellett érvel, azok egy része nem élte még végig a korábbi áfacsökkentések történetét, vagy baloldali, akik mindig is a multik oldalán álltak – nyilatkozta korábban ezzel kapcsolatban Orbán Viktor. A miniszterelnök jelezte: a jelenlegi kormány több termék, szolgáltatás esetében áfacsökkentést vezetett be. Ennek egyharmadánál érezhető volt a különbség, de kétharmadát „lenyelték a kereskedők”, egy éven belül pedig a maradék egyharmadot is. „Tehát az áfát lecsökkentettük és néhány hónap múlva ugyanott tartottak az árak – mutatott rá.

Hasonlóan nyilatkozott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, aki azt mondta, nem hisz az áfacsökkentésben, szerinte aki azt támogatja, az a kereskedelmi láncok profitját akarja növelni. Az áfacsökkentés helyett éppen ezért a kormány inkább áfavisszatérítést vezetett be októbertől a nyugdíjasok számára, akiket a legérzékenyebben érinthetnek a magas élelmiszerárak. Ezzel a különbözet biztosan azokhoz jut, akiknek szánják – hangzott el. A magyarországi nyugdíjasok így most ősszel először kapnak áfa-visszatérítés egy egyszeri 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, amelyeket a Magyar Posta szállít ki legkésőbb október 15-ig.