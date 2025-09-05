Jelentős károkat okozna a Tisza által korábban beígért áfacsökkentés

Az elmúlt héten kiszivárgott dokumentum szerint háromkulcsos adó bevezetésére készül kormányra kerülése esetén a Tisza párt, ám csütörtökön újabb vélemény is napvilágra került: a párt gazdasági programírója, Dálnoki Áron ebben egyenesen úgy fogalmazott, felelőtlenség nagy áfacsökkentést ígérni – tudta meg a Mandiner.
A lap azt írja: az újabb megnyilvánulás újabb arculcsapásként éri a Tisza-szavazókat, hiszen maga, a párt gazdasági programírója rántotta le a leplet arról, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza a sokat emlegetett áfacsökkentést.
Az ÁFA-bevétel egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne
– hangsúlyozta Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén. Magyar korábbi ígérete viszont egy éve még úgy szólt: kormányra kerülve a párt a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát.
Aki az áfacsökkentés mellett érvel, azok egy része nem élte még végig a korábbi áfacsökkentések történetét, vagy baloldali, akik mindig is a multik oldalán álltak – nyilatkozta korábban ezzel kapcsolatban Orbán Viktor. A miniszterelnök jelezte: a jelenlegi kormány több termék, szolgáltatás esetében áfacsökkentést vezetett be. Ennek egyharmadánál érezhető volt a különbség, de kétharmadát „lenyelték a kereskedők”, egy éven belül pedig a maradék egyharmadot is. „Tehát az áfát lecsökkentettük és néhány hónap múlva ugyanott tartottak az árak – mutatott rá.
Hasonlóan nyilatkozott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, aki azt mondta, nem hisz az áfacsökkentésben, szerinte aki azt támogatja, az a kereskedelmi láncok profitját akarja növelni. Az áfacsökkentés helyett éppen ezért a kormány inkább áfavisszatérítést vezetett be októbertől a nyugdíjasok számára, akiket a legérzékenyebben érinthetnek a magas élelmiszerárak. Ezzel a különbözet biztosan azokhoz jut, akiknek szánják – hangzott el. A magyarországi nyugdíjasok így most ősszel először kapnak áfa-visszatérítés egy egyszeri 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, amelyeket a Magyar Posta szállít ki legkésőbb október 15-ig.
A Tisza egyik fő ígérete az áfacsökkentés volt, de most úgy tűnik, visszakoznának. Gazdaságpolitikai szempontból ennek hátterében az állhat, hogy
bár az áfacsökkentés társadalmi szempontból népszerű intézkedés lenne, gazdaságilag jelentős károkat tud okozni
– véli Molnár Dániel az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. Az áfa ugyanis a költségvetés egyik legfontosabb bevételi forrása, az idei év vonatkozásában közel 8300 milliárd forintos bevétel érkezhet az államkasszába, amely a héthavi teljesülés alapján be is fog folyni – tette hozzá. Vagyis egy jelentős és számottevő áfacsökkentés a költségvetés egyensúlyát is veszélyeztetné, más, bizonytalanabb forrásból kellene beszedni az adóbevételeket.
Továbbá az áfa beszedése, adminisztrációs költsége szempontjából is kedvező adónemnek számít, az adóhatóság az elmúlt évek intézkedései – EKÁER, online pénztárgépek – viszonylag alaposan nyomon tudja követni a forgalmi adatokat, és ezzel jelentősen sikerült csökkenteni az áfacsalás mértékét. Az Európai Bizottság legfrissebb adatai alapján Magyarországon az áfarés csupán 2,4 százalék volt 2022-ben, vagyis a potenciális bevétel legnagyobb hányada be is folyt a költségvetésbe, miközben 2010-ben még 30 százalék közelében volt a különbözet, ami hiányzott a költségvetésből a fekete gazdaság miatt – mondta.
Ezen felül kiemelte, hogy az áfacsökkentés jellemzően nem éri el a célját, nem jut el az adó mérséklése a fogyasztókig, így ezzel az eszközzel támogatni is nehezebb a lakosságot. A megoldást ehelyett
Molnár Dániel szerint a kormányzat adópolitikai célja legpontosabban a belső leértékelés stratégiájával írható le. Ennek keretében a gazdaságpolitika csökkenti a munkát terhelő adókat – az elmúlt 15 évben egykulcsos lett az szja, jelentősen mérséklődött a szociális hozzájárulási adó –, amely javítja a vállalatok nemzetközi versenyképességét és támogatja az exportot, ez pedig kis, nyitott gazdaság esetében a gazdasági növekedés egyik legfontosabb motorja lehet.
Mindezzel párhuzamosan az adóterhek csökkenése hozzájárul a munkahelyteremtéshez, a béremelkedéshez és a munkavállalási kedv fokozásához is.
A költségvetésre gyakorolt hiányt a kormányzat a fogyasztást terhelő adók emelésével, hangsúlyosabbá tételével igyekszik mérsékelni. Ennek előnye egyrészről, hogy a fogyasztást terhelő adók kevéssé torzítanak a munkát terhelő adókkal összevetve és beszedésük is könnyebb.
A jelenlegi kormányzat nem csökkentett általánosan áfát, de az elmúlt évek során célzottan csökkentette több alapvető élelmiszer, illetve egyes szolgáltatások áfakulcsát. A cél az intézkedésekkel elsősorban nem a fogyasztói árak mérséklése volt, hiszen az áfacsökkentést a kereskedők nem adják át teljes mértékben fogyasztóknak, hanem az adott ágazat kifehérítése: 5 százalékos áfakulcs mellett a vállalatoknak nem éri meg áfát csalni, a kockázat sokkal nagyobb, mint a potenciális nyereség. A célirányos áfacsökkentés így képes hatni egy-egy ágazatra, támogatásként is szolgál, miközben a költségvetési terhe sokkal kisebb, mint egy általános, pár százalékpontos áfakulcs csökkentésnek, amelyből a fogyasztó semmit nem érezne – mutatott rá az elemző.