Holnap reggel kezdődik az Aldi elképesztő akciója – így vihetők 5 forintért a termékek

Az Aldiban holnaptól minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak. Ez azt jelenti, hogy szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket. Sőt az elképesztő akció keretében a hetedik napon, szeptember 17-én, mindössze 5 forintért lehet megvásárolni az új ruhát vagy cipőt.

Holnap reggel kezdődik az Aldi elképesztő akciója

Fotó: Aldi

Az Aldi holnap kezdődő leárazása minden eddigi akciót felülmúlt Magyarországon

A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, tehát akár a család minden tagja találhat magának újdonságot – derül ki a diszkontlánc közleményéből. Arra azért felhívják a figyelmet, hogy a készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

A vállalat emellett arra is ígéretet tett, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszer-utalványt.

A kormány szeptembertől segíti a nyugdíjasokat az élelmiszer-utalványokkal. Ezt minden magyarországi lakcímmel rendelkező nyugdíjas postán kapja kézhez. A 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány csomagot hideg élelmiszerekre lehet beváltani az év végéig. A csomag összesen 12 darab utalványból áll: három 5000, három 3000, kettő 2000 és négy 1000 forintos címletben. A dokumentumokat a Magyar Posta viszi ki, legkésőbb október 14-ig.