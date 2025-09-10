Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szenzációs felfedezést jelentett be a MOL: új kőolajlelőhelyet találtak Magyarországon

akció

Holnap reggel kezdődik az Aldi elképesztő akciója – így vihetők 5 forintért a termékek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Aldi szeptember 11-én különleges, egy héten át tartó akciót indít szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. A diszkontlánc holnap kezdődő leárazása minden eddigi akciót felülmúlt Magyarországon: a ruházati termékek és cipők ára fokozatosan, naponta csökkenve mindössze 5 forintra mérséklődik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
akcióAldileárazás

Az Aldiban holnaptól minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak. Ez azt jelenti, hogy szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket. Sőt az elképesztő akció keretében a hetedik napon, szeptember 17-én, mindössze 5 forintért lehet megvásárolni az új ruhát vagy cipőt.

Holnap reggel kezdődik az Aldi elképesztő akciója
Holnap reggel kezdődik az Aldi elképesztő akciója
Fotó: Aldi

Az Aldi holnap kezdődő leárazása minden eddigi akciót felülmúlt Magyarországon

A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, tehát akár a család minden tagja találhat magának újdonságot – derül ki a diszkontlánc közleményéből Arra azért felhívják a figyelmet, hogy a készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

A vállalat emellett arra is ígéretet tett, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszer-utalványt. 

A kormány szeptembertől segíti a nyugdíjasokat az élelmiszer-utalványokkal. Ezt minden magyarországi lakcímmel rendelkező nyugdíjas postán kapja kézhez. A 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány csomagot hideg élelmiszerekre lehet beváltani az év végéig. A csomag összesen 12 darab utalványból áll: három 5000, három 3000, kettő 2000 és négy 1000 forintos címletben. A dokumentumokat a Magyar Posta viszi ki, legkésőbb október 14-ig.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!