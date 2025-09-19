Elképesztő: hét nap alatt teljesen kifosztottak egy áruházláncot a magyarok

Az Aldi szeptember 11-én indított egyhetes leárazást szinte valamennyi készleten lévő ruházati termékére és cipőjére. Az első napon minden érintett termék 1000 forintos egységáron volt kapható, majd napról napra csökkentek az árak. Végül szeptember 17-én mindössze 5 forintos akciós áron lehetett hozzájutni az új ruhához vagy cipőhöz. A leárazás férfi- és női pólókat, ruhákat, zoknikat, nadrágokat, cipőket, papucsokat, kesztyűket, kabátokat – érintett. A teljes árukészlet közel 700 000 termék volt.

Elképesztő akció: hét nap alatt teljesen kifosztották az áruházláncot a magyarok

Fotó: Unsplash

Az akció az Aldi magyarországi történetének egyik legkiemelkedőbb eredményét hozta

A leárazás induló napján mintegy 290 000, a második napon több mint 163 000, de még a harmadik napon is közel 100 000 termék kelt el. Az akciós, vadonatúj termékeket vásárlók átlagosan több mint négy árucikket választottak.

A legnagyobb forgalmat vidéken a Szentesen, a Kalocsán, illetve a Békéscsaba, Andrássy u. 71-73. szám alatti ALDI-üzletek érték el, míg a fővárosban a XXI. kerületi Rákóczi Ferenc úti, a XVIII. kerületi Cziffra György utcai és a XV. kerületi Késmárk utcai áruházak bizonyultak a legnépszerűbbeknek.

A szerdán lezárult ruházati és cipőakcióval több mint 160 000 ember, egy Szeged nagyságú város lakosságának megfelelő vásárló élt – mondta el Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója. „Összesen 1,4 milliárd forintnyi kedvezményt adtunk, ennyivel több megtakarítás maradt a családok, diákok és dolgozók pénztárcájában” -tette hozzá az igazgató.

Az akció mellett az áruházlánc a nyitvatartási rendjét is módosította

A vásárlói igényekre hivatkozva szeptember közepétől minden vasárnap reggel hétkor nyitnak a boltok, ami egy órával korábbi kezdést jelent az eddigiekhez képest. Az üzletek országosan egységesen este hétig tartanak majd nyitva.