Évtizedek óta nem volt ekkora akció, mint az 5 forintos aldis termékek – megnéztük, mik voltak a legnagyobb leárazási bombák

Az Aldi 2025 szeptemberében meghirdetett leárazása minden eddigi akciót felülmúlt Magyarországon: a ruházati termékek és cipők ára fokozatosan, naponta csökkenve végül szeptember 17-én mindössze 5 forintra mérséklődik. Gazdasági szempontból ilyen mértékű árengedmény ritkaságszámba megy, hiszen a lánc szinte önköltség alatti áron értékesíti a termékeit.

Az Aldi hatalmas akcióra készül

Fotó: Unsplash

IKEA – egy hónapig 100 forintért adták a húsgolyót

Még 2009-ben az IKEA Magyarországon egy szokatlanul merész akciót hirdetett: egy teljes hónapon keresztül mindössze 100 forintért kínált egy tányér svéd húsgolyót az éttermeiben. A normál ár ekkor 795 forint körül alakult, tehát az árengedmény meghaladta a 85 százalékot.

Gazdasági szempontból az akció célja egyértelmű volt: a vásárlói forgalom növelése és a márka iránti lojalitás erősítése. Az akció eredményeként az éttermek forgalma megugrott, a vásárlók száma jelentősen nőtt, de az IKEA a terméken önmagában veszteséget termelt. Ez tipikus példája annak, amikor a kereskedő az élelmiszer- vagy vendéglátótermékeken tudatosan minimalizálja a profitot, hogy a fő bevételek az áruház többi részén keletkezzenek.

JYSK – extrém leárazások a bútorpiacon

A JYSK az elmúlt 15 évben több alkalommal is komoly árengedményeket alkalmazott, különösen a Black Friday akciók idején.

2015-ben egyes bútorok ára 50 százalékkal csökkent, elsősorban a nagyobb raktárkészletek kiürítése miatt. Még 2020-ban rekordmértékű, akár 70 százalékos kedvezményeket hirdettek, ami a teljes bútorpiacon árversenyt indított el.

A JYSK stratégiája az volt, hogy az akciókkal jelentősen megnövelje a vásárlói forgalmat a lassabb hónapokban. Ennek hatására más lakberendezési láncok is kénytelenek voltak hasonló leárazásokba kezdeni, hogy megtartsák a piaci részesedésüket.

Az Aldihoz hasonló más nagy magyar akciók az elmúlt évtizedből

Pepco (2025. szeptember): őszi kabátok, pulóverek és nadrágok akár 50 százalékos kedvezménnyel, a készletek gyors kisöprésére.

Lidl tematikus hétvégék: élelmiszerek és háztartási termékek ára gyakran 30–40 százalékkal csökkent, például a nektarin kilója 40 százalékkal lett olcsóbb a Lidl Plus alkalmazás segítségével.

Auchan szezonvégi kiárusítások: elektronikai eszközök, háztartási gépek és ruházati cikkek ára sokszor 50–60 százalékkal esett, főleg a készletváltások idején.

Tesco karácsonyi akciók: évről évre jelentős árengedmények az édességek, italok és ajándéktárgyak piacán, jellemzően 30–50 százalék között.

Mi a célja ezeknek a leárazásoknak?

Az extrém leárazások több célt szolgálnak. Ilyen a készletkisöprés, amikor a régi kollekciókat vagy szezoncikkeket a lehető leggyorsabban el kell adni, a forgalomnövelés, hogy bevonzzák a vásárlókat az áruházba, akik jellemzően más termékeket is megvásárolnak. Piacszerzési célja is van: az árháborúk idején a láncok sokszor veszteséget is hajlandók elkönyvelni, hogy a konkurenciát kiszorítsák. Az Aldi 5 forintos akciója ebből a szempontból történelmi léptékű: