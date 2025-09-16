Ez nem vicc! Holnap 5 forintért veheti a ruhákat és a cipőket egy hazai áruházláncban

A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így akár a család minden tagja találhat magának újdonságot – derül ki az Aldi közleményéből.
Arra azért felhívják a figyelmet, hogy a készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.
Az akció mellett az áruházlánc a nyitvatartási rendjét is módosítja.
A vásárlói igényekre hivatkozva szeptember közepétől minden vasárnap reggel hétkor nyitnak a boltok, ami egy órával korábbi kezdést jelent az eddigiekhez képest.
Az üzletek országosan egységesen este hétig tartanak majd nyitva.