Hihetetlen felfedezés: ezzel jelentősen csökkentheti a ráksejtek szaporodását

Aldi Magyarország

Ez nem vicc! Holnap 5 forintért veheti a ruhákat és a cipőket egy hazai áruházláncban

Az Aldi szeptember 11-én különleges, egy héten át tartó akciót indított szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. A példátlan leárazás keretében az Aldi a hetedik napon; szeptember 17-én, azaz holnap mindössze 5 forintért árulja az új ruhákat és cipőket.
A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így akár a család minden tagja találhat magának újdonságot – derül ki az Aldi közleményéből.

Az Aldi mostani leárazása minden eddigi akciót felülmúlt Magyarországon
Az Aldi mostani leárazása minden eddigi akciót felülmúlt Magyarországon.
Fotó: Aldi

Aldi: a leárazás csaknem 700 különböző terméket érint

Arra azért felhívják a figyelmet, hogy a készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

Az akció mellett az áruházlánc a nyitvatartási rendjét is módosítja.

A vásárlói igényekre hivatkozva szeptember közepétől minden vasárnap reggel hétkor nyitnak a boltok, ami egy órával korábbi kezdést jelent az eddigiekhez képest.

 Az üzletek országosan egységesen este hétig tartanak majd nyitva.

 

