Ezt nem láttuk jönni: az egyik diszkontlánc bejelentést tett a karácsonyi zárva tartásról

A brit Aldi mostanra az Egyesült Királyság negyedik legnagyobb szupermarketévé nőtte ki magát, így a kiskereskedelemben betöltött jelentősége miatt az sem mindegy, hogyan alakul az üzletlánc nyitvatartása az angolszász hagyományú országokban karácsony második napján, december 26-án, azaz a Boxing Day-en. Magyarországon a helyzet egyértelmű: a kiskereskedelmi egységek – néhány kivételtől eltekintve – karácsony mindkét napján, azaz december 25-én és december 26-án is zárva tartanak. Angliában december 26-a általában jelentős, bár a volumenét tekintve csökkenő tendenciát mutató nap a kiskereskedelemben.

Fotó: Unsplash

Brit Aldi: nem nyitnak ki a Boxing Day napján sem üzleteik

A Retail Gazette most arról ír, hogy a brit Aldi megerősítette, hogy idén is zárva marad valamennyi üzletük a karácsony mindkét napján.

Az ünnep után december 27-én, szombaton nyitnak majd újra.

Az év végén, 2026 első napján is zárva maradnak.

A szokott nyitvatartási rendre január 2-án, pénteken állnak majd vissza.

Mindennek abból a szempontból lehet jelentősége, hogy a brit vásárlók tudnak-e üzleteikben vásárolni a Boxing Day napján, december 26-án. Miként az Origo bemutatta, a Boxing Day hagyományát elsősorban az Egyesült Királyságban, valamint olyan, legalább részben angolszász gyökerű országokban őrzik, mint Ausztrália vagy Új-Zéland, de találkozni azzal Kanadában is. A „Doboznap” ezekben az országokban mindig karácsony második napja.

A Boxing Day hagyományként napjainkban is élő, ugyanakkor fontos kiskereskedelmi nappá, az ünnep utáni készletkiszóró leárazások kezdeti napjává vált, mely még néhány éve is több milliárd font forgalmat hozott a brit kiskereskedelemben.

Egyes várakozások szerint – bár jelentősége némileg csökkent az elmúlt években – a Boxing Day a vásárlói érdeklődés és a költések szempontjából lassan összemérhetővé válik a Black Friday-jel, tekintettel arra, hogy egyes kereskedők még a Black Friday napján adottakhoz képest is nagyobb kedvezménnyel kínálják a beragadt portékákat.

Maradva a brit Aldinál: a diszkontlánc megerősítette, hogy a karácsony előtti időszakban meghosszabbított nyitvatartással fogadja üzleteiben a vevőket.