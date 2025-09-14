Ezt nem láttuk jönni: az egyik diszkontlánc bejelentést tett a karácsonyi zárva tartásról

Hírlevél

A német hátterű diszkontlánc, az Aldi brit vállalata bejelentette, hogy az összes brit üzlete zárva tart idén karácsony másnapján, azaz a Boxing Day napján. Ezzel az Aldi folytatja azt a régóta tartó gyakorlatát, melynek célja, hogy az ünnepi időszakban plusz, fizetett szabadságot biztosítson alkalmazottainak. A Boxing Day ugyanis az angolszász országokban kiskereskedelmi napnak számít.
A brit Aldi mostanra az Egyesült Királyság negyedik legnagyobb szupermarketévé nőtte ki magát, így a kiskereskedelemben betöltött jelentősége miatt az sem mindegy, hogyan alakul az üzletlánc nyitvatartása az angolszász hagyományú országokban karácsony második napján, december 26-án, azaz a Boxing Day-en. Magyarországon a helyzet egyértelmű: a kiskereskedelmi egységek – néhány kivételtől eltekintve – karácsony mindkét napján, azaz december 25-én és december 26-án is zárva tartanak. Angliában december 26-a általában jelentős, bár a volumenét tekintve csökkenő tendenciát mutató nap a kiskereskedelemben.

Bejelentést tett a brit Aldi az idei karácsonyi, a Boxing Day napjára vonatkozó zárva tartásról (illusztráció)
Bejelentést tett a brit Aldi az idei karácsonyi, a Boxing Day napjára vonatkozó zárva tartásról (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Brit Aldi: nem nyitnak ki a Boxing Day napján sem üzleteik

A Retail Gazette most arról ír, hogy a brit Aldi megerősítette, hogy idén is zárva marad valamennyi üzletük a karácsony mindkét napján. 

  • Az ünnep után december 27-én, szombaton nyitnak majd újra.
  • Az év végén, 2026 első napján is zárva maradnak.
  • A szokott nyitvatartási rendre január 2-án, pénteken állnak majd vissza.

Mindennek abból a szempontból lehet jelentősége, hogy a brit vásárlók tudnak-e üzleteikben vásárolni a Boxing Day napján, december 26-án. Miként az Origo bemutatta, a Boxing Day hagyományát elsősorban az Egyesült Királyságban, valamint olyan, legalább részben angolszász gyökerű országokban őrzik, mint Ausztrália vagy Új-Zéland, de találkozni azzal Kanadában is. A „Doboznap” ezekben az országokban mindig karácsony második napja. 

Kialakulásának, történetének több magyarázata van. A legismertebbek közé tartoznak azok, amelyek szerint ezen a napon az urak és a módosabb polgárok megjutalmazták szolgáikat, illetve ezen a napon nyitották fel a templomok karácsonyi perselyeit, és osztották szét az összegyűlt pénzt a rászorulók között. Ismert olyan magyarázat is, ami szerint a régi időkben az előző nap főúri lakomáinak maradékát dobozokba összegyűjtve szétosztották a szegények között.

A Boxing Day hagyományként napjainkban is élő, ugyanakkor fontos kiskereskedelmi nappá, az ünnep utáni készletkiszóró leárazások kezdeti napjává vált, mely még néhány éve is több milliárd font forgalmat hozott a brit kiskereskedelemben. 

Egyes várakozások szerint – bár jelentősége némileg csökkent az elmúlt években – a Boxing Day a vásárlói érdeklődés és a költések szempontjából lassan összemérhetővé válik a Black Friday-jel, tekintettel arra, hogy egyes kereskedők még a Black Friday napján adottakhoz képest is nagyobb kedvezménnyel kínálják a beragadt portékákat.

Maradva a brit Aldinál: a diszkontlánc megerősítette, hogy a karácsony előtti időszakban meghosszabbított nyitvatartással fogadja üzleteiben a vevőket.

Magyarországon a december 25-26-ai nyitva vagy zárva tartás nem kérdés: karácsony két napja az ünneplésé, a családoké és a szeretteké, a pihenésé. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elsősorban a december 24-i nyitvatartás tűnik izgalmas kérdésnek. Bár egyes jelentős magyarországi kiskereskedelmi láncok december 24-én zárva tartják egységeiket, az Aldi Magyarország eddig nem csatlakozott hozzájuk: miként megírtuk, üzleteikben 2023-ban és 2024-ben is lehetett – rövidített nyitvatartási időben – vásárolni december 24-én.

 

