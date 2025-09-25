Hihetetlen: ennél az üzletláncnál megduplázható a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értéke

Az Aldi újabb intézkedéssel növeli a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékét, egyúttal tartósan csökkenti mintegy 40 közkedvelt friss hús és tejtermék árát is. Az árcsökkentés olyan népszerű sajtokat érint, mint a trappista, gouda, edami, mozzarella és tilsiter, továbbá a különböző zsírtartalmú tejek, vajak, joghurtok, ayran és kefir ára is csökken. Az alacsonyabb árak szeptember 24-től érvényesek. Ugyancsak csökken számos kedvelt friss hús ára is, köztük a darált sertés-, pulyka- és marhahúsé, csirkecombé, -szárnyé, sertéslapockáé és a pulykanyaké. Több termék – például a 1,5%os laktózmentes UHT tej, vagy a Húsmester Levesmix – ára 2022 óta nem volt ilyen alacsony.

Hatvanezer forintot is érhet a nyugdíjas utalvány az Aldiban

Fotó: Unsplash

Így használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány az Aldiban

A szeptember 1-jétől élő akció keretében pedig, ha a vásárló – részben vagy egészben – nyugdíjas utalvánnyal fizet, és vásárlása eléri a 8000 forintos értékhatárt, egy 1000 forintos Aldi-kupont kap, amely a következő vásárlásnál bármilyen termékre felhasználható. Ezen felül minden vásárló igénybe veheti az Aldi applikációban elérhető 2000 forintos online kupont, ha vásárlása meghaladja a 15.000 forintot – derül ki a cég közleményéből.

Az áruházlánc lehetővé teszi, hogy a vásárlók összevonják a kedvezményeket, így ha a vásárló 15.000 forint feletti végösszegért vásárol, akkor a nyugdíjas utalvány felhasználása után járó 1000 forintos Aldi-kupont is megkapja, és a 2000 forintos online kupont is felhasználhatja egyszerre, akkor összességében akár 20 százalékos összevont kedvezményben részesülhet. A 30.000 forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány értéke akár 60.000 forintra is nőhet azok számára, akik minden címletet egyenként náluk váltanak be és elérik az applikációs kuponok értékhatárát.

Azok, akik még nem kapták meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványukat, a korábban meghirdetett október 31-e helyett november 30-ig kapnak az üzletláncnál 1000 forintos kuponokat a 8000 forintot elérő élelmiszer-vásárlásoknál felhasznált nyugdíjas élelmiszer-utalványok után.

Az 1000 forintos Aldi nyugdíjas kuponok is tovább lesznek felhasználhatók: 2025. december 31-e helyett 2026. január 31-ig válthatók be bármelyik áruházukban.