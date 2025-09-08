Árgyilkos végkiárusítás: 5 forintért kínálja népszerű termékeit egy hazai üzletlánc

Az Aldi amellett, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszerutalványt, több mint 200 élelmiszer árát is tartósan csökkenti. Az árcsökkentéssel érintett termékek széles körében kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók, sok termék 20-30 százalékos kedvezménnyel lesz elérhető.

Leárazza ruházati termékeit az Aldi a héten

Fotó: Aldi

Végkiárusítás az Aldinál

Az élelmiszerek mellett az Aldi szeptember 11-én egyhetes leárazást indít szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire.

Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni

– derül ki a diszkontlánc közleményéből.

A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak. Arra azért felhívják a figyelmet, hogy a készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

Arról is beszámoltunk, hogy az Aldi nyitvatartása hamarosan megváltozik: az üzletlánc szeptember közepétől vasárnaponként már reggel 7 órakor kinyit, és este 19 óráig várja a vásárlókat. A cég közlése szerint a döntést a vásárlók visszajelzései alapján hozták meg, akik szeretnének még a hétvégi programok vagy a munkakezdés előtt bevásárolni.

Az Aldi hangsúlyozta, hogy a vasárnapi korábbi nyitás mellett is biztosítják a megszokott friss árukínálatot. A központi raktárból minden boltba érkezik zöldség, gyümölcs és igény szerint friss hús, emellett a látványpékségek első sütése is elkészül a nyitás idejére.