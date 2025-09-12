Hat évtizede termel az algyői olaj- és gázmező

A kutatók 1965 nyarán viszonylag sekély, 2200 méteres mélységben kőolajat találtak, és felfedezték hazánk egyik legfontosabb kőolaj- és földgázmezőjét. A nemzetközi szinten is számottevő találat óta hat évtized telt el, ezalatt az algyői lelőhely a hazai ellátásbiztonság legerősebb és legstabilabb pillérének bizonyult, a mezőn csaknem 1000 szénhidrogén kutat fúrtak az évek során. Bár az ismert készletek fogynak, Algyő jelentősége ma is számottevő, hiszen a mező jelenleg az ország teljes földgáz-igényének tizedét, kőolaj-igényének öt százalékát biztosítja. A nyolcvanas években, a kitermelés csúcsán ez az arány elérte a 70 százalékot.

Hatvan éve termel Algyőn az olaj- és gázmező

Fotó: Mol

Algyő a magyar olaj- és gázipari technológiai fejlődés központja

Az algyői telephely az energia-önellátás erősítésében és az importfüggőség csökkentésében játszott szerepén túl foglalkoztatásban is kiemelkedően teljesített: a kitermelés kezdete óta több ezer dolgozó számára biztosított stabil munkahelyet; közülük sokak számára a teljes pályafutásukon keresztül. Az itt felhalmozott tudásnak és innovációs kapacitásnak köszönhetően Algyő a magyar olaj- és gázipari technológiai fejlődésének központjává vált, számos korszerű kitermelési megoldást itt alkalmaztak először. Az algyői tapasztalatok nagyban hozzájárultak a hazai szénhidrogén-kitermelési hagyományok megerősítéséhez, szakember-generációk kineveléséhez is – emeli ki a Mol közleménye.

Algyőn az elmúlt 60 év alatt 280 millió hordó kőolajat és 82,5 milliárd köbméter földgázt termeltek ki, amely összesen 800 millió hordó egyenértéket jelent

(az arányok érzékeltetésére: a 280 millió hordónyi kőolajból finomított üzemanyaggal 550 millió átlagos személyautót lehetne teletankolni, a 82,5 milliárd köbméternyi gáz húsz éven át elegendő lenne az összes gázzal fűtő hazai háztartás ellátására). A Mol algyői telephelye azonban jóval több mint a szénhidrogén-termelés és annak infrastruktúrája: itt a Mol kutatás-termelés divíziója szorosan együttműködik a vállalat más területeivel. Működik itt logisztikai telep, laboratórium, tűzoltóság, gáztermékek előállítása történik, a Mol karbantartási szervízszolgáltató cége és az ország stratégiai gáztárolója is itt található. Ezen kívül Algyő a területen más olajipari cégek termékeit is fogadja és feldolgozza. A telephely ma is csaknem 800 embernek ad munkát.