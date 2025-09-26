Bedobta a gyeplőt a lovak közé az állam: itt egy biztos befektetés, amivel igen jól lehet keresni

Az új Önkormányzati Magyar Államkötvény egy 3 éves futamidejű, piaci szinthez illeszkedő, a jegybanki alapkamattal megegyező havi kamatozású, 10 000 Ft alapcímletű dematerializált állampapír, melynek induló kamata 6,5 százalék. A kötvényt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) és a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) a helyi önkormányzatok – mint jogi személyek – szerezhetik meg és ruházhatják át egymás között.
A kötvény a Magyar Államkincstárban vezetett díjmentes értékpapírszámlára bármikor megvásárolható, a bankbetétek alternatívájaként kiváló likviditáskezelési eszköz. A vételi és eladási árfolyam nettó 100 százalék, és mindkettő a felhalmozott kamat mértékével naponta emelkedik a kamatfizetésig. Ezáltal már rövidebb időszakra is érdemes ebbe fektetni a rendelkezésre álló likvid pénzeszközt, hiszen akár már 1 napos befektetési időtáv után is felhalmozott kamattal együtt váltható vissza az ÖMÁK. A kamatfizetésre havonta kerül sor – derül ki az államkincstár közleményéből.
A Fix Magyar Állampapír, az elmúlt évek egyik legnépszerűbb terméke 5 éves futamidővel és évi 7 százalékos fix kamattal érhető el a forgalmazóknál októbertől. Mivel az ÁKK 0,5 százalékkal emeli a termék kamatozását, ezzel a változtatással a fix kamatozású papírok közül a legmagasabb hozamot kínálja.
A Magyar Állampapír Plusz feltételei nagy mértékben változnak.
Egyrészt minden kamatperiódusban 0,75 százalékkal magasabb kamattal lesz elérhető. Új ötéves sorozata, a sávos, fix kamatozásnak köszönhetően 6,5 százalékos kamattal indul, amely fokozatosan 7,5 százalékra emelkedik a futamidő végére. Másrészt a lejárat előtti nettó visszaváltási árfolyama 99,5 százalékról 99 százalékra csökken (a kamatfizetés utáni 5 munkanap során továbbra is 100 százalékon visszaváltható).
Az időszakos kedvező visszaváltási árfolyam miatt 1, 2, 3, 4 és 5 éves futamidejű állampapírként is használható, mely egyszerre jelent kiszámíthatóságot és rugalmasságot. Amennyiben valaki csak egyéves futamidőben gondolkodik, annak a MÁP Plusz lehet a legjobb választás, és ha egy év múlva még sincs szükség a pénzére, a megtakarítása tovább gyarapodhat, immár magasabb kamatok mellett
Az új felállás szerint messze ez a két papír lesz a legjobb választás a hazai lakossági állampapírpiaci kínálatban:
mindkét sorozat ugyanis lejáratig tartva, közel 40 százalékos hozamot biztosít majd a befektetők számára
– ami, még ha az S&P 500 elmúlt ötéves teljesítményéhez (99 százalék) mérten nem mondható kiugróan erősnek, kockázat- és adómentességével mindenféleképpen kárpótolja a befektetőket, akiknek a hazai állampapírok választása esetén még a devizaárfolyamok jelentette kockázatokkal sem kell számoljanak.
A Bónusz Magyar Állampapír 6 éves futamidővel és 6,85 százalékos induló éves kamattal érhető majd el október 1-től. Kamatozása továbbra is a háromhónapos diszkontkincstárjegyek hozamához igazodik. Az első négy évben a jelenlegi 1 százalékos kamatfelár helyett 0,75 százalékos kamatprémiumot, majd az 5. és 6. évben további 0,25 százalék hűségprémiumot fizet, azaz aki lejáratig megtartja összesen 1 százalékot realizálhat kamatprémiumként az utolsó két évben.
A Prémium Magyar Állampapír megőrzi 10 éves futamidejét, és továbbra is infláció feletti reálkamatozást kínál. Az október 1-jén induló új sorozat kamata az első kamatperiódusban évi 6 százalék lesz, a második periódustól az infláció feletti kamatprémium a korábbi 0,50 százalék helyett 0,10 százalék lesz, valamint ennél a terméknél megszűnik a hűségprémium.