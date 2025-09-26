Bedobta a gyeplőt a lovak közé az állam: itt egy biztos befektetés, amivel igen jól lehet keresni

Az új Önkormányzati Magyar Államkötvény egy 3 éves futamidejű, piaci szinthez illeszkedő, a jegybanki alapkamattal megegyező havi kamatozású, 10 000 Ft alapcímletű dematerializált állampapír, melynek induló kamata 6,5 százalék. A kötvényt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) és a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) a helyi önkormányzatok – mint jogi személyek – szerezhetik meg és ruházhatják át egymás között.

Októbertől az önkormányzatoknak is érdemes lesz állampapírba fektetniük a szabad forrásaikat/Fotó: Shutterstock

A kötvény a Magyar Államkincstárban vezetett díjmentes értékpapírszámlára bármikor megvásárolható, a bankbetétek alternatívájaként kiváló likviditáskezelési eszköz. A vételi és eladási árfolyam nettó 100 százalék, és mindkettő a felhalmozott kamat mértékével naponta emelkedik a kamatfizetésig. Ezáltal már rövidebb időszakra is érdemes ebbe fektetni a rendelkezésre álló likvid pénzeszközt, hiszen akár már 1 napos befektetési időtáv után is felhalmozott kamattal együtt váltható vissza az ÖMÁK. A kamatfizetésre havonta kerül sor – derül ki az államkincstár közleményéből.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény előnyei:

Az önkormányzatok könnyen hozzáférhető, versenyképes kamatozású állampapírba tudják tenni szabad forrásaikat.

Az értékesítési nettó árfolyam mindig 100 százalék

A visszavásárlási nettó árfolyama mindig 100 százalék

Akár pár napig szabadon lévő forrás esetén is érdemes használni.

Visszaváltás esetén az összeg 2 munkanapon belül megérkezik az önkormányzat folyószámlájára.

Lejárat előtti visszaváltás esetén kedvezőbb a visszaváltási árfolyam, mint az önkormányzatok részre elérhető Diszkont Kincstárjegy és Magyar Államkötvény esetén.

Kamata magasabb a bankoknál elérhető látra szóló betétekénél.

A kötvény kizárólagos forgalmazója a Magyar Államkincstár, ahol az értékpapírszámla vezetése díjmentes.

A Magyar Államkincstárban történő értékpapír-vásárlás után nem kell pénzügyi tranzakciós illetéket fizetni.

A befektetés könnyen kezelhető a WebKincstáron és a MobilKincstáron keresztül.

Az önkormányzatok vonzó és biztonságos befektetési lehetőséghez jutnak.

Jelentősen átalakul a lakossági állampapírok piaca

A Fix Magyar Állampapír, az elmúlt évek egyik legnépszerűbb terméke 5 éves futamidővel és évi 7 százalékos fix kamattal érhető el a forgalmazóknál októbertől. Mivel az ÁKK 0,5 százalékkal emeli a termék kamatozását, ezzel a változtatással a fix kamatozású papírok közül a legmagasabb hozamot kínálja.

A Magyar Állampapír Plusz feltételei nagy mértékben változnak.

Egyrészt minden kamatperiódusban 0,75 százalékkal magasabb kamattal lesz elérhető. Új ötéves sorozata, a sávos, fix kamatozásnak köszönhetően 6,5 százalékos kamattal indul, amely fokozatosan 7,5 százalékra emelkedik a futamidő végére. Másrészt a lejárat előtti nettó visszaváltási árfolyama 99,5 százalékról 99 százalékra csökken (a kamatfizetés utáni 5 munkanap során továbbra is 100 százalékon visszaváltható).