Teljes pánik, több ezer utas ragadt a repülőtéren

A beszámoló szerint KLM földi személyzete a fizetésekkel kapcsolatos vita miatt nem vette fel a munkát. Az amszterdami poggyászkezelők egyelőre reggel 8 óra és dél közötti időszakra állították le a munkát az illetékes szakszervezetek által meghirdetett tiltakozás részeként. A leállás mintegy száz járatot és legkevesebb 27 ezer utast érint.

Utasok ezrei ragadtak az amszterdami repülőtéren. Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Az amszterdami reptérről a legtöbb járat 12.30 után már menetrend szerint indul, de késések várhatók

A szakszervezeti vezetők a fizetésemelések mellett a fizikailag megterhelő munkát végző alkalmazottak szerződési feltételeinek javítását követelik. Véleményük szerint a KLM eltérő módon bánik alkalmazottaival; növeli a pilóták és a vezetőség javadalmazását, míg a földi személyzettel kapcsolatos tárgyalásokat béremelési kilátások nélkül mellőzi.

A törölt járatok többsége németországi, franciaországi, olaszországi, norvégiai, lengyelországi, georgiai, brit és írországi desztinációkat érintenek.

Emellett néhány hosszú távú járat sem indul szerdán, amelyek között az Egyesült Államokba, Kenyába és Dél-Afrikába tartó repülőgépek érintettek. A legtöbb járat 12.30 után a menetrend szerint indul, de késések várhatók.

A szakszervezetek első ízben szeptember 10-én tartottak kétórás munkabeszüntetést a fizetések emelése és a munkakörülmények javítása érdekében. Amennyiben a megkezdett tárgyalások nem vezetnek sikerre, szeptember 24-re és október 1-jére további két, hat- és nyolcórás munkaleállást jelentettek be.