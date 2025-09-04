Történelmet írt az arany ára: még soha nem volt ilyen drága ez a nemesfém

Az arany ára történelmi csúcsot ért el szerdán, miután határidős jegyzése 3640,1 dolláron is járt a kereskedésben, ezen az árfolyamon számolva 1 uncia arany ára 1,231 millió forint. Ma már valamelyest lefelé korrigál árjegyzés.

Történelmi csúcson az arany ára

Fotó: Zlaťáky.cz / Unsplash

A múlt hónapban az arany határidős ára 9,5 százalékkal emelkedett az augusztus 1-jei 3286,20 dolláros tőzsdei nyitóárhoz képest. Az elmúlt egy évben pedig 43,9 százalékos áremelkedést ért el a 2024. szeptember 3-i 2501,60 dolláros nyitóárhoz viszonyítva.

Milyen tényezők állnak az arany árának emelkedése mögött?

Az elemzők szerint az arany idei rekordját a folyamatos jegybanki vásárlások, az amerikai dollártól eltérő diverzifikáció, valamint az hajtotta felfelé, hogy a befektetők biztonságos menedéket keresnek a globális geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok közepette.

Az elemzők szerint az árat az a várakozás is megemelte, hogy az amerikai jegybank csökkenti az irányadó kamatlábat, így az arany még vonzóbbá vált a befektetők számára. A FED, vagyis az amerikai jegybank 25 százalékkal csökkentheti az alapkamatot a szeptemberi ülésén.

Az arany nem kamatozó eszköz, ezért felértékelődik, ha a kamatozó befektetések (kincstárjegyek, állampapírok) hozama csökken.

Az arany árfolyamát erősítette a dollár általános gyengélkedése is. Mivel a zöldhasú az idén már mintegy 14 százalékkal értékelődött le az euróval szemben, ezért az euróval vagy más, az amerikai fizetőeszközzel szemben felértékelődött devizával rendelkező befektetők számára a dollár egyre olcsóbb. Ezért, ha aranyat akarnak vásárolni, kevesebb eurót vagy más devizát kell átváltaniuk.

Az Arany Világtanács az idei év második negyedévének főbb aranypiaci trendjeiről készített összefoglalójából szintén kiviláglik, hogy soha nem látott magasságba ugrott az arany iránti kereslet. A tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva 45 százalékkal nőtt ez a mutatószám ebben a három hónapban, globálisan 132 milliárd dollárra.