Tombol az aranyláz – meglepő ország állhat az élére

Tombol a modern aranyláz a világon: mint az Origo több cikkében beszámolt arról, a nemesfém ára tartósan emelkedik, az arany iránti kereslet valamennyi felhasználási területén stabil. Ebben az összeállításunkban pedig elemző közreműködésével azt mutattuk be, miért vannak emiatt most különösen izgalmas helyzetben a világ működő aranybányái, illetve indulás előtt álló aranybánya-projektjei. E két kategória között, friss versenyzőként van jelen a Mongóliában található Bayan Khundii aranybánya, ami egy kanadai cég, az Erdene Resource érdekeltségébe tartozik. A vállalat a napokban jelentette be, hogy projektjük fontos mérföldkőhöz érkezett: megvan az első aranybányászati „termékük”, azaz az arany dóré. Ez pedig több okból figyelmet érdemel, ezekről lesz szó a folytatásban.

Rekordidő alatt kezdhet termelni a mongóliai aranybánya (illusztráció)

Fotó: Pexels

Rekordrövid idő alatt kezdhet működni az aranybánya

Mongóliában iparilag fontos, jórészt kiaknázatlan nyersanyagkészletek találhatók – a Khundii-régió ebből a szempontból az ország egyik legfontosabb területe –, az elektromos átállás miatt különösen fontos rézércből pedig kifejezetten jól el van eresztve az ország, noha a kitermelése egyelőre annak sem jelentős. Aranyból pedig még annyira sem: az Arany Világtanács szerint 2024-ben Mongólia csak a 37. volt a termelési világrangsorban, 2022-ben nagyjából 19 tonnát termeltek ki a nemesfémből. Ezért is lényeges, hogy a kanadai vállalat szerint – a kanadai bányászati cégek egyébként otthon sem unatkoznak, erről cikkünket itt találja – kevesebb mint tíz évvel a 2015-ös azonosítása után már aranyat adott a Khundii-régió.

Ez mindenképpen figyelmet érdemel:

egyrészt azért, mert a vállalat közlése szerint egy 242 km hosszú távvezetéket kellett építeni a bányaterülethez, ami önmagában fantasztikus teljesítmény;

másrészt, mert üzembe kellett helyezni a feldolgozóüzemet a kinyert érc feldolgozásához;

harmadrészt azért, mert mint az Origón írtunk róla, ennél átlagosan jóval több idő kell ahhoz, hogy egy gazdasági szempontból kitermelésre érdemes aranylelőhelyen ténylegesen is megkezdődhessen a bányászati tevékenység.

Az erőfeszítések eredményeként – írja a Mining.com a vállalat vezetőjének közlése alapján – kevesebb mint 22 hónappal a szükséges infrastruktúrák kiépítése után előállt az első arany doré.

Lesz helye a mongol aranynak

Az Erdene elnök-vezérigazgatója, Peter Akerley szerint az, hogy tíz éve azonosították a jó minőségű felszíni lerakódást, öt év múlva elkészültek a projekt megvalósíthatósági tanulmányával, majd újabb öt évet követően a kitermelés küszöbén állnak, az egyik leggyorsabban megvalósult bányafejlesztési időszakot jelenti az egész iparág történetében.