Tombol az aranyláz – meglepő ország állhat az élére

Tombol a modern aranyláz a világon: mint az Origo több cikkében beszámolt arról, a nemesfém ára tartósan emelkedik, az arany iránti kereslet valamennyi felhasználási területén stabil. Ebben az összeállításunkban pedig elemző közreműködésével azt mutattuk be, miért vannak emiatt most különösen izgalmas helyzetben a világ működő aranybányái, illetve indulás előtt álló aranybánya-projektjei. E két kategória között, friss versenyzőként van jelen a Mongóliában található Bayan Khundii aranybánya, ami egy kanadai cég, az Erdene Resource érdekeltségébe tartozik. A vállalat a napokban jelentette be, hogy projektjük fontos mérföldkőhöz érkezett: megvan az első aranybányászati „termékük”, azaz az arany dóré. Ez pedig több okból figyelmet érdemel, ezekről lesz szó a folytatásban.
Mongóliában iparilag fontos, jórészt kiaknázatlan nyersanyagkészletek találhatók – a Khundii-régió ebből a szempontból az ország egyik legfontosabb területe –, az elektromos átállás miatt különösen fontos rézércből pedig kifejezetten jól el van eresztve az ország, noha a kitermelése egyelőre annak sem jelentős. Aranyból pedig még annyira sem: az Arany Világtanács szerint 2024-ben Mongólia csak a 37. volt a termelési világrangsorban, 2022-ben nagyjából 19 tonnát termeltek ki a nemesfémből. Ezért is lényeges, hogy a kanadai vállalat szerint – a kanadai bányászati cégek egyébként otthon sem unatkoznak, erről cikkünket itt találja – kevesebb mint tíz évvel a 2015-ös azonosítása után már aranyat adott a Khundii-régió.
Ez mindenképpen figyelmet érdemel:
Az erőfeszítések eredményeként – írja a Mining.com a vállalat vezetőjének közlése alapján – kevesebb mint 22 hónappal a szükséges infrastruktúrák kiépítése után előállt az első arany doré.
Az Erdene elnök-vezérigazgatója, Peter Akerley szerint az, hogy tíz éve azonosították a jó minőségű felszíni lerakódást, öt év múlva elkészültek a projekt megvalósíthatósági tanulmányával, majd újabb öt évet követően a kitermelés küszöbén állnak, az egyik leggyorsabban megvalósult bányafejlesztési időszakot jelenti az egész iparág történetében.
Az időzítés pedig tervezetten sem lehetne jobb. Az arany unciánkénti ára a hét elején új rekordra, 3 680 dollár fölé emelkedett, de már nem ritkák azok a prognózisok sem, amik kb. másfél éves időtartamon az arany 4 000 dollár körüli árát vetítik előre. Például a Deutsche Bank szerint jövő áprilisban már 3 700 dollár körüli összeget kell fizetni egy uncia aranyért. Az arany árát a stabil kereslet tornássza felfele, mely mögött a hosszú ideje húzódó geopolitikai bizonytalanságok, valamint a központi bankok általi felhalmozás áll – ideértve a magyar jegybankot is – a menedékeszköznek tartott nemesfémből.
A Khundii-régió aranylelőhelye pedig különösen ígéretes:
egyes értékelések szerint ez lehet a világ egyik legjobb minőségű külszíni fejtésű aranybányája.
Ezt a kitermelés elindulását követő időszak fogja igazolni vagy árnyalni, akkor, ha a bánya alacsony üzemeltetési költség mellett eléri az évi 85 000 uncia aranytermelést. A lelőhely teljes tartalékát 513 700 unciára becsülik, tonnánként átlagosan 4 gramm úgynevezett fejminőséggel. Ez a fogalom fontos mérőszám: arra utal, hogy mekkora mennyiségű ércet kell feldolgozni egy egységnyi fém kinyeréséhez. Minél magasabb ez a szám, annál hatékonyabb lehet a bányászati művelet, olcsóbb a működtetés, mérsékeltebbek a környezeti hatások.
A feldolgozó üzemről idén májusban készült felvétel:
A kanadai cég és a mongol állami bányavállalat 50-50 százalékos arányban birtokolja a projektet. Az Erdene az első 400 000 uncia után 5 százalékos nettó kohói hozamot fizet majd jogdíjként (ezt a bányatulajdonos fizeti meg az értékesítés alapján, levonva a szállítási és a finomítási költségeket). A névleges kapacitás szerinti termelés várhatóan még idén októberben elkezdődik.
A területről kitermelt aranyat a mongol központi bank vásárolja majd fel spot áron, növelve az ország deviza- és aranytartalékát.
Mi az arany doré?
A „doré arany” az aranybányászat egyik előzetes terméke: egy nagy tisztaságú, de még finomítatlan arany-ezüst ötvözet, amit az ércből való kivonás után öntenek formába a bányában. A doré ötvözet nem rendelkezik standardizált tisztasággal, és a benne lévő aranytartalom változó, jellemzően 50-90 százalék közötti, a többi alkotóelem pedig főleg ezüst és más fémek. A doré rudakat a bányából a finomítóba szállítják, ahol további feldolgozással nyerik ki azokból a tiszta aranyat, amit aztán befektetési aranyként vagy ékszerként lehet felhasználni.