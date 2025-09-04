Hírlevél

Rendkívüli

szálloda

Bem tábornok is megpihent az ország legendás szállodájának elődjében

1 órája
Olvasási idő: 12 perc
Száztíz éve, 1915. szeptember 4-én Debrecenben megnyílt a Hajós Alfréd által tervezett új, háromemeletes Aranybika Szálló, a város főterének ikonikus épülete. Az Aranybika Szálló korát megelőző létesítmény volt, nevét hamarosan pedig az egész ország megismerte. Cikkünk a Nemzeti Archívum Sajtóarchívuma anyagának felhasználásával készült.
szállodaépületDebrecenAranybika Szálló

Az Aranybika Szálló története - pontosabban az akár jogelődnek is tekinthető szálláshelyeké - több évszázadra nyúlik vissza a magyar történelem eseményei között. Debrecen vásárvárosi szerepe, katonák szálláshelyei: hosszú út vezetett odáig, hogy száztíz évvel ezelőtt megnyílt az országos hírű szálloda.

Grand Hotel Aranybika, GrandHotelAranybika, Aranybika szálló Debrecen, AranybikaszállóDebrecen, 2025
1934-ben készült felvétel a debreceni Aranybika Szállóról
Fotó: Fortepan/Bor Dezső

1810-ben már az Aranybika Szálló nevet viselte a szálláshely

Debrecenben a mai Bajcsy-Zsilinszky és Piac utca sarkán lévő telek, amely a szálló mai területének csak egy töredéke volt, az 1500-as évektől az állattenyésztéssel foglalkozó Bika család tulajdona volt. A telket és a rajta álló kőházat 1690-ben vásárolta meg a város. Ez idő tájt csak egy vendégfogadó, a Fehérló (Fejér ló) működött a cívisvárosban, azonban szükség volt még szállásra a vásárokra érkező tömegek miatt, ezért a Bika-házat fogadóvá alakították át, majd 1699-ben tovább bővítették. 

A Rákóczi-szabadságharc során a vendégfogadó megrongálódott, bár hamar helyreállították, 1796-ig az év nagy részében katonák szállásaként szolgált, majd a növekvő vendégforgalom megkövetelte az épület bővítését. 1799-ben az addig földszintes kőházra felhúztak egy emeletet, ahol már kocsma is működhetett. Azonban a kibővített szálló nem állhatott sokáig, ugyanis az 1802-es debreceni tűzvész alatt elpusztult.

Néhány év alatt újjáépítették, és 1808-ban az eredeti tulajdonos nevére utalva egy bikát ábrázoló vascégér került a homlokzatra, amelyet 1810-ben „bearanyoztak” (rézzel vontak be), így lett Aranybika Szálló a neve.

1848-tól az István Nádor, később Nádor Szálló nevet viselte, majd 1859-ben véglegesen visszatértek az Aranybika elnevezéshez.

Grand Hotel Aranybika, GrandHotelAranybika, Aranybika szálló Debrecen, AranybikaszállóDebrecen, 2025
1937-ben készült felvétel Aranybika Szálló épületéről
Fotó: Fortepan/Karsai Kata

Bem tábornok is pihent az eredeti Aranybika Szállóban

A szálló az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején amolyan főhadiszállásként szolgált, még Bem tábornok is megszállt itt. Az 1850-60-as években a vasúti forgalom fejlődése jelentősen megnövelte a város idegenforgalmát, ráadásul 1876-tól a Fehérló szálló Hajdú vármegye székháza lett, így az Aranybika fejlesztése elodázhatatlanná vált. A város közgyűlése 1877 őszén fogadta el egy nagyobb szálloda építési tervét, ami akkora volt, hogy a meglévő területhez még a két szomszédos telket is meg kellett vásárolni. 

Az új épület terveit eredetileg Gál József építész készítette, azonban a súlyos hiányosságai miatt ezektől elálltak és Steindl Imrét kérték fel új tervek készítésére. Az Országház építőjének tervei alapján 1882. augusztus 20-ra készült el az egyemeletes, ötvenszobás szálló, amelyben már kávéház és vendéglő is helyet kapott. Vonzotta a jómódú és értelmiségi vendégeket, Debrecen szellemi és társadalmi életének központja lett, de hamar szűkké és idővel elavulttá vált. 

A századforduló első évtizedének növekvő forgalmát nem volt képes kiszolgálni, így felvetődött az ötlet, hogy helyére egy a világvárosi kívánalmaknak megfelelő, háromemeletes szálloda épüljön.

Az egyemeletes szállót 1913-ban lebontották. 

A ma is látható épület két év alatt épült meg Hajós Alfréd, az első magyar olimpiai bajnok, építész és mérnöktársa, Villányi Lajos tervei alapján. 

A homlokzati plasztikát olasz kőfaragó mesterek készítették. 

Grand Hotel Aranybika, GrandHotelAranybika, Aranybika szálló Debrecen, AranybikaszállóDebrecen, 2025
Az Aranybika Szálló előteréről 1971-ben készült felvétel
Fotó: Fortepan/Inkey Tibor

Megnyílt a mai Aranybika Szálló

A minden korábbinál nagyobb és impozánsabb, szecessziós stílusú háromcsillagos Aranybika 1915. szeptember 4-én nyílt meg. A 192 szobás grand hotelben számos szolgáltatás várta a vendégeket, többek között

  • kávéház,
  • éttermek,
  • és fürdő, 

de helyet kapott benne egy színház és egy koncertterem is, amely nevét Bartók Béláról kapta, aki több hangversenyt adott itt. (Bár a színház rövid életűnek bizonyult, mert a Csokonai Színház tiltakozásának eredményeképpen bezárták, és moziként üzemelt tovább.)

A második világháborúban súlyos károkat szenvedett az épület, de lakható maradt. A város ostroma után a szovjetparancsnokság támaszpontja lett, majd rövid ideig itt szálltak meg az ideiglenes kormány tagjai. A Rákosi-korszakban államosították a hotelt, amely ezután is központi szerepet töltött be a városban, fontos társasági események színhelye lett. 

Grand Hotel Aranybika, GrandHotelAranybika, Aranybika szálló Debrecen, AranybikaszállóDebrecen, 2025
1977-ben készült felvétel a debreceni épületről
Fotó: Fortepan/Székely Iván

1976-ban ismét kibővítették, egy építészetileg igénytelen, panelépületre hasonlító új szárnyat kapott, amely megjelenésében nem illeszkedik a régi szárnyhoz és a városképhez sem. A régi épület felújításánál pedig olyan belsőépítészeti megoldásokat alkalmaztak, hogy a szobák elvesztették az eredeti jellegüket.

Grand Hotel Aranybika, GrandHotelAranybika, Aranybika szálló Debrecen, AranybikaszállóDebrecen, 2025
1973 a Piac utcába (akkor: Vörös Hadsereg útja), a Virágkarnevál felvonulói az Aranybika Szálló
Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

A rendszerváltás után az Aranybika Szállót privatizálták, ezután többször váltott tulajdonost, mindeközben az épületkomplexum állapota egyre rosszabb lett. 2010-ben kezdődött meg az akkori tulajdonos, a Cívis Hotels Zrt. felszámolása, és évekig nem lehetett tudni, mi lesz az Aranybika sorsa, végül 2013-ban Boros József debreceni milliárdos vásárolta meg. 

Az általa finanszírozott felújítás során megtörtént többek között az üvegterem és az üzletportálok renoválása is, de a hanyatlást nem sikerült megállítani. A szálló egy darabig még működött, majd végleg bezárt. 

2021-ben a Mathias Corvinus Collegium (MCC) vette meg az épületegyüttest, majd kiírta a felújítására és bővítésének átalakítására a tervpályázatot, amelyet 2022-ben a Ferencz Marcel Kossuth-díjas építész vezette Napur Architect nyert. 

A generáltervezési munkák elkészítésével a B5 Építészstúdió Kft. és a Tisza Építész Műterem Kft. által alkotott konzorciumot bízták meg, a beruházás várhatóan 2026-ban indulhat. 

Grand Hotel Aranybika, GrandHotelAranybika, Aranybika szálló Debrecen, AranybikaszállóDebrecen, 2025
A drónnal készült képen a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány helyi oktatási központja, az egykori Aranybika Szálló Debrecenben 2023. június 8-án
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A tervek szerint először a szocializmusban épült szárnyat bontják el, és helyére felépítik a történelmi szecessziós épületrészhez és a debreceni történeti környezethez illeszkedő új épületet, amely az MCC helyi oktatási központja lesz. Ezt követi az eredeti patinás épület műemléki rekonstrukciója, mely a felújítás után ismét szállodaként fogadja majd a vendégeket.

Az MCC videója a legendás létesítmény megújításáról:

 

