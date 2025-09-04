Bem tábornok is megpihent az ország legendás szállodájának elődjében

Az Aranybika Szálló története - pontosabban az akár jogelődnek is tekinthető szálláshelyeké - több évszázadra nyúlik vissza a magyar történelem eseményei között. Debrecen vásárvárosi szerepe, katonák szálláshelyei: hosszú út vezetett odáig, hogy száztíz évvel ezelőtt megnyílt az országos hírű szálloda.

1934-ben készült felvétel a debreceni Aranybika Szállóról

Fotó: Fortepan/Bor Dezső

1810-ben már az Aranybika Szálló nevet viselte a szálláshely

Debrecenben a mai Bajcsy-Zsilinszky és Piac utca sarkán lévő telek, amely a szálló mai területének csak egy töredéke volt, az 1500-as évektől az állattenyésztéssel foglalkozó Bika család tulajdona volt. A telket és a rajta álló kőházat 1690-ben vásárolta meg a város. Ez idő tájt csak egy vendégfogadó, a Fehérló (Fejér ló) működött a cívisvárosban, azonban szükség volt még szállásra a vásárokra érkező tömegek miatt, ezért a Bika-házat fogadóvá alakították át, majd 1699-ben tovább bővítették.

A Rákóczi-szabadságharc során a vendégfogadó megrongálódott, bár hamar helyreállították, 1796-ig az év nagy részében katonák szállásaként szolgált, majd a növekvő vendégforgalom megkövetelte az épület bővítését. 1799-ben az addig földszintes kőházra felhúztak egy emeletet, ahol már kocsma is működhetett. Azonban a kibővített szálló nem állhatott sokáig, ugyanis az 1802-es debreceni tűzvész alatt elpusztult.

Néhány év alatt újjáépítették, és 1808-ban az eredeti tulajdonos nevére utalva egy bikát ábrázoló vascégér került a homlokzatra, amelyet 1810-ben „bearanyoztak” (rézzel vontak be), így lett Aranybika Szálló a neve.

1848-tól az István Nádor, később Nádor Szálló nevet viselte, majd 1859-ben véglegesen visszatértek az Aranybika elnevezéshez.

1937-ben készült felvétel Aranybika Szálló épületéről

Fotó: Fortepan/Karsai Kata

Bem tábornok is pihent az eredeti Aranybika Szállóban

A szálló az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején amolyan főhadiszállásként szolgált, még Bem tábornok is megszállt itt. Az 1850-60-as években a vasúti forgalom fejlődése jelentősen megnövelte a város idegenforgalmát, ráadásul 1876-tól a Fehérló szálló Hajdú vármegye székháza lett, így az Aranybika fejlesztése elodázhatatlanná vált. A város közgyűlése 1877 őszén fogadta el egy nagyobb szálloda építési tervét, ami akkora volt, hogy a meglévő területhez még a két szomszédos telket is meg kellett vásárolni.