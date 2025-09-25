Nagy a baj! Fertőzés miatt bezárják a Zirci Arborétumot

Az arborétum, mint történeti kert és angolpark felbecsülhetetlen értéket képvisel, egyben országos jelentőségű védett terület (természetvédelmi terület) is. A parkot azonban az eddig jellemző klíma megváltozása miatt nemcsak a termőhelyi viszonyok kedvezőtlenebbé válása, de több újonnan megjelent kórokozó is károsítja. A klímaváltozás következtében egy nagyon veszélyes, kifejezetten a magas kőriseket megtámadó gombabetegség kezdett terjedni.

Zirci Ciszterci Arborétum.Fotó: skovalsky / Shutterstock

Nemcsak az arborétumból, de egész Magyarországról is kipusztulhat a magas kőris

2019-ben lehetett először olvasni a híres, lébényi kőriserdőt megtámadó kórokozóról. A megfigyelések során kiderült, hogy a gombafonalak a fa gyökerét, tövét támadják meg, akadályozva a víz és tápanyagfelvételt. A helyzetet tovább súlyosbították az aszályos nyarak. A növények teljesen védtelenek a gyorsan terjedő fertőzéssel szemben, így a magas kőris akár teljesen kipusztulhat Magyarországon, sőt egész Európában is.

A fertőzés – ahogy az várható volt – nem állt meg a vármegye határánál, szétterjedt a Bakonyban és megjelent a zirci arborétum magas kőrisfái között is. És sajnos semmilyen módszer nincs a védekezésre, a fákat nem tudják meggyógyítani a szakemberek.

A Zirci Ciszterci Arborétum vezetősége egy Facebook-posztban tudatta a látogatókkal a szomorú hírt, és közölte, hogy a pusztuló példányokat eltávolítják.

„Számtalan egyeztetésen vagyunk túl, faipari és erdészeti szakértőkből, környezet- és természetvédelmi szakemberekből álló munkacsapatunk folyamatosan monitorozza az arborétum állapotát, felmérik és kijelölik a kivágandó fákat. Ennek összegzése után látjuk, hogy összesen mennyi fa lesz érintett, amelyeket a következő tavaszig terjedő időszakban sajnos szükséges kivágnunk” – írták.

Hozzátették, hogy az Arborétum a pár hónapnyi kényszerpihenő után március végétől újra várja a látogatókat, és a tervek szerint a beteg fák eltávolítása mellett a faállomány fiatalítását is folytatják.