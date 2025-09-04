Mutatjuk, ki örökölheti a mesés Armani-vagyont

Giorgio Armani 91 éves korában elhunyt – erősítette meg az Armani Group egy közleményben. Rögtön felvetődik egyúttal, ki örökli a divattervező vagyonát. A Forbes a nettó vagyont 12,1 milliárd dollárra becsüli. Armani vagyonának alapját a 1975-ben alapított Giorgio Armani divatbirodalom képezte. Halála előtt a vállalat vezérigazgatója és egyedüli részvényese volt. Az Armani üzleti tevékenységét kiterjesztette a zene, a sport és az olasz luxusszállodák területére is. Tulajdonosa volt az olasz Olimpia Milano kosárlabdaklubnak, befektetései voltak luxusszállodákban és ingatlanokban, valamint egy 200 lábas jacht tulajdonosa volt - írta a Newsweek.

Giorgio Armani végrendeletét 2016-ban egy milánói közjegyzőnél helyezte el

Fotó: Northfoto

Armaninak nem voltak gyermekei. Halála előtt nem sokkal a Financial Timesnak adott interjúban vázolta fel vállalkozásának utódlási tervét. A lapnak elmondta: „Az utódlási terveim szerint a feladataimat fokozatosan átadom azoknak, akik hozzám a legközelebb állnak... például Leo Dell'Orcónak, a családtagjaimnak és az egész munkatársi csapatnak.”

A Reuters korábban arról írt, csak Armani végrendeletére lehet hagyatkozni, ezt a vállalkozó már 2016-ban letétbe helyezte egy milánói közjegyzőnél, valamint csatolta azokat az alapelveket tartalmazó dokumentumokat is, amelyek mentén az örökösöknek irányítani kell majd a 9 ezer főt foglalkoztató cégcsoportot.

Az örökösök között lesz Rosanna húga és három további családtagja (Silviana és Roberta unokahúgai és Andrea Camerana unokaöccse), a cégnél hosszú ideje dolgozó és a család részeként tekintett Pantaleo Dell’Orco, valamint egy jótékonysági alapítvány, amelyet maga Armani alapított.

Rosannát és az alapítványt kivéve a többiek 2023-ban már vezérigazgatósági tagok. Silvana és Dell’Orco a tervező csapatot vezeti, és szorosan együtt dolgozik Armanival. Roberta a szórakoztató és VIP-kapcsolatok vezetője, Camerana pedig a fenntarthatósági részleg ügyvezető igazgatója. A végrendelettel együtt Armani egy alapítványt is alapított 2016-ban, aminek kis részesedése van a vállalatban. Az alapítvánnyal az olasz mágnás célja a vállalkozás megvédése, a tőke egy részének jótékony célra való fordítása, valamint Armani befolyásának biztosítása.