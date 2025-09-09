Fontos bejelentést tettek az árréscsökkentés kapcsán – ez mindenkit érint!

Meghosszabbítottuk az árréscsökkentést, az élelmiszer-utalványok kézbesítése folyamatos – a kormány tovább küzd az indokolatlan áremelésekkel szemben. A kormány számára a magyar emberek, kiemelten a családok és a nyugdíjasok védelme az első, ezért határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az árréscsökkentés marad, meghosszabbította a kormány november 30-ig/Fotó: https://kormany.hu/

Ennek érdekében a kormány november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, valamint önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében, amelyhez július 1-jétől a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak. Az árcsökkentő intézkedések mellett a kormány kiemelten támogatja a nyugdíjasokat is, számukra szeptember 2-ától megkezdődött a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványok kézbesítése.

Friss adatok a fogyasztói árakról

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 augusztusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék volt, az előző hónaphoz képest pedig nem változtak az árak. Az élelmiszer-infláció mértéke éves alapon 5,9 százalékot tett ki, míg júliushoz képest nem történt emelkedés. Ezen belül vizsgálva, a hideg élelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva éves alapon 4,7 százalékkal emelkedtek, az előző hónaphoz képest pedig 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak.

Az árréscsökkentés érdemi eredményeket hoz

A kormány tovább harcol az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést. Az árréscsökkentés érdemben csökkenti az árakat, a drogériákban átlagosan 26,5 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek. A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is, ehhez július 1-től a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak. Az árcsökkentés intézkedések összességében mintegy 1,6 százalékponttal mérsékelték az inflációt 2025 augusztusában.