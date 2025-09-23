Átalány vagy diktálás? – elmondjuk kinek, mikor és melyik éri meg

A rezsiszámlázásnak két módja van: az átalánydíj és havonkénti diktálás. A döntés egyéni mérlegelést igényel: a pénzügyi tervezhetőség, a fogyasztási szokások és az energiatudatosság egyaránt szerepet játszanak. Az biztos, hogy érdemes figyelemmel követni, mennyit fogyaszt a háztartásunk, akkor jó döntést hozunk, hogy a rezsi fizetését illetően mi való nekünk, az átalány vagy diktálás.

Melyik a kedvezőbb az átalány vagy diktálás, sokan nem tudják/Fotó: Csudai Sándor

Nézzük, mi a két módszertan között a különbség. Az átalány esetén a szolgáltató a korábbi fogyasztás alapján kiszámítja az éves igényt, majd elosztja 12-vel, így minden hónapban ugyanannyit fizetünk. Ez stabil, kiszámítható terhelést jelent télen és nyáron is. De az elszámolási évforduló idején, többnyire augusztusban elszámoló számlát kapunk, ami lehet visszatérítés vagy pótfizetés. A diktálás pontosan a havi fogyasztást tükrözi, így jobban ösztönöz a takarékosságra, viszont télen magasabb lehet a számla. De precizitást, ügyintézést igényel, észben kell tartani a dikálási időszakot, és le kell jelenteni az adatokat, ellenkező esetben a szolgáltató becsléssel állapítja meg a fogyasztást.



Mi a jobb, átalány vagy diktálás?

Felmerülhet a kérdés, mikor érdemes váltani, vannak-e konkrét esetek. Átalányról diktálásra akkor érdemes váltani, ha csökkent a fogyasztás (például a lakóingatlan szigetelése, vagy napelem felszerelése után). Fontos a pontos havi követés, és bírni kell a téli magasabb számlát, amikor magasabb lesz a fogyasztás. De jó megoldás lehet, ha túl magas az éves elszámoló számla. Diktálásról átalányra akkor érdemes váltani, ha fontos a kiszámítható havi rezsi, és zavaró a téli ingadozás. A váltás évente egyszer, az augusztusi elszámolás után lehetséges, érdemes előtte átnézni az éves fogyasztást átszámolni. Átalányról diktálásra váltáskor először rendezni kell az elszámoló számlát, és az új rendszer legalább egy évig érvényben marad. Diktálás esetén havonta meg kell adni az óraállást, különben a szolgáltató becsléssel számláz. Az MVM tájékoztatója szerint összességében minden esetben a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni a fogyasztó, és hozzájut a megfelelő kedvezményhez, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett. Diktálás esetén mindig azt az energiamennyiséget fizeti a következő számlában, amelyet az előző hónapban ténylegesen felhasznált. Tehát így nyári időszakban alacsonyabbak, míg a téli hónapokban magasabbak a gázszámlái.

Mire kell figyelni - tippek AGázostól

A szakértők arra hívják fel a figyelmet, az átalányfizetés kétélű fegyver. Sokan azért szeretik, mert kiszámítható a rendszer, de az évfordulós elszámolás okozhat kellemetlen meglepetést is. Ha jelentős a többletfogyasztás, meghaladja a rezsicsökkentésben megengedett limitet, akkor a lakossági kedvezményes ár helyett lakossági piaci árat kell fizetni.

Azaz ha túlléptük a 2523 kWh/év villamosenergia

- vagy 1729 m³/év földgázkeretet,

a többletet már a jóval magasabb, lakossági piaci áron kell kifizetni.