Átalány vagy diktálás? – elmondjuk kinek, mikor és melyik éri meg

A rezsiszámlázásnak két módja van: az átalánydíj és havonkénti diktálás. A döntés egyéni mérlegelést igényel: a pénzügyi tervezhetőség, a fogyasztási szokások és az energiatudatosság egyaránt szerepet játszanak. Az biztos, hogy érdemes figyelemmel követni, mennyit fogyaszt a háztartásunk, akkor jó döntést hozunk, hogy a rezsi fizetését illetően mi való nekünk, az átalány vagy diktálás.
Nézzük, mi a két módszertan között a különbség. Az átalány esetén a szolgáltató a korábbi fogyasztás alapján kiszámítja az éves igényt, majd elosztja 12-vel, így minden hónapban ugyanannyit fizetünk. Ez stabil, kiszámítható terhelést jelent télen és nyáron is. De az elszámolási évforduló idején, többnyire augusztusban elszámoló számlát kapunk, ami lehet visszatérítés vagy pótfizetés. A diktálás pontosan a havi fogyasztást tükrözi, így jobban ösztönöz a takarékosságra, viszont télen magasabb lehet a számla. De precizitást, ügyintézést igényel, észben kell tartani a dikálási időszakot, és le kell jelenteni az adatokat, ellenkező esetben a szolgáltató becsléssel állapítja meg a fogyasztást.
Felmerülhet a kérdés, mikor érdemes váltani, vannak-e konkrét esetek. Átalányról diktálásra akkor érdemes váltani, ha csökkent a fogyasztás (például a lakóingatlan szigetelése, vagy napelem felszerelése után). Fontos a pontos havi követés, és bírni kell a téli magasabb számlát, amikor magasabb lesz a fogyasztás. De jó megoldás lehet, ha túl magas az éves elszámoló számla. Diktálásról átalányra akkor érdemes váltani, ha fontos a kiszámítható havi rezsi, és zavaró a téli ingadozás. A váltás évente egyszer, az augusztusi elszámolás után lehetséges, érdemes előtte átnézni az éves fogyasztást átszámolni. Átalányról diktálásra váltáskor először rendezni kell az elszámoló számlát, és az új rendszer legalább egy évig érvényben marad. Diktálás esetén havonta meg kell adni az óraállást, különben a szolgáltató becsléssel számláz. Az MVM tájékoztatója szerint összességében minden esetben a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni a fogyasztó, és hozzájut a megfelelő kedvezményhez, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett. Diktálás esetén mindig azt az energiamennyiséget fizeti a következő számlában, amelyet az előző hónapban ténylegesen felhasznált. Tehát így nyári időszakban alacsonyabbak, míg a téli hónapokban magasabbak a gázszámlái.
A szakértők arra hívják fel a figyelmet, az átalányfizetés kétélű fegyver. Sokan azért szeretik, mert kiszámítható a rendszer, de az évfordulós elszámolás okozhat kellemetlen meglepetést is. Ha jelentős a többletfogyasztás, meghaladja a rezsicsökkentésben megengedett limitet, akkor a lakossági kedvezményes ár helyett lakossági piaci árat kell fizetni.
a többletet már a jóval magasabb, lakossági piaci áron kell kifizetni.
Az Origo kérdésére a 170 ezres TikTok követőtáborral jelentkező „AGázos” néven működő tartalomszolgáltató szerelő elmondta, a kisebb lakásban élők jellemzőn nem lépik át a keretet. A nagy alapterületű ingatlanok, családi házak esetében már van esély arra, hogy az átalányfizetők egy nagyobb számlával szembesülnek, mert túllépik a fogyasztást. Spórolni úgy lehet, ha a családi házakban a gázfűtés mellé korszerű splitklímát szereltetünk fel, és vegyesen használjuk a két fűtést. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a klímákat nem szabad ki-, be kapcsolgatni, mert akkor sokkal többet fogyasztanak, elegendő beállítani azt a hőfokot, amire fel szeretnénk fűteni a lakást, és hagyni, hogy a berendezés moduláljon. Hozzátette: sokan tapasztalják a téli időszakban, hogy hiába működik a padlófűtés vagy a radiátoros rendszer, a lakás hőmérséklete nem mindenhol egyforma.
A meleg levegő hajlamos a mennyezet alatt megrekedni, miközben lent, ahol ténylegesen élünk, hűvösebbnek érezzük a környezetet. Ezt a rétegződést egy egyszerű trükkel meg lehet törni: a klíma ventilátor üzemmódjának használatával.
A klíma ilyenkor nem fűt, csupán a levegőt mozgatja. Ez viszont elegendő ahhoz, hogy a mennyezetnél megrekedt meleget visszakeverje a szoba alsó rétegeibe, így a helyiségben sokkal egyenletesebb hőeloszlás alakul ki. Az eredmény meglepően kézzelfogható: nem kell magasabbra állítani a termosztátot, hiszen már alacsonyabb hőfokon is komfortosabbnak érezzük a lakást. Egy-két fokkal lejjebb véve a beállítást akár öt-tíz százaléknyi energiát is meg lehet takarítani a fűtési költségekből. Mindez úgy érhető el, hogy közben a klíma fogyasztása elenyésző, hiszen a ventilátor működése nagyjából egy erősebb izzó áramigényével egyenlő. Azokban a helyiségekben, ahol magasabb a belmagasság, vagy egyszerre működik padló- és radiátorfűtés, a hatás még látványosabb lehet. Természetesen figyelni kell arra, hogy a légáram ne okozzon huzatérzetet, és a klíma ventilátorát célszerű lefelé vagy oldalra irányítani. Összességében tehát a klíma ventilátor üzemmódja nem önmagában spórol, hanem segít a meglévő fűtési rendszer hatékonyabb működésében. A melegebb és kiegyenlítettebb hőérzet révén csökkenhet a fogyasztás, javul a komfort, és mindez szinte pluszköltség nélkül valósítható meg - magyarázta közösségi média felületein sok hasznos tartalmat adó AGázos néven ismert szakember.