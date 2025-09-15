Ez durva, fel kell készülni rá: már januárban dolgozni kell az egyik szombaton

2026-ban sem maradunk a naptári munkarendtől való eltéréssel előálló hosszú hétvégék nélkül, ebből adódóan viszont „ledolgozós szombat” is lesz a következő évben. Az áthelyezett munkanapok gyakorlata jövőre is folytatódik, az erre vonatkozó rendelete a Nemzetgazdasági Minisztériumnak már tavasszal megjelent (10/2025. (IV. 30.) NGM rendelet a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről). Többen talán már áttekintették, hogy mely hosszú hétvégékkel tervezhetik a következő évi pihenéseiket és családi programjaikat, ennek kapcsán pedig nem árt felidézni: már az év elején lesz egy áthelyezett munkanap.

El kell menni a munkába: áthelyezett munkanappal indul 2025: január 10-én le kell dolgozni a január 2-i pihenőnapot (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Áthelyezett munkanap lesz január második szombatja

Ez az áthelyezett munkanap 2026. január 2. napjához kötődik, mely péntekre esik. A megelőző nap, január 1-je, újév napja, a megszokottak szerint munkaszüneti nap lesz az általános munkarendben dolgozóknak. Január 3-a szombat pedig pihenőnap. Az e napokat megelőző héten pedig karácsony ünnepe miatt lesz lehetőség a hosszabb pihenésre, feltöltődésre, amely még január első napjaiban is folytatódhat. Különösen úgy, hogy a munkaügyi rendelet miatt azt nem kell megszakítani január 2-án munkával.

Ennek azonban ára van, mert január 2-a áthelyezett munkanapként nem „tűnik el” a rendszerből, pusztán január 10-re kerül. Ez azt jelenti, hogy a január 2-ára, péntekre járó általános munkaszüneti napot majd a következő szombaton (január második szombatján) kell majd pótolni, pontosabban ledolgozni.

Így január első teljes hetében hat munkanapot kell majd teljesíteniük az általános munkarendben dolgozóknak.

2026-ban több átóhelyezett munkanapra kell készülni, a dátumok áttekintése alapján megállapítható, hogy főként hasonló okokból lesznek hosszú hétvégéink. Ez alól december 24-e kivétel, mivel hivatalosan idén is munkanapnak számít, amit előzőleg, december 12-én kell ledolgozni.

Az áthelyezések, ez e módon párba állítható napok a következők:

a) 2026. január 10., szombat munkanap; 2026. január 2., péntek pihenőnap

b) 2026. augusztus 8., szombat munkanap; 2026. augusztus 21., péntek pihenőnap

c) 2026. december 12., szombat munkanap; 2026. december 24., csütörtök pihenőnap

Az NGM által kiadott rendelet rögzíti: a rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

