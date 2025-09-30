Ezért települ Magyarországra ennyi, élvonalbeli autógyár

Magyarország vitathatatlanul autóipari nagyhatalom a gazdaság egészében elfoglalt súlyát tekintve. Az adatok szerint 2023-ban a feldolgozóipar termelési értékének 26, bruttó hozzáadott értékének 17, alkalmazásban állóinak 15 százalékát adta a járműgyártás. A 2024-es, előzetes adatok szerint a járműipar kb. 20 százalékkal járult hozzá a magyar nemzeti GDP-hez. Ilyen óriási arányok és számok mellett, a járműipar nemzetgazdaságban betöltött súlyára tekintettel érdemes közelebbről megvizsgálni, milyen körülmények között bukdácsol gyárbezárásról gyárbezárásra a német autóipar, miközben Magyarországon sorra létesülnek az autóipari beruházások, autógyárak épülnek.

Madártávlatból a debreceni BMW gyár, előtérben az új autók minőségellenőrzésére szolgáló tesztpálya

Fotó: BMW

Mi zajlik a német autógyárak színfalai mögött?

Nagyjából egy éve annak, hogy ledőltek a színfalak, és nem lehetett tovább rejtegetni: komoly bajban van a német autóipar. A kialakult helyzetben a német autóipar szinonimájának tekintett Volkswagen a II. világháborút követő időszakra tekintve példátlan intézkedésként bejelentette, hogy bezárja három németországi gyárát. A konszern akkor azt is közölte, hogy

a magas energia- és bérköltségek, a kemény ázsiai verseny, az európai és kínai kereslet gyengülése, valamint a vártnál lassabb elektromos átállás miatt

felmondani készül az 1994 óta érvényben lévő munkahelyvédelmi programját, amely 2029-ig gátat szab az elbocsátásoknak. Az elbocsátások pedig meg is kezdődtek.

Az első dominókat több követte: novemberben már a brüsszeli Audi-gyár bezárásól érkeztek hírek, mely idén február végén meg is történt. Nemrég a legendás drezdai, kialakítása miatt Átlátszónak hívott Volkswagen-gyár idén év végére tervezett leállásáról szóltak a sajtóértesülések, bár most úgy tűnik, a gyárterület megmenekül, mert azt a konszern más feladatokra fogja használni, ugyanakkor autót valóban nem készítenek már ott jövőre. Termelési leállásokat pedig addig is fognak tartani idén Drezdában, ahogy más európai, például a Stellantishoz tartozó gyárakban is.

A gyárbezárási hullám egyébként nem csak Németországban söpri el a Volkswagen üzemeit: a konszern defenzívában van a kínai piacon is, egyrészt eladásai csökkenése miatt, másrészt a kínai márkák hódításával összefüggésben. Ezért bezárja nankingi gyárát is, ahol belső égésű motorral szerelt járművek készültek. A SAIC Motor Company kínai partner közös gyára ugyanakkor csak egy abból a közel 40 gyártóbázisból, amit a Volkswagen Kínában működtet, így ez a bezárás tragédiának semmiképp, de intő jelnek annál inkább tekinthető.