Ezért települ Magyarországra ennyi, élvonalbeli autógyár

Magyarország vitathatatlanul autóipari nagyhatalom a gazdaság egészében elfoglalt súlyát tekintve. Az adatok szerint 2023-ban a feldolgozóipar termelési értékének 26, bruttó hozzáadott értékének 17, alkalmazásban állóinak 15 százalékát adta a járműgyártás. A 2024-es, előzetes adatok szerint a járműipar kb. 20 százalékkal járult hozzá a magyar nemzeti GDP-hez. Ilyen óriási arányok és számok mellett, a járműipar nemzetgazdaságban betöltött súlyára tekintettel érdemes közelebbről megvizsgálni, milyen körülmények között bukdácsol gyárbezárásról gyárbezárásra a német autóipar, miközben Magyarországon sorra létesülnek az autóipari beruházások, autógyárak épülnek.
Nagyjából egy éve annak, hogy ledőltek a színfalak, és nem lehetett tovább rejtegetni: komoly bajban van a német autóipar. A kialakult helyzetben a német autóipar szinonimájának tekintett Volkswagen a II. világháborút követő időszakra tekintve példátlan intézkedésként bejelentette, hogy bezárja három németországi gyárát. A konszern akkor azt is közölte, hogy
a magas energia- és bérköltségek, a kemény ázsiai verseny, az európai és kínai kereslet gyengülése, valamint a vártnál lassabb elektromos átállás miatt
felmondani készül az 1994 óta érvényben lévő munkahelyvédelmi programját, amely 2029-ig gátat szab az elbocsátásoknak. Az elbocsátások pedig meg is kezdődtek.
Az első dominókat több követte: novemberben már a brüsszeli Audi-gyár bezárásól érkeztek hírek, mely idén február végén meg is történt. Nemrég a legendás drezdai, kialakítása miatt Átlátszónak hívott Volkswagen-gyár idén év végére tervezett leállásáról szóltak a sajtóértesülések, bár most úgy tűnik, a gyárterület megmenekül, mert azt a konszern más feladatokra fogja használni, ugyanakkor autót valóban nem készítenek már ott jövőre. Termelési leállásokat pedig addig is fognak tartani idén Drezdában, ahogy más európai, például a Stellantishoz tartozó gyárakban is.
A gyárbezárási hullám egyébként nem csak Németországban söpri el a Volkswagen üzemeit: a konszern defenzívában van a kínai piacon is, egyrészt eladásai csökkenése miatt, másrészt a kínai márkák hódításával összefüggésben. Ezért bezárja nankingi gyárát is, ahol belső égésű motorral szerelt járművek készültek. A SAIC Motor Company kínai partner közös gyára ugyanakkor csak egy abból a közel 40 gyártóbázisból, amit a Volkswagen Kínában működtet, így ez a bezárás tragédiának semmiképp, de intő jelnek annál inkább tekinthető.
Némi szükséges leegyszerűsítéssel élve – és az ítéletmondás szándéka nélkül – foglaljuk össze a német autóipari krízis okait, melyek egymást erősítve vannak jelen a helyzetben:
A 2023-as adatok szerint világviszonylatban Németországban a legmagasabb a járműiparban a munkaerő költsége, átlagosan 62 euró óránként, ami további nehezítő körülmény a német gyárak számára a rendkívül kompetitív szektorban.
Ha viszont nincsenek meg a feltételek a fogyasztók oldalon a vásárlások felpörgéséhez, akkor - mint láttuk - a német autóipar nem hogy felgyorsítja otthon az elektromos átállást, hanem inkább visszafog, leépít, és levegőért kapkod.
A német autóiparnak egyelőre az amerikai vámokkal van szerencséje, azért, mert a német autók exportjáért az EU is tett engedményeket Washingtonnak. Ezt megelőzősen ijesztő volt nézni, hogy áprilisban 13, májusban 25, júniusban pedig az előző év azonos időszakához képest 30 százalékkal csökkent az USA-ba irányuló német járműexport.
