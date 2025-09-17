Megérkezett a segítség a nehéz helyzetbe került, Babaváró kölcsönt felvetteknek

A Babaváróként ismert kormányzati családtámogatási forma a legnépszerűbb családtámogatási intézkedés, amit tavaly év végéig már 260 ezernél többen vettek igénybe 2019 óta; ennek köszönhetően 221 ezer gyerek született meg, illetve ezeknek a családoknak addig bezárólag 2538 milliárd forint összegű segítséget nyújtott az intézkedés. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a Babaváró kölcsönt felvett családok önhibájukon kívül kerülnek olyan nehéz helyzetbe, melyben gondot okoz a felvett összeg törlesztése. Ezért a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kezdeményezésére létrejött megállapodás alapján most elindult az a méltányossági alap, amelyből az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok Babaváró kölcsönének visszafizetése történik – tudatta a tárca.
Közleményük szerint a KIM a társadalmi felelősségvállalás jegyében kezdeményezte, hogy a pénzügyi szektor képviselői anyagilag járuljanak hozzá egy olyan megoldás megvalósításához, amely az önhibájukon kívül váratlan és nehéz élethelyzetbe került családokat segítve méltányossági alapon lehetővé teszi a Babaváró kölcsöntartozások elengedését. Ennek előzményeit az Origo ebben a cikkben mutatta be.
A partnerszervezetek ebben:
A megállapodáuk alapján létrejött 600 millió forintos méltányossági alapot a Máltai Szeretetszolgálat kezeli, így az érintettek a karitatív szervezetnél kérelmezhetik tartozásuk végtörlesztését.
A méltányossági alappal azok a családok kaphatnak jelentős segítséget, akik a kölcsön felvételét követően a szülő halála vagy teljes rokkantsága miatt kerültek nehéz élethelyzetbe. A részletekről a Máltai Szeretetszolgálat honlapján minden információ megtalálható
– adott tájékoztatást a minisztérium.
Közölték: a kormány a jövőben is következetesen a családok mellett áll, ellentétben az ellenzéki pártokkal. „A baloldal 2010 előtti családellenes kormányzása devizahitelekbe hajszolta a magyar családokat, ellenzékben pedig nem szavazták meg a legtöbb, a magyar családokat segítő intézkedést. A Tisza Párt kiszivárgott tervei egyértelművé tették, hogy Brüsszel kedvenc magyar pártja a bukott baloldali politikát akarja folytatni. Az adóemelések, a családtámogatások tervezett felülvizsgálata, a rezsicsökkentés megszüntetése és a többi brüsszeli elvárás teljesítése újra tönkretenné a magyar családokat” – fogalmazott a tárca.
Kiemelték: „a baloldallal ellentétben a kormányra a jövőben is számíthat minden magyar család. Arra kérjük az ellenzéki pártokat, hogy a nehéz élethelyzetbe került családok tragédiáiból a választások közeledtével se próbáljanak politikai tőkét kovácsolni.”
Tájékoztatást adott a nehéz helyzetbe jutott, Babaváró kölcsönt felvett családok lehetőségeiről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint a segélyalap kezelője. Az általuk közzétett információk szerint idén szeptember 15. és 2026. augusztus 31. között kérvényezhetik az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok az általuk felvett Babaváró kölcsön végtörlesztését a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz benyújtott dokumentációval.
A támogatást azok igényelhetik, akiknél a kölcsön felvételét követően az egyik (vagy mindkét) házastárs elhalálozott, vagy akiknél 90 százalékot elérő munkaképesség csökkenést állapítottak meg.
Az érintett családok életében új szakasz kezdődött volna a gyermekvállalással és a babaváró kölcsön jelentette lehetőségekkel, a tervezett jövő helyett azonban baleset, súlyos betegség, vagy váratlan tragédia változtatta meg a sorsukat. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére létrejött megállapodás méltányossági alapon teremt lehetőséget a feltételeknek megfelelő családok tartozásának végtörlesztésére – jelzi a szervezet.
A kérelmeket postai úton lehet benyújtani a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz (1535 Budapest, Pf. 803, a borítékon fel kell tüntetni: „Babaváró”.) A kérelmek benyújtásához szükséges információk a maltai.hu/babavarovegtorlesztes weboldalon elérhetők, az ügyintézéshez segítséget pedig a babavaro.vegtorlesztes@maltai.hu e-mail címen lehet kérni.
A Magyar Bankszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetsége tagintézményei – 11 hitelintézet és 7 biztosító társaság részvételével – közérdekű kötelezettségvállalással összesen 600 millió forintos keretet hoztak létre a végtörlesztések kifizetésére. A méltányossági eljárást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat folytatja le, az érintett családok postai úton benyújtott kérelmükben igényelhetik tartozásuk végtörlesztését. A karitatív szervezet eredeti okiratok alapján vizsgálja meg, hogy a pályázók megfelelnek-e a feltételeknek. Kedvező elbírálás esetén a Szeretetszolgálat végtörleszti a család fennálló tartozását, a kölcsönt nyújtó hitelintézet pedig értesítést küld a követelés megszűnéséről.