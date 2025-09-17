Megérkezett a segítség a nehéz helyzetbe került, Babaváró kölcsönt felvetteknek

A Babaváróként ismert kormányzati családtámogatási forma a legnépszerűbb családtámogatási intézkedés, amit tavaly év végéig már 260 ezernél többen vettek igénybe 2019 óta; ennek köszönhetően 221 ezer gyerek született meg, illetve ezeknek a családoknak addig bezárólag 2538 milliárd forint összegű segítséget nyújtott az intézkedés. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a Babaváró kölcsönt felvett családok önhibájukon kívül kerülnek olyan nehéz helyzetbe, melyben gondot okoz a felvett összeg törlesztése. Ezért a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kezdeményezésére létrejött megállapodás alapján most elindult az a méltányossági alap, amelyből az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok Babaváró kölcsönének visszafizetése történik – tudatta a tárca.

Segítséget kaphatnak a Babavárót felvett, de önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Segítenek a pénzügyi szektor szereplői a Babavárót felvetteknek

Közleményük szerint a KIM a társadalmi felelősségvállalás jegyében kezdeményezte, hogy a pénzügyi szektor képviselői anyagilag járuljanak hozzá egy olyan megoldás megvalósításához, amely az önhibájukon kívül váratlan és nehéz élethelyzetbe került családokat segítve méltányossági alapon lehetővé teszi a Babaváró kölcsöntartozások elengedését. Ennek előzményeit az Origo ebben a cikkben mutatta be.

A partnerszervezetek ebben:

a Magyar Bankszövetség,

a Magyar Biztosítók Szövetsége, és

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A megállapodáuk alapján létrejött 600 millió forintos méltányossági alapot a Máltai Szeretetszolgálat kezeli, így az érintettek a karitatív szervezetnél kérelmezhetik tartozásuk végtörlesztését.

A méltányossági alappal azok a családok kaphatnak jelentős segítséget, akik a kölcsön felvételét követően a szülő halála vagy teljes rokkantsága miatt kerültek nehéz élethelyzetbe. A részletekről a Máltai Szeretetszolgálat honlapján minden információ megtalálható

– adott tájékoztatást a minisztérium.

Közölték: a kormány a jövőben is következetesen a családok mellett áll, ellentétben az ellenzéki pártokkal. „A baloldal 2010 előtti családellenes kormányzása devizahitelekbe hajszolta a magyar családokat, ellenzékben pedig nem szavazták meg a legtöbb, a magyar családokat segítő intézkedést. A Tisza Párt kiszivárgott tervei egyértelművé tették, hogy Brüsszel kedvenc magyar pártja a bukott baloldali politikát akarja folytatni. Az adóemelések, a családtámogatások tervezett felülvizsgálata, a rezsicsökkentés megszüntetése és a többi brüsszeli elvárás teljesítése újra tönkretenné a magyar családokat” – fogalmazott a tárca.