Figyelmeztetés: Ukrajna felosztását jósolja egy ír újságíró

Fekete Tamás

Posztvakációs hullámvölgy: a Balaton lehet gyógyír, mutatjuk, miért

Gyakori jelenség ősz elején a nyaralás utáni depresszió, pontosabban a rendes kerékvágásba való visszatérés nehéz. Sokan egy nyaralás után fáradtabbak, alvási problémákkal küzdenek. Az egyik turisztikai szervezet szerint, erre problémára a Balaton lehet az egyik legjobb gyógymód. Mindez összefügg a négyévszakos turizmussal, mutatjuk, hogyan.
Fekete TamásBalatonBike365Balatonturizmus

A kutatásokban sokszor emlegetett nyaralás utáni motiválatlanságra tudatos stratégiákkal lehet válaszolni. A rosszkedv elkerülésében segíthetnek az akár egynapos vagy hétvégi kirándulások, különösen, ha a természethez kötődnek. Éskovács Péter, a szervezet tanácsadója szerint, az utazás utáni motiválatlansággal nem  csak  itthon küzdünk. Szerinte: a világon mindenkit érinthet a nyaralás utáni “posztvakációs hullámvölgy” szindrómája – és ez teljesen normális. 

Balatonalmádi, tájkép Balaton
A Balaton hétvégente egész évben kínálhat programokat
Fotó: Shutterstock

Egy idén közreadott amerikai kutatás szerint a válaszadók több mint negyede számolt be az utazás utáni motiválatlanságról, 21%-a szomorúságról, míg ugyanennyien a következő utazás iránti sóvárgást említették a vakációt követő napokban. 

A jó hír viszont az, hogy posztvakációs hullámvölgy tünetei átlagosan néhány napig, de max. két hétig tarthatnak, mielőtt maguktól enyhülnek.-mondta Éskovács.

„Ha túl is vagyunk a nyári utazásokon, mindig van lehetőség arra, hogy fokozatosan szoktassuk magunkat vissza a hétköznapokba. És miért ne törhetnénk meg a hétköznapokat egy-egy remek hétvégi kirándulással, kulturális programmal, gasztronómiai élménnyel, amire bőven van lehetőség a Balatonnál egész évben – javasolja Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Az úgynevezett aktív turizmusnak lehet itt most szerepe, akár, ha a kulturális eseményeket nézzük, vagy csak beülünk egy remek ebédre, fagyira valahová, nem beszélve az ilyenkor is nyitva tartó pincékről, borászatokról, ahová mindenképp érdemes szüret után betérni. A jól létünk érdekében érdemes akár egyetlen napra is kimozdulni, a szolgáltatók pedig elsősorban a hétvégére koncentrálva rengeteg ajánlattal várják az idelátogatókat.” 

Itt lép be 

a négyévszakos turizmus szerepe a magyar tengernél,

 ami a kormányzat részéről régóta cél. Ezt nem egész éves főszezonként kell elképzelni, hanem pontosan ezekre az egynapos programokra, a hétvégékre koncentrál és ösztönzi a szolgáltatókat a nyitvatartásra.

Fekete Tamás szerint a tó körül több mint 1500 szolgáltató tart egész évben nyitva, és a helyek nagy részéhez akár biciklivel is eljuthatunk, hiszen a BalatonBike365 rendszer közel ezer kilométer kerékpárúttal és modern szolgáltatásokkal várja az aktív turizmus kedvelőit. 

Néhány ajánlat szeptemberre: 

  • Szombat délelőttönként indul a Kulthajó rendezvénysorozat a Helka nosztalgiahajón Keszthelyről
  • -  12-én a siófoki hajóállomásról indul a Jógahajó, igazi csodás feltöltődés a balatoni naplementében
  • -  Badacsonyban 12-e és 14-e közt vár mindenkit a szüret, természetesen rengeteg családi programmal, felvonulással
  • -  20-án Tihanyban lehet mulatni a szüreti rendezvényen, de persze sok más balatoni település programját érdemes megnézni, hiszen a szüreti bál gyakori esemény ebben a hónapban a tó körül. Tihanyban egyébként több helyen is kifüggesztették a jelentősebb programokat, egészen karácsonyig vannak olyan hétvégék, amikor érdemes ide látogatni, készülnek például Márton-napra is.
  • -  Aki komolyzenére vágyik, menjen el Hévízre, ahol szeptemberben és októberben minden szerdán a Szentlélek Templomban orgonajáték zengi be a teret Teleki Miklós orgonaművész jóvoltából 
  • -  Háromnapos őszi vadulás várja a vadételek szerelmeseit Zamárdiban, szeptember 26-tól. Az ínycsiklandó hétvégén remek fogásokat lehet megkóstolni, természetesen a hozzájuk illő helyi borokkal
     

 

 

