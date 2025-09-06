Posztvakációs hullámvölgy: a Balaton lehet gyógyír, mutatjuk, miért

A kutatásokban sokszor emlegetett nyaralás utáni motiválatlanságra tudatos stratégiákkal lehet válaszolni. A rosszkedv elkerülésében segíthetnek az akár egynapos vagy hétvégi kirándulások, különösen, ha a természethez kötődnek. Éskovács Péter, a szervezet tanácsadója szerint, az utazás utáni motiválatlansággal nem csak itthon küzdünk. Szerinte: a világon mindenkit érinthet a nyaralás utáni “posztvakációs hullámvölgy” szindrómája – és ez teljesen normális.

A Balaton hétvégente egész évben kínálhat programokat

Fotó: Shutterstock

Egy idén közreadott amerikai kutatás szerint a válaszadók több mint negyede számolt be az utazás utáni motiválatlanságról, 21%-a szomorúságról, míg ugyanennyien a következő utazás iránti sóvárgást említették a vakációt követő napokban.

A jó hír viszont az, hogy posztvakációs hullámvölgy tünetei átlagosan néhány napig, de max. két hétig tarthatnak, mielőtt maguktól enyhülnek.-mondta Éskovács.

„Ha túl is vagyunk a nyári utazásokon, mindig van lehetőség arra, hogy fokozatosan szoktassuk magunkat vissza a hétköznapokba. És miért ne törhetnénk meg a hétköznapokat egy-egy remek hétvégi kirándulással, kulturális programmal, gasztronómiai élménnyel, amire bőven van lehetőség a Balatonnál egész évben – javasolja Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Az úgynevezett aktív turizmusnak lehet itt most szerepe, akár, ha a kulturális eseményeket nézzük, vagy csak beülünk egy remek ebédre, fagyira valahová, nem beszélve az ilyenkor is nyitva tartó pincékről, borászatokról, ahová mindenképp érdemes szüret után betérni. A jól létünk érdekében érdemes akár egyetlen napra is kimozdulni, a szolgáltatók pedig elsősorban a hétvégére koncentrálva rengeteg ajánlattal várják az idelátogatókat.”

Itt lép be

a négyévszakos turizmus szerepe a magyar tengernél,

ami a kormányzat részéről régóta cél. Ezt nem egész éves főszezonként kell elképzelni, hanem pontosan ezekre az egynapos programokra, a hétvégékre koncentrál és ösztönzi a szolgáltatókat a nyitvatartásra.

Fekete Tamás szerint a tó körül több mint 1500 szolgáltató tart egész évben nyitva, és a helyek nagy részéhez akár biciklivel is eljuthatunk, hiszen a BalatonBike365 rendszer közel ezer kilométer kerékpárúttal és modern szolgáltatásokkal várja az aktív turizmus kedvelőit.