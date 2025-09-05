Hatalmas leállások jönnek egy hazai nagybanknál, rengeteg ügyfél érintett

Előre tervezett bankszünnapok lesznek ebben a hónapban az OTP Banknál, amiről a honlapjukon tájékoztatják ügyfeleiket. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Szeptemberben három alkalommal lesz bankszünnap az OTP Banknál

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Ekkor lesznek bankszünnapok az OTP-nél:

Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

számlatörténet,

bankon kívüli deviza utalás,

egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

Fejlesztési okokból szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

OTPdirekt,

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),

a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,

az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer.

Fejlesztési okokból szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: