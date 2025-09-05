Hatalmas leállások jönnek egy hazai nagybanknál, rengeteg ügyfél érintett
51 perce
Olvasási idő: 4 perc
Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein az OTP Bank, ezért szeptemberben háromszor is sor kerül leállásokra a pénzintézetnél: ezekben az időszakokban számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A bank által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapokra.
Előre tervezett bankszünnapok lesznek ebben a hónapban az OTP Banknál, amiről a honlapjukon tájékoztatják ügyfeleiket. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.
Ekkor lesznek bankszünnapok az OTP-nél:
Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:
számlatörténet,
bankon kívüli deviza utalás,
egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.
Fejlesztési okokból szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek: