Nagybevásárlók, figyelem: új fizetési megoldás érkezik a boltokba

Mostantól a boltban is fizethetünk Barionnal – írja a vállalat közleménye a tranzakcióról. Bár a magánszemélyek számára elsősorban annak áttételes hatásain keresztül jelentkezhet hatása, de nekik sem feltétlenül közömbös a most bejelentett tranzació: ennek értelében a Barion a PSC CEE Kft. 100 százalékos tulajdonosa lesz, így az Okoskassza márka és a hozzá kapcsolódó megoldások is a Barion csoporthoz kerülnek. Ez a kereskedők számára változásokat hozhat – bár erről egyelőre nem érkezett bejelentés –, tekintve, hogy eddig a magyar Barion a más fizetési szolgáltatóktól eltérő díjazási struktúrájával (sok esetben jutalékmentességgel), valamint adatelemzési megoldásaival tűnt ki a versenyben. A háttérben dolgozó digitális fizetési megoldások költségelemei azonban a vásárók számára sem feltétlen közömbösek, hiszen elképzelhető, hogy egy olcsóbban fenntartott fizetési megoldásnak köszönhetően a fogyasztói árak is barátságosabbak lesznek. Az akvizícvió következményeiről az ügyféloldalon még nincs konkrét információ, azokra érdemes lesz odafigyelni a jövőben.

A Barion megszerzi az OkosKassza szolgáltatóját (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Okoskassza-megoldás kerül a Barionhoz

Az Okoskassza a kiskereskedők és vendéglátósok körében már jól ismert elektronikus pénztárgépeivel és kártyaterminál megoldásaival.

A két vállalat a Barion cégcsoportban működik tovább, így egy olyan átfogó fizetéselfogadói rendszert hoznak létre, amely egyszerre kezeli az online és a bolti fizetéseket is. A több hónapon át előkészített akvizíciót a Magyar Nemzeti Bank már jóváhagyta.

A vásárlók olyan modern, gyors és megbízható bolti fizetési megoldással találkozhatnak majd, amely színvonalában a megszokott Barion fizetési élményt nyújtja. A kereskedők számára pedig egy kézben, egységes rendszerben lesznek kezelhetőek az online és az offline fizetések, ami átláthatóbb folyamatokat, hatékonyabb működést és hosszú távon alacsonyabb adminisztrációs terheket jelent.

A tranzakció nemcsak üzleti szempontból jelent mérföldkövet, hanem a szakmai tudás összekapcsolása miatt is figyelemre méltó. Molnár Tamás, a PSC CEE Kft. ügyvezetője az offline fizetések piacán vált elismert szereplővé, jelentős régiós tapasztalattal. Kiss Sándor, a Barion vezérigazgatója az elmúlt évtizedben az online fizetések területén töltött be meghatározó szakértői pozíciót. A két terület szakértelmével a Barion olyan tudásra építhet, amely hosszú távon is versenyelőnyt jelent a régióban.