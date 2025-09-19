Gigantikus hightech-beruházás érkezik Magyarországra, 2500 munkahely jön létre

Óriásberuházás érkezik Békéscsaba városába: a Vulcan Shield Global (VSG) szingapúri központú, Guangxi tartományban működő nemzetközi technológiai vállalatcsoport, amely fejlett kerámia- és alumíniumszálak és nagy teljesítményű szigetelőanyagok fejlesztésére és gyártására specializálódott. Világszínvonalú termékeit széles körben alkalmazzák az autóiparban, a repülőgépiparban, az energetikában és más ipari ágazatokban. Békéscsabán az első beruházásban épülő üzemben olyan kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd, amelyek akár 1 600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem is folyamatos alumínium-oxid szál előállítására, amely szintén különleges ellenállóképességgel rendelkezik szélsőséges üzemi körülmények között.

Csúcstechnológiát képviselő szingapúri vállalat hoz létre hatalmas üzemet Békéscsaba városában (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Történelmi pillanat Békéscsaba fejlődésében

Takács Árpád főispán történelmi pillanatnak, Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester pirosbetűs ünnepnek nevezte a Békéscsaba és Békés vármegye valaha volt legnagyobb beruházásáról szóló bejelentést, egyúttal mindketten ígéretet tettek arra, hogy minden segítséget megadnak a zöldmezős beruházáshoz.

Takács Árpád kifejtette, régi igény volt a népességmegtartó erő növelése, az elvándorlás csökkentése, új munkahelyek teremtése az

ország egyik legbiztonságosabb és legélhetőbb városában.

Ehhez az alapokat az elmúlt években letették: megépült az M44-es gyorsforgalmi út, elkészült az L120-as vasútvonal, infrastrukturális beruházásokat hajtottak végre és tervezik a reptér fejlesztését is.

„A szakképzési centrumok kiválóan felszereltek és a legjobb szakoktatókkal ellátottak, amely megfelel a vállalat igényeinek; és fejlesztik a vármegyében a felsőoktatást is: a mérnökképzés alapjait letették, a jogászképzés pedig jövőre elindul” – tette hozzá.

A beruházás révén a meglévő vállalatok megerősödhetnek, a szingapúri cég beszállítói, partnerei és együttműködői lehetnek, és reményeik szerint a korábban elvándoroltak közül is sokan hazatérnek

– mondta a főispán.

Takács Árpád úgy fogalmazott „az új Békéscsaba-terv első mérföldkövéről”, hogy „nem követjük a világ fejlődését, hanem alakítjuk azt”.