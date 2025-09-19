Hírlevél

beruházás

Gigantikus hightech-beruházás érkezik Magyarországra, 2500 munkahely jön létre

Egy szingapúri székhelyű vállalat, a Vulcan Shield Global egy 2500 munkavállalót alkalmazó high-tech gyárat épít 2033-ig Békéscsabán – hangzott el a Békés vármegyei megyeszékhelyen pénteken. A Békéscsaba városában megvalósuló hatalmas beruházás 49 milliárd forint kormányzati támogatásban részesül.
beruházásgyárBékéscsaba

Óriásberuházás érkezik Békéscsaba városába: a Vulcan Shield Global (VSG) szingapúri központú, Guangxi tartományban működő nemzetközi technológiai vállalatcsoport, amely fejlett kerámia- és alumíniumszálak és nagy teljesítményű szigetelőanyagok fejlesztésére és gyártására specializálódott. Világszínvonalú termékeit széles körben alkalmazzák az autóiparban, a repülőgépiparban, az energetikában és más ipari ágazatokban. Békéscsabán az első beruházásban épülő üzemben olyan kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd, amelyek akár 1 600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem is folyamatos alumínium-oxid szál előállítására, amely szintén különleges ellenállóképességgel rendelkezik szélsőséges üzemi körülmények között. 

Csúcstechnológiát képviselő szingapúri vállalat hoz létre hatalmas üzemet Békéscsabán (illusztráció), békéscsaba
Csúcstechnológiát képviselő szingapúri vállalat hoz létre hatalmas üzemet Békéscsaba városában (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Történelmi pillanat Békéscsaba fejlődésében

Takács Árpád főispán történelmi pillanatnak, Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester pirosbetűs ünnepnek nevezte a Békéscsaba és Békés vármegye valaha volt legnagyobb beruházásáról szóló bejelentést, egyúttal mindketten ígéretet tettek arra, hogy minden segítséget megadnak a zöldmezős beruházáshoz. 

Takács Árpád kifejtette, régi igény volt a népességmegtartó erő növelése, az elvándorlás csökkentése, új munkahelyek teremtése az 

ország egyik legbiztonságosabb és legélhetőbb városában.

Ehhez az alapokat az elmúlt években letették: megépült az M44-es gyorsforgalmi út, elkészült az L120-as vasútvonal, infrastrukturális beruházásokat hajtottak végre és tervezik a reptér fejlesztését is. 

„A szakképzési centrumok kiválóan felszereltek és a legjobb szakoktatókkal ellátottak, amely megfelel a vállalat igényeinek; és fejlesztik a vármegyében a felsőoktatást is: a mérnökképzés alapjait letették, a jogászképzés pedig jövőre elindul” – tette hozzá. 

A beruházás révén a meglévő vállalatok megerősödhetnek, a szingapúri cég beszállítói, partnerei és együttműködői lehetnek, és reményeik szerint a korábban elvándoroltak közül is sokan hazatérnek

– mondta a főispán.

Takács Árpád úgy fogalmazott „az új Békéscsaba-terv első mérföldkövéről”, hogy „nem követjük a világ fejlődését, hanem alakítjuk azt”.

 Szarvas Péter szavai szerint a kormány és az önkormányzat között több évre visszanyúló jó kapcsolatnak köszönhető, hogy a város befektetésre alkalmas területet tudott kialakítani az északi városrészen lévő ipari parkban, ahol majd „világszínvonalú termékcsaládot” fognak előállítani. Kifejtette, az önkormányzat vállalja, hogy

  • oda a közösségi közlekedés feltételeit megteremti, 
  • fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát, és
  • megépítik a Szarvasi út és a Mokry utca közti kerékpárút még hiányzó, 2 kilométeres szakaszát. 

Szarvas Péter szerint a heterogén termékstruktúra stabil gazdálkodást eredményez majd a vállalatnak Békéscsabán. 

Ebben az ütemezésben épülhet a beruházás

Az első két szakaszt 2029-ig tervezik megvalósítani 1200 munkavállaló felvételével. 

A VSG egy különálló, harmadik beruházással 2033-ig új generációs autóipari anyag gyártásának elindítását is tervezi, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi 10 ezer tonnás kapacitását 140 ezer négyzetméternyi gyártóterületen.

Ezzel a foglalkoztatottak száma 2 500 főre nőhet. 

A beruházást – amely révén Békéscsaba „high-tech ipari központtá válik” – a kormány 49 milliárd forinttal támogatja.

 

