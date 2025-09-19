Gigantikus hightech-beruházás érkezik Magyarországra, 2500 munkahely jön létre

Óriásberuházás érkezik Békéscsaba városába: a Vulcan Shield Global (VSG) szingapúri központú, Guangxi tartományban működő nemzetközi technológiai vállalatcsoport, amely fejlett kerámia- és alumíniumszálak és nagy teljesítményű szigetelőanyagok fejlesztésére és gyártására specializálódott. Világszínvonalú termékeit széles körben alkalmazzák az autóiparban, a repülőgépiparban, az energetikában és más ipari ágazatokban. Békéscsabán az első beruházásban épülő üzemben olyan kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd, amelyek akár 1 600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem is folyamatos alumínium-oxid szál előállítására, amely szintén különleges ellenállóképességgel rendelkezik szélsőséges üzemi körülmények között.
Takács Árpád főispán történelmi pillanatnak, Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester pirosbetűs ünnepnek nevezte a Békéscsaba és Békés vármegye valaha volt legnagyobb beruházásáról szóló bejelentést, egyúttal mindketten ígéretet tettek arra, hogy minden segítséget megadnak a zöldmezős beruházáshoz.
Takács Árpád kifejtette, régi igény volt a népességmegtartó erő növelése, az elvándorlás csökkentése, új munkahelyek teremtése az
ország egyik legbiztonságosabb és legélhetőbb városában.
Ehhez az alapokat az elmúlt években letették: megépült az M44-es gyorsforgalmi út, elkészült az L120-as vasútvonal, infrastrukturális beruházásokat hajtottak végre és tervezik a reptér fejlesztését is.
„A szakképzési centrumok kiválóan felszereltek és a legjobb szakoktatókkal ellátottak, amely megfelel a vállalat igényeinek; és fejlesztik a vármegyében a felsőoktatást is: a mérnökképzés alapjait letették, a jogászképzés pedig jövőre elindul” – tette hozzá.
A beruházás révén a meglévő vállalatok megerősödhetnek, a szingapúri cég beszállítói, partnerei és együttműködői lehetnek, és reményeik szerint a korábban elvándoroltak közül is sokan hazatérnek
– mondta a főispán.
Takács Árpád úgy fogalmazott „az új Békéscsaba-terv első mérföldkövéről”, hogy „nem követjük a világ fejlődését, hanem alakítjuk azt”.
Szarvas Péter szavai szerint a kormány és az önkormányzat között több évre visszanyúló jó kapcsolatnak köszönhető, hogy a város befektetésre alkalmas területet tudott kialakítani az északi városrészen lévő ipari parkban, ahol majd „világszínvonalú termékcsaládot” fognak előállítani. Kifejtette, az önkormányzat vállalja, hogy
Szarvas Péter szerint a heterogén termékstruktúra stabil gazdálkodást eredményez majd a vállalatnak Békéscsabán.
Az első két szakaszt 2029-ig tervezik megvalósítani 1200 munkavállaló felvételével.
A VSG egy különálló, harmadik beruházással 2033-ig új generációs autóipari anyag gyártásának elindítását is tervezi, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi 10 ezer tonnás kapacitását 140 ezer négyzetméternyi gyártóterületen.
Ezzel a foglalkoztatottak száma 2 500 főre nőhet.
A beruházást – amely révén Békéscsaba „high-tech ipari központtá válik” – a kormány 49 milliárd forinttal támogatja.