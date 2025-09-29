Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló fordulat Kaszás Nikolett halála körül – öngyilkosságra utalhatnak a jelek

turista

Újabb mesefalu keményít be, már nem bírják a turisták áradatát

16 perce
Olvasási idő: 8 perc
Idillikus, történelmi múltú falu Hollandiában a szélmalmairól ismert Zaanse Schans, amikre rengeteg turista kíváncsi. A település az odautazók számához képest aránytalanul kicsi, a helyiek pedig besokalltak a tömegtől és a település élhetetlenné válástól. Hamarosan belépődíjat kérhetnek a turistáktól.
turistaZaanse Schansbelépőeuró

Zaanse Schans faluja Hollandia egyik legfestőibb látnivalója, a turisták közötti népszerűségét pedig az is erősíti, hogy Hollandiából igen könnyen megközelíthető. Az alig 100 fős település azonban a tömegturizmus, pontosabban a túlturizmusnak nevezett jelenség hatásai alatt nyög: szélmalmai miatt annyira sok látogató keresi fel minden évben, hogy azt a település infrastruktúrája nem bírja el, a látogatók pedig élő skanzennek tekintik a települést – amit viszont most is működő településként használnak, illetve használnának az ott élők. Ezért hamarosan belépődíjat kell oda fizetni.

Zaanse Schans, a festői holland falu jövőre belépődíjat szed a turistáktól
Fotó: Unsplash

Évi több mint 2 millió látogatót érinthet a belépődíj

Ahhoz, hogy megpróbáljunk képet alkotni arról, mi folyhat a „mesefaluban”, elég arra az adatra utalni, hogy tavaly 2,6 millióan látogattak oda. 2017-ben az éves látogatószám 1,7 millió volt, ami szintén hatalma szám, de mostanra már elviselhetetlenné növekedett a turisták áradata.

Ezért a helyi tanácsnál úgy döntöttek, hamarosan belépődíjat szednek minden olyan személytől, aki a településen kívülről érkezik oda. 

Ennek egyszeri díja 17,5 euró lesz alkalmanként, és jövő tavasztól kell azt megfizetni a látogatóknak.

A díjat online tranzakcióval lehet majd kifizetni. A helyi önkormányzat a belépődíjtól azt várja, hogy segít mérsékelni a látogatók számát.

„Sokan azzal sincsenek tisztában a látogatók közül, hogy itt emberek laknak, és besétálnak kertjükbe, sőt, házaikba is belépnek, fotózkodnak az ajtók előtt, s egyáltalán nem tisztelik a magánéletet” – sorolta a nehézségeket Marieke Verweij, a falumúzeum igazgatója.

A BBC érdeklődésére ugyanakkor a faluban elmondták azt is, hogy a díjért cserébe a belépési lehetőségen túl adnak is a látogatóknak. Mégpedig a helyi múzeumba, valamint a szélmalmokba való belépést lehetőséget, melyek automatikusan járnak a belépődíj mellé. Ezekért most külön kell fizetni a látogatóknak.

A falu évi több mint 20 millió euró bevételt vár a belépődíjból
Fotó: Unsplash

A helyi kereskedők aggódnak

Zaanse Schans legnagyobb szenzációi a történelmi időkben épült szélmalmok, melyekről elképesztően látványos fotókat lehet készíteni. Sokan csak azért látogatnak a faluba, hogy saját felvételük legyen ezekről az épületekről. Ám az odavezető aprócska híd a túlhasználat jeleit mutatja, ahogy a szélmalmok környéke sincs igazából felkészítve a turisták nagy számára.

A település vezetése szerint a tavasztól tervezett belépődíjakból befolyó pénzeket

  • a turistákat kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésére fordítják majd, például új nyilvános vécéket létesítenek a szélmalmoknál,
  • valamint a szélmalmok felújítására költenek abból.

A faluban úgy számolnak: 

ha csak a mostani látogatószám felét regisztrálják a faluban a belépődíjas rendszer bevezetése után, az éves bevétel abból akkor is 24,5 millió euró (kb. 9,6 milliárd forint) körül alakul majd.

Érdemes megemlíteni, hogy a tervnek ugyanakkor nem mindenki örül a helyiek közül. A faluban ugyanis számos bolt és műhely működik, melyek túl azon, hogy szuveníreket árulnak, önmagukban látványosságnak számítanak, működésükhöz pedig szükség van a turisták költségeire. 

Az egyik helyen például rendszeresen tartanak bemutatót a hagyományos holland fapapucs készítéséről, ami nagy számú érdeklődőt vonz, míg a falu központi ajándékboltja önmagában történelmi jelentőségű látnivaló, mivel 1623 óta áll az épület, amelyben működik.

A holland falu nem az első olyan, a turisták által nagy számban látogatott európai célpont, amely belépődíjjal tartaná kezelhetően a látogatók számát. Miként megírtuk, az olaszországi Velence szintén belépődíjat szed a látogatóktól, az ausztriai Hallstatban pedig szintén fontolgatják ennek bevezetését (noha egyelőre csak az attrakciókért kell külön fizetni). Szantorini szigetén pedig idén nyártól lépett életbe az, hogy a tengerjáró hajókon érkező turistáknak 20 eurót kell fizetni a kiszállásért.

 

