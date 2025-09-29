Újabb mesefalu keményít be, már nem bírják a turisták áradatát

Zaanse Schans faluja Hollandia egyik legfestőibb látnivalója, a turisták közötti népszerűségét pedig az is erősíti, hogy Hollandiából igen könnyen megközelíthető. Az alig 100 fős település azonban a tömegturizmus, pontosabban a túlturizmusnak nevezett jelenség hatásai alatt nyög: szélmalmai miatt annyira sok látogató keresi fel minden évben, hogy azt a település infrastruktúrája nem bírja el, a látogatók pedig élő skanzennek tekintik a települést – amit viszont most is működő településként használnak, illetve használnának az ott élők. Ezért hamarosan belépődíjat kell oda fizetni.

Zaanse Schans, a festői holland falu jövőre belépődíjat szed a turistáktól

Évi több mint 2 millió látogatót érinthet a belépődíj

Ahhoz, hogy megpróbáljunk képet alkotni arról, mi folyhat a „mesefaluban”, elég arra az adatra utalni, hogy tavaly 2,6 millióan látogattak oda. 2017-ben az éves látogatószám 1,7 millió volt, ami szintén hatalma szám, de mostanra már elviselhetetlenné növekedett a turisták áradata.

Ezért a helyi tanácsnál úgy döntöttek, hamarosan belépődíjat szednek minden olyan személytől, aki a településen kívülről érkezik oda.

Ennek egyszeri díja 17,5 euró lesz alkalmanként, és jövő tavasztól kell azt megfizetni a látogatóknak.

A díjat online tranzakcióval lehet majd kifizetni. A helyi önkormányzat a belépődíjtól azt várja, hogy segít mérsékelni a látogatók számát.

„Sokan azzal sincsenek tisztában a látogatók közül, hogy itt emberek laknak, és besétálnak kertjükbe, sőt, házaikba is belépnek, fotózkodnak az ajtók előtt, s egyáltalán nem tisztelik a magánéletet” – sorolta a nehézségeket Marieke Verweij, a falumúzeum igazgatója.

A BBC érdeklődésére ugyanakkor a faluban elmondták azt is, hogy a díjért cserébe a belépési lehetőségen túl adnak is a látogatóknak. Mégpedig a helyi múzeumba, valamint a szélmalmokba való belépést lehetőséget, melyek automatikusan járnak a belépődíj mellé. Ezekért most külön kell fizetni a látogatóknak.

A falu évi több mint 20 millió euró bevételt vár a belépődíjból

A helyi kereskedők aggódnak

Zaanse Schans legnagyobb szenzációi a történelmi időkben épült szélmalmok, melyekről elképesztően látványos fotókat lehet készíteni. Sokan csak azért látogatnak a faluba, hogy saját felvételük legyen ezekről az épületekről. Ám az odavezető aprócska híd a túlhasználat jeleit mutatja, ahogy a szélmalmok környéke sincs igazából felkészítve a turisták nagy számára.