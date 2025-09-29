Újabb mesefalu keményít be, már nem bírják a turisták áradatát

Zaanse Schans faluja Hollandia egyik legfestőibb látnivalója, a turisták közötti népszerűségét pedig az is erősíti, hogy Hollandiából igen könnyen megközelíthető. Az alig 100 fős település azonban a tömegturizmus, pontosabban a túlturizmusnak nevezett jelenség hatásai alatt nyög: szélmalmai miatt annyira sok látogató keresi fel minden évben, hogy azt a település infrastruktúrája nem bírja el, a látogatók pedig élő skanzennek tekintik a települést – amit viszont most is működő településként használnak, illetve használnának az ott élők. Ezért hamarosan belépődíjat kell oda fizetni.
Ahhoz, hogy megpróbáljunk képet alkotni arról, mi folyhat a „mesefaluban”, elég arra az adatra utalni, hogy tavaly 2,6 millióan látogattak oda. 2017-ben az éves látogatószám 1,7 millió volt, ami szintén hatalma szám, de mostanra már elviselhetetlenné növekedett a turisták áradata.
Ezért a helyi tanácsnál úgy döntöttek, hamarosan belépődíjat szednek minden olyan személytől, aki a településen kívülről érkezik oda.
Ennek egyszeri díja 17,5 euró lesz alkalmanként, és jövő tavasztól kell azt megfizetni a látogatóknak.
A díjat online tranzakcióval lehet majd kifizetni. A helyi önkormányzat a belépődíjtól azt várja, hogy segít mérsékelni a látogatók számát.
„Sokan azzal sincsenek tisztában a látogatók közül, hogy itt emberek laknak, és besétálnak kertjükbe, sőt, házaikba is belépnek, fotózkodnak az ajtók előtt, s egyáltalán nem tisztelik a magánéletet” – sorolta a nehézségeket Marieke Verweij, a falumúzeum igazgatója.
A BBC érdeklődésére ugyanakkor a faluban elmondták azt is, hogy a díjért cserébe a belépési lehetőségen túl adnak is a látogatóknak. Mégpedig a helyi múzeumba, valamint a szélmalmokba való belépést lehetőséget, melyek automatikusan járnak a belépődíj mellé. Ezekért most külön kell fizetni a látogatóknak.
Zaanse Schans legnagyobb szenzációi a történelmi időkben épült szélmalmok, melyekről elképesztően látványos fotókat lehet készíteni. Sokan csak azért látogatnak a faluba, hogy saját felvételük legyen ezekről az épületekről. Ám az odavezető aprócska híd a túlhasználat jeleit mutatja, ahogy a szélmalmok környéke sincs igazából felkészítve a turisták nagy számára.
A település vezetése szerint a tavasztól tervezett belépődíjakból befolyó pénzeket
A faluban úgy számolnak:
ha csak a mostani látogatószám felét regisztrálják a faluban a belépődíjas rendszer bevezetése után, az éves bevétel abból akkor is 24,5 millió euró (kb. 9,6 milliárd forint) körül alakul majd.
Érdemes megemlíteni, hogy a tervnek ugyanakkor nem mindenki örül a helyiek közül. A faluban ugyanis számos bolt és műhely működik, melyek túl azon, hogy szuveníreket árulnak, önmagukban látványosságnak számítanak, működésükhöz pedig szükség van a turisták költségeire.
Az egyik helyen például rendszeresen tartanak bemutatót a hagyományos holland fapapucs készítéséről, ami nagy számú érdeklődőt vonz, míg a falu központi ajándékboltja önmagában történelmi jelentőségű látnivaló, mivel 1623 óta áll az épület, amelyben működik.
A holland falu nem az első olyan, a turisták által nagy számban látogatott európai célpont, amely belépődíjjal tartaná kezelhetően a látogatók számát. Miként megírtuk, az olaszországi Velence szintén belépődíjat szed a látogatóktól, az ausztriai Hallstatban pedig szintén fontolgatják ennek bevezetését (noha egyelőre csak az attrakciókért kell külön fizetni). Szantorini szigetén pedig idén nyártól lépett életbe az, hogy a tengerjáró hajókon érkező turistáknak 20 eurót kell fizetni a kiszállásért.