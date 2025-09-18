Óriási a baj: csődbe mehet egy piacvezető üzletlánc

A csődeljárási nyilvántartás adatai szerint a bíróság megindította a Bepon elleni csődeljárást. A csőd kihirdetését a čadcai székhelyű Glett nevű cég kérte, amelynek elsősorban fürdőruhákat árusít webshopjában – írta meg a HNonline.sk portál nyomán a Parameter.sk.

Csődeljárást rendeltek el a Beponnal szemben (képünk illusztráció!)

Fotó: Shutterstock

Több mint három évtizede működik a Bepon

A Bepon több mint 30 éve van jelen a szlovák piacon, jelenleg 44 üzlettel, köztük számos ismert bevásárlóközpontban. A harisnyák és zoknik mellett fürdőruhákat, pólókat és fehérneműket is árul. Legnagyobb beszállítói között van az olasz Golden Lady és a szlovák Tatrasvit. A cég a harisnyák piacvezető forgalmazójának tartja magát, írja a zoznam.sk.

Az ügyvezető, Peter Beliš szerint a Glett kezdeményezése „spekulatív”.

„A Covid-járvány óta dolgozunk azon, hogy rendezzük az akkori pénzügyi nehézségeket. Hamarosan megoldást várunk. A Bepon évtizedek óta működő, stabil vállalat, amelynek egészséges üzleti alapjai vannak” – mondta Beliš.

A portál szerint hasonló helyzetekben előfordulhat, hogy egy másik cég így próbálja kényszeríteni a tartozások behajtását. A Beponnal szemben egy másik társaságnak, a Bibby Factoring Slovakiának is követelése van, ezen felül adótartozást is rendeznie kell: az adóhatóság felé 221 ezer euróval, a társadalombiztosítónak 147 ezerrel, két egészségbiztosítónak pedig összesen 40 ezer euróval tartozik.

Az elmúlt három évben a társaság nyereséget ért el, tavaly közel 200 ezer eurót. A pandémia éveiben azonban közel egymilliós veszteségeket könyvelt el.



